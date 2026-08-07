América Latina
Agregar Infobae enGoogle

Rodrigo Paz admite errores, defiende su gestión y anuncia reformas para impulsar una “nueva etapa” en Bolivia

En su mensaje por el aniversario 201 de la independencia del país, el presidente aseguró que se está recuperando la estabilidad económica pero advirtió que “los cambios verdaderos no ocurren de la noche a la mañana”

Rodrigo Paz en los actos de conmemoración por los 201 años de independencia de Bolivia. Sucre, Bolivia. Presidency/Handout via REUTERS
Rodrigo Paz en los actos de conmemoración por los 201 años de independencia de Bolivia. Sucre, Bolivia. Presidency/Handout via REUTERS
Guardar

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, defendió sus primeros nueve meses de gobierno, reconoció que su administración ha cometido errores y presentó una nueva hoja de ruta con reformas orientadas a transformar el Estado y reactivar la economía. El mensaje, que duró cerca de una hora y media, fue dado en la Casa de la Libertad, en Sucre, en los actos de conmemoración por los 201 años de la independencia de Bolivia.

El mandatario afirmó que su administración inició la recuperación económica de la profunda crisis que heredó y destacó las medidas orientadas a estabilizar las finanzas públicas, atraer inversiones y recuperar la confianza de la comunidad internacional. “Hoy podemos afirmar que Bolivia ha recuperado la estabilidad necesaria para comenzar una nueva etapa de crecimiento”, sostuvo.

PUBLICIDAD

Sin embargo, Paz admitió que cometió algunos errores y que varios de los cambios prometidos no avanzaron con la rapidez esperada. “Les pido disculpas por los errores cometidos”, afirmó, al asegurar que su administración mantendrá la disposición de corregir decisiones cuando sea necesario.

El presidente Rodrigo Paz durante la parada militar por los 201 años de la Independencia de Bolivia. 6 de agosto de 2026, Sucre, Bolivia. Christian Calderon/Bolivia Presidency
El presidente Rodrigo Paz durante la parada militar por los 201 años de la Independencia de Bolivia. 6 de agosto de 2026, Sucre, Bolivia. Christian Calderon/Bolivia Presidency

Escuchamos, aprendemos y corregimos”, señaló y afirmó que el objetivo de su gobierno es dejar atrás un modelo de confrontación política y construir un Estado más eficiente, transparente y orientado al desarrollo. “Los cambios verdaderos no ocurren de la noche a la mañana”, afirmó al responder a quienes cuestionan el ritmo de las reformas.

PUBLICIDAD

Durante su discurso, el jefe de Estado proyectó la siguiente etapa de su mandato. Paz afirmó que Bolivia dejó atrás la fase de emergencia y debe concentrarse ahora en consolidar reformas estructurales para modernizar el Estado, fortalecer las instituciones y crear condiciones para el crecimiento económico.

Con ese objetivo, presentó seis ejes que orientarán la acción de su administración de ahora en adelante: la transformación del Estado, el fortalecimiento institucional, el desarrollo económico, la modernización de los sistemas de salud y educación, la promoción de la producción y la construcción de un nuevo pacto nacional.

El presidente también planteó una renovación de la política boliviana. En uno de los mensajes más destacados de la jornada, llamó a “reconstruir el país lejos de los caudillos” y sostuvo que Bolivia debe sustituir los liderazgos personalistas por instituciones sólidas y ciudadanos comprometidos.

Los entonces candidatos Rodrigo Paz y Edman Lara durante un acto decampaña electoral en El Alto, Bolivia. 10 de agosto de 2025. (AP Foto/Juan Karita)
Los entonces candidatos Rodrigo Paz y Edman Lara durante un acto decampaña electoral en El Alto, Bolivia. 10 de agosto de 2025. (AP Foto/Juan Karita)

En la sesión de honor coincidieron el presidente Paz y el vicepresidente Edmand Lara, quienes se tienen una relación tensa y se mantienen distanciados prácticamente desde el inicio del mandato, por lo que no suelen coincidir en eventos públicos, salvo por dos o tres ocasiones en los últimos meses.

Tras ganar la segunda vuelta electoral en octubre pasado, el vicepresidente acusó a Paz de haberlo marginado y se declaró “opositor constructivo” del Gobierno en diciembre, apenas un mes después de haber asumido el cargo. En tanto, Paz aprobó un decreto que limita las funciones de la Vicepresidencia y otro que le permite gobernar a través de medios digitales cuando se encuentre temporalmente fuera del país, lo que supone que no necesita traspasar el mando temporal a Lara.

En el encuentro de ayer ambos políticos intercambiaron un saludo protocolar y durante su discurso, Lara criticó la gestión del presidente: “no se puede gobernar mintiendo, no se puede prometer y después no cumplir”, afirmó. El vicepresidente hizo un llamado a Paz y sus ministros para “corregir el rumbo del país”.

El de ayer es el primer mensaje a la nación de Paz y Lara por la conmemoración de la independencia de Bolivia, tras haber asumido el mando del país en noviembre pasado luego 20 años de gobiernos de izquierda, encabezados primero por Evo Morales (2006-2019) y luego por Luis Arce (2020-2025).

Temas Relacionados

BoliviaRodrigo Paz6 de agostoEdmand Lara

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Policía de Fronteras decomisó más de ¢68 millones (USD 150 mil) ocultos en un vehículo en la Zona Sur de Costa Rica

El dinero estaba escondido en el respaldar del asiento del conductor y en el piso del automóvil. El hombre que transportaba el efectivo no presentó documentos para justificar su procedencia.

Policía de Fronteras decomisó más de ¢68 millones (USD 150 mil) ocultos en un vehículo en la Zona Sur de Costa Rica

República Dominicana rompe su récord histórico y salta al cuarto lugar del medallero en Santo Domingo 2026

Un botín sin precedentes de 27 medallas en un solo día permitió a la República Dominicana superar la barrera de las 145 preseas totales y ascender al cuarto lugar de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

República Dominicana rompe su récord histórico y salta al cuarto lugar del medallero en Santo Domingo 2026

El ministerio de comunicaciones en Guatemala reporta 143 proyectos viales en cartera y 2.700 kilómetros atendidos

La dependencia informó que 64 obras están en marcha con impacto en 1.308 kilómetros, mientras 49 fueron retomadas y 11 ya funcionan, al presentar su reorganización de trabajos heredados

El ministerio de comunicaciones en Guatemala reporta 143 proyectos viales en cartera y 2.700 kilómetros atendidos

El atletismo conquista a un público nuevo en Santo Domingo

Las gradas del Estadio Olímpico Félix Sánchez se llenan con familias, estudiantes y visitantes en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, un giro impulsado por entradas accesibles y figuras como Marileidy Paulino

El atletismo conquista a un público nuevo en Santo Domingo

El censo de El Salvador revela la magnitud y diversidad de la población indígena

La medición oficial del Banco Central de Reserva fija que el 1.1% del país declaró pertenecer a un pueblo originario, tras incorporar por primera vez una pregunta basada en la autoidentificación

El censo de El Salvador revela la magnitud y diversidad de la población indígena
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Juegos Centroamericanos 2026 EN VIVO: clausura, horario, transmisión y últimas noticias

Juegos Centroamericanos 2026 EN VIVO: clausura, horario, transmisión y últimas noticias

Cruz Azul vs New York FC: a qué hora y dónde ver en México el partido de la Máquina en la Leagues Cup 2026

Feria del Mole y el Tamal: fechas, sede y todo lo que debes saber de los platillos típicos mexicanos más clásicos y deliciosos

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 8 de agosto

Una cala familiar de aguas cristalinas y a pocos kilómetros las cuevas que maravillaron a Julio Verne

INFOBAE AMÉRICA

La muerte de Jorge Messi en los diarios del mundo: “Figura clave en la carrera de Lionel”

La muerte de Jorge Messi en los diarios del mundo: “Figura clave en la carrera de Lionel”

Irán afirmó que está “muy cerca” de un acuerdo con Omán sobre una nueva ruta marítima en el estrecho de Ormuz

Policía de Fronteras decomisó más de ¢68 millones (USD 150 mil) ocultos en un vehículo en la Zona Sur de Costa Rica

República Dominicana rompe su récord histórico y salta al cuarto lugar del medallero en Santo Domingo 2026

El ministerio de comunicaciones en Guatemala reporta 143 proyectos viales en cartera y 2.700 kilómetros atendidos

ENTRETENIMIENTO

La voz de Bart Simpson revela cómo un recuerdo escolar inspiró una de sus frases más famosas

La voz de Bart Simpson revela cómo un recuerdo escolar inspiró una de sus frases más famosas

Spider-Man y Jean Grey, una historia de choques y alianzas en los cómics antes de “Brand New Day”

El rechazo que llevó a Christopher Nolan a cambiar para siempre a Batman

“Para protegerlos de más trauma”: el drama de los tres hijos de Perez Hilton tras la crisis de su único padre

Warner Bros. niega una demora de “Wonka 2″, pero la secuela sigue sin fecha