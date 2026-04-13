El Gobierno avanzará en la reducción de gastos de cada ministerio y fijó fecha para concretarlo

Manuel Adorni, jefe de Gabinete, acompañado por ministros y asesores, transita los pasillos de Casa Rosada tras anunciar un plan de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y un paquete de leyes que impulsarán inversiones y protegerán la propiedad privada. (Presidencia)

Pese a las semanas complejas, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, elevó un pedido a los nueve ministros que coordina y demandó avanzar en la reducción de los gastos de cada cartera. Según supo Infobae de fuentes oficiales, el requerimiento gira en torno a recortar un 2% en materia de gastos corrientes y un 20% de capital.

El pedido tuvo lugar el pasado lunes, durante la reunión de Gabinete que se celebró en Casa Rosada, y de la que participó el presidente Javier Milei durante el primer tramo de la misma. En la segunda hora, el ministro coordinador, que atraviesa semanas complejas a raíz de la investigación abierta por supuesto enriquecimiento ilícito, fijó como fecha límite el jueves 30 de abril para que los titulares de los ministerios presenten su plan de ajuste.

Se trata del día después de la fecha clave en la que el funcionario se presentará en la Cámara de Diputados para brindar su primer informe de gestión para el que recibió más de 4500 preguntas de los bloques opositores. Por estos días, los equipos técnicos trabajan en las consultas de gestión, pero además en las preguntas que en referencia a la causa judicial abierta.

Desde el entorno del jefe de Gabinete descartan que el pedido afecte el normal funcionamiento de los ministerios, algunos de ellos con problemas como el de Salud, que registra deudas con los prestadores de PAMI, uno de los temas que más preocupan a la administración. “No, no debería afectar en nada”, expresó una importante voz ante este medio al tiempo que remarcó la cifra del 20% en gastos de capital es un número “reducido”.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el Malvrán

Esta determinación, que va en torno con el lineamiento impartido por el propio presidente Javier Milei, alcanza a las carteras de Salud, Capital Humano, Justicia, Defensa, Seguridad, Relaciones Exteriores, Economía, Desregulación y Transformación del Estado, e Interior.

Este lunes, la investigación judicial sobre el patrimonio y las operaciones inmobiliarias de Adorni suma un nuevo capítulo con la declaración de las acreedoras de las hipotecas del funcionario. A las 8:20, dos de las prestamistas, Graciela Isabel Molina y Victoria María José Cancio, que ayudaron al ministro a adquirir su primer departamento en la calle Asamblea, en el barrio porteño de Parque Chacabuco, llegaron a los tribunales de Comodoro Py.

Tras semanas complejas, el ministro coordinador se muestra activo en la gestión y reapareció esta mañana junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en el Instituto Malbrán a las 11. También participó el ministro de Salud, Mario Lugones, en lo que será una recorrida por el laboratorio de seguridad biológica que se inaugurará este lunes.

En la previa, según confirmaron a este medio, la menor de los Milei y el ministro coordinador mantuvieron un encuentro en Casa Rosada. Al regreso de la actividad, Adorni y Karina Milei siguieron la interpretación de la Marcha de Malvinas de la Fanfarria del Alto Perú que cada lunes de abril se muestra en Casa Rosada.

Al corriente de la actividad de este lunes, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), cuyo titular es Rodolfo Aguiar, anunció que prepara una serie de repudios y protestas en el organismo contra el funcionario al que califican como “persona non grata”.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en Casa Rosada

La fotografía Adorni - Milei se repetirá este jueves en una recorrida por Vaca Muerta, en la que se estima que participe también el titular de YPF, Horacio Marín. Por último, en agenda figura una nueva convocatoria de mesa política prevista para el viernes con intención de aceitar la agenda legislativa que impulsará el Ejecutivo en el Congreso de la Nación.

En Balcarce 50 revelaron que la estrategia para correr de agenda la polémica que involucra al funcionario gira en torno a la determinación de potenciar la dinámica diaria, en lo que definen como hacer “ruido de gestión”. Para eso, el oficialismo tratará temáticas que darán lugar a debates con la oposición como lo será la reforma política, cuyos detalles ultiman antes de enviarla al Congreso, que incluirá la eliminación de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), pero además abrirá la discusión por el financiamiento de los partidos políticos.