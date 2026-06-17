Pese a la quiebra de empresas, la producción de lácteos alcanzó máximos en una década

La producción nacional de leche llegó a los 3,5 millones de litros (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pese a las quiebra de empresas como Sancor y La Suipachense, durante el primer cuatrimestre del año, la producción nacional de leche alcanzó máximos en por lo menos una década, impulsada en gran medida por las exportaciones, dado que el mercado interno permanece retraído.

Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en base a datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP), hacia abril, la producción nacional de leche llegó a los 3,5 millones de litros, 9,3% por encima del promedio para la última década a esta altura del año y récord para la serie que comienza en 2015.

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Por otra parte, la producción media diaria por tambo en 2026 promedia 3.287 litros de leche, 27% más alto que durante los últimos cinco años.

Evolución de la producción de leche

La entidad destacó que actualmente hay 8.813 tambos registrados en el país, de los cuáles el 83% están localizados en Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires.

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En detalle, Córdoba encabeza la producción de leche en lo que va del año, con un aporte cercano al millón de litros distribuidos entre sus cuatro cuencas lecheras y un promedio diario de 3.666 litros por tambo.

En Santa Fe, el relevamiento anual estima un promedio de 2.735 tambos activos, de los cuales 2.540 corresponden a la cuenca centro y el resto a la cuenca sur. La cuenca central de Santa Fe concentra el 25% de la producción total de la provincia, con aproximadamente 663 millones de litros en el año.

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En Buenos Aires, la cuenca Mar y Sierras registra la menor cantidad de establecimientos dentro de la provincia. Si bien Buenos Aires es la provincia con menos tambos informados entre las tres principales productoras, presenta el mayor promedio de producción diaria por tambo.

“La correlación entre productividad de las cuencas del centro y número de establecimientos es parte de una dinámica estructural del sector que ya lleva varios años: la tendencia a la concentración productiva en tambos de mayor escala", señaló la BCR.

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Córdoba encabeza la producción de leche en lo que va del año. Créditos: SNI

De acuerdo al Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA), en 2010, los establecimientos que producían más de 10.000 litros de leche por día representaban apenas 5% de la producción nacional de leche. En la actualidad, esa proporción alcanza casi 30%, mientras que los tambos de menor escala, que producen por debajo de los 2.000 litros de leche al día, presentaron una merma de 11 puntos porcentuales en la participación relativa de la producción nacional.

En lo que respecta al consumo interno, según el OCLA, en el acumulado del primer cuatrimestre, las ventas cayeron 1,5% interanual. El mayor retroceso se observó en leche en polvo, donde la caída alcanzó el 23,6%, seguida por la leche fluida con una contracción del 2,1%. El consumo de quesos aumentó 3,6%.

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“Según se indica en distintas fuentes de empresas y consultoras, el mayor volumen colocado se logró a expensas de sacrificar precios con diferentes ofertas y promociones, se priorizó el consumo por precio, al peso (fraccionados) y con prevalencia de productos más commodities (cremoso, barra y duros ‘frescos’) que especialidades. Se vieron en varias situaciones precios de primeras marcas, incluso por debajo de marcas de un nivel inferior”, remarcó el informe, además de advertir por la proliferación de ventas informales por el “deterioro de los ingresos reales de la población”.

En contraposición, la BCR resaltó que las exportaciones del complejo lácteo se encuentran en máximos desde 2012. Hasta abril se vendieron al exterior 130.000 toneladas de productos lácteos, siendo leche en polvo el más relevante de todos y explicando más de un tercio del total.

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El principal destino de las exportaciones de la cadena láctea argentina continúa siendo Brasil, que ya ha recibido más de 60.000 toneladas. Esta cifra supera en 40% los volúmenes enviados al país vecino en igual período del año pasado y más que duplica el ritmo promedio de ventas registrado en años anteriores. Argelia, Chile y China completan la lista de los principales mercados.

En la comparación interanual, China es el único de los grandes compradores que muestra una caída en el ritmo de importaciones de productos lácteos argentinos, con un descenso de 35% respecto a enero-abril de 2025. El resto de los principales destinos incrementaron sus compras al menos 23% frente al año anterior.

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En tanto, el valor FOB de las exportaciones del sector totalizó USD 455 millones, 17% por encima del promedio de los últimos cinco años, 50% más que el registro de la última década y el nivel más alto desde 2014.

Este desempeño se da aun en un marco de quiebras de empresas en el sector, que poco a poco van encontrando formas de retomar la producción. Por ejemplo, la histórica planta láctea La Suipachense, ubicada en la localidad bonaerense de Suipacha, volverá a producir tras más de nueve meses de parálisis.

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La histórica planta láctea La Suipachense, ubicada en la localidad bonaerense de Suipacha, volverá a producir tras más de nueve meses de parálisis (Facebook)

En noviembre del año pasado, había sido declarada en quiebra, pero recientemente el Juzgado en lo Civil y Comercial de Mercedes autorizó el alquiler de la fábrica, sus maquinarias y sus marcas a Compañía Láctea Suipacha S.A., a fin de preservar la actividad industrial y los puestos de trabajo y generar fondos para pagar parte de los acreedores.

Inicialmente, se prevé procesar 50.000 litros diarios de leche, una quinta parte de la capacidad histórica de 250.000 litros, y reincorporar entre 25 y 30 trabajadores en una primera etapa.

Por su parte, SanCor, que a mediados de abril solicitó su propia quiebra, ya tiene precio de venta y ya hay al menos 6 interesados en adquirir la compañía: Savencia—dueña de la marca Milkaut—,Adecoagro—fabricante de Las Tres Niñas—, Punta del Agua, Elcor—marca La Tonadita— y La Tarantela. También se encuentra el empresario Gustavo Scaglione, dueño de Telefe y de medios en Rosario, Salta, Tucumán y Bahía Blanca, con participación en el Grupo América.

Los activos, que incluyen seis plantas industriales y un portafolio de marcas con amplia presencia en el mercado local, se ofrecerán a la venta con una base total de USD 52,1 millones.

La quiebra marcó el final de un prolongado proceso de deterioro financiero para la empresa, que llegó a ser una de las mayores procesadoras de leche del país. El concurso preventivo iniciado en febrero de 2025 no logró revertir la crisis y, en abril, la cooperativa solicitó su propia quiebra tras acumular una deuda de USD 120 millones.

El juez Marcelo Gelcich calificó el caso como una “quiebra indirecta por frustración anticipada y expresamente reconocida del trámite preventivo” y señaló en la sentencia que la empresa “no resulta económicamente viable en el mediano plazo, configurándose un cuadro de insolvencia no susceptible de reversión”.

A su vez, Lácteos Verónica atraviesa una situación cada vez más compleja: sus tres plantas ubicadas en Santa Fe —Lehmann, Suardi y Classon— llevan más de seis meses sin operar. Los empleados no perciben sus salarios desde hace medio año, lo que golpea a unas 700 familias. Según Mundo Gremial, el pasivo con proveedores y productores ya supera los 60 millones de dólares y se siguen acumulando los cheques rechazados.