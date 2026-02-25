Economía

Cómo fue el final de una tradicional empresa láctea que quebró y dejó a 140 empleados sin trabajo

Se trata de La Suipachense, una compañía que produjo durante 7 décadas en el país. Su quiebra se produjo en un panorama crítico para el sector

A partir del cierre, 140 trabajadores fueron despedidos (Facebook)

En los últimos meses se produjeron una serie de cierres en la industria, con el rubro alimenticio como uno de los principales afectados, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. En este sentido, uno de los casos más relevantes fue el de Lácteos Conosur S.A., razón social de la tradicional empresa láctea La Suipachense, que llevaba más de 70 años en el mercado y llegó a producir 250.000 litros diarios de leche.

El juzgado Civil y Comercial N°7 de Mercedes decretó la quiebra de la empresa controlada por el grupo venezolano Maralac y los 140 trabajadores de la planta ubicada en la localidad bonaerense de Suipacha se quedaron sin trabajo.

La resolución judicial sostuvo que “la inhabilitación de la empresa fallida es definitiva” y ordenó la inhibición general de bienes de la compañía. Además, dispuso la inhabilitación del empresario venezolano Jorge Luis Borges León, responsable de la administración, la cual “cesará de pleno derecho al año de la sentencia de quiebra, salvo que se configure alguno de los supuestos de reducción o prórroga previstos por la ley concursal”.

La resolución judicial sostuvo que “la inhabilitación de la empresa fallida es definitiva” y ordenó la inhibición general de bienes de la compañía (Facebook)

La declaración de quiebra de La Suipachense se produjo después de que la Justicia exigiera a la empresa la presentación de un plan de acción a finales de octubre, tras tres meses sin actividad.

El cierre de la compañía estuvo precedido por una crisis prolongada que se agravó a comienzos de septiembre, cuando la dirección despidió a nueve empleados administrativos y advirtió sobre la posible desvinculación de otros 60 trabajadores.

En ese contexto, la planta interrumpió su producción y los empleados iniciaron protestas junto a vecinos de Suipacha y Chivilcoy.

“La empresa cuya quiebra se solicita se encuentra con un cese en su producción desde hace aproximadamente 3 meses, circunstancia que no sólo se encuentra denunciada en el expediente sino que es pública y notoria, resultando de ello la delicada y grave situación de los trabajadores a cargo de la empresa, con la consiguiente nula generación de ingresos de la concursada, hecho que además complejiza al extremo el restablecimiento de su puesta en funciones denunciadas en el plan de acción”, indicó el fallo judicial.

El panorama del sector en general es complejo y La Suipachense se suma así a la lista de afectadas, considerando el cierre de Sancor, ARSA, en manos también de Maralac; y Verónica.

La Suipachense se suma a la lista de afectadas, considerando el cierre de Sancor, ARSA, en manos también de Maralac; y Verónica (Facebook)

De acuerdo al Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA), las ventas del sector lácteo registraron en diciembre de 2025 (último dato) un volumen levemente inferior al mes previo, con una caída del 0,4%. En la comparación interanual, se observó una baja del 1,1% en volumen de productos.

Durante el segundo semestre del año se detectó una desaceleración, e incluso caídas generalizadas en las ventas, con una recuperación en diciembre luego de una fuerte baja en noviembre. En el balance anual, el acumulado de enero a diciembre de 2025 reflejó un incremento del 5,2% en volumen de productos.

Aun así, no se logró compensar la caída de 2024, año en que el consumo de lácteos cayó 9,7%, con bajas particularmente pronunciadas en el segmento de leches.

Según un informe del Movimiento CREA, la sobreoferta y las restricciones del mercado externo están generando una caída en los precios. Las existencias de productos lácteos superan en 9,6% las cifras de 2024, lo que obliga a vender los stocks a valores poco competitivos.

Producción industrial de leche y yogurt. Créditos: SNI

En el mercado internacional, la situación tampoco muestra signos de mejora. La producción mundial de leche sigue en alza, mientras la demanda permanece estancada en regiones clave como Asia y Medio Oriente, zonas con alto potencial para la leche en polvo argentina. Este contexto reduce las posibilidades de exportar excedentes a precios que compensen los mayores volúmenes locales.

Las proyecciones para 2026 mantienen este panorama. El Movimiento CREA anticipa que la producción podría seguir aumentando, en un marco de mayor concentración del sector y una rentabilidad presionada.

En este contexto, el desafío central consiste en lograr que tanto el mercado interno como las exportaciones absorban el aumento de la oferta, con el objetivo de evitar que el excedente de inventarios genere una presión adicional a la baja sobre el precio de la leche al productor.

