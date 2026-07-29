Economía
Agregar Infobae enGoogle

El dólar cerró con una leve baja y se alejó del récord que había marcado esta semana

El tipo de cambio mayorista cedió a $1.496, mientras que al público restó cinco pesos, a $1.515 para la venta en el Banco Nación

En lo que va de julio el dólar sube 14 pesos o 0,9%.
En lo que va de julio el dólar sube 14 pesos o 0,9%.
Guardar

El monto operado en el segmento de contado cedió a USD 417,4 millones este miércoles, uno de los más bajos en lo que va de julio, a la vez que el dólar mayorista descontó dos pesos o 0,1%, a 1.496 pesos.

El tipo de cambio mayorista retomó la baja por primera vez desde el 21 de julio, para reducir la suba experimentada en el presente mes a 14 pesos o 0,9%, una tasa que apunta a quedar detrás de la inflación del período.

PUBLICIDAD

“En los tres primeros días de esta semana el tipo de cambio mayorista bajó un peso, contra una suba de cinco pesos registrada en idéntico lapso de la semana anterior“, comentó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

El Banco Central estableció un techo para su régimen de bandas cambiarias en los $1.842,40, incremento que dejó al tipo de cambio oficial a 346,40 pesos o 23,2% de ese límite para la flotación.

PUBLICIDAD

El dólar al público cedió cinco pesos o 0,2%, a $1.515 para la venta en el Banco Nación. El billete minorista interrumpió así una serie de tres días operativos seguidos en los que estuvo negociado en su récord nominal de 1.520 pesos.

El dólar blue quedó invariable en los $1.570 para la venta, luego de haber tocado por la mañana los $1.575, un máximo intradiario. El dólar informal acumula un incremento de 55 pesos o 3,6% en lo que va de julio.

Todos los contratos futuros del dólar operaron con bajas en torno al 0,3%, con negocios en pesos equivalentes a 1.554,5 millones de dólares. Para el cierre de julio, contrato que expira el viernes, avanzó 3,50 pesos, a $1.495,50, unos 50 centavos debajo del mayorista.

“El dólar mayorista arranca la jornada más estabilizado cerca a los $1.500, un nivel donde los operadores vieron un repunte en la venta de futuros además de la pausa en las compras. Resultará importante evaluar en las próximas ruedas si dicha postura se origina únicamente ante el vencimiento de una Lelink, o es una estrategia deliberada en el tiempo en busca de priorizar en esta etapa la desinflación, a fin de encuadrarla dentro de la política cambiaria y monetaria”, comentó Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

En cuanto a los futuros ingresos de divisas a la plaza, Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital, indicó que “la provincia de San Juan lanzó una gira financiera internacional para colocar bonos por USD 500 millones. El gobernador Marcelo Orrego encabeza la comitiva que recorrerá plazas clave en Londres y Nueva York. La emisión busca financiar obras estratégicas ligadas al desarrollo minero de Vicuña. Este megaproyecto binacional de cobre, oro y plata cuenta con aprobación del RIGI”.

“Para respaldar la operación, la provincia seleccionó a las firmas JP Morgan y Banco Santander. La Legislatura sanjuanina ya autorizó el endeudamiento con la coparticipación federal como garantía. El gobierno local aspira a cerrar la transacción con una tasa anual inferior al 10%. Fuentes del sector estiman que los fondos ingresarán entre octubre y noviembre. Esos recursos permitirán licitar de inmediato obras viales, hídricas y de vivienda”, señaló Morales.

Según confirmó el vocero presidencial Adrián Ravier durante su conferencia de prensa, el presidente Javier Milei presentará la reforma de la Carta Orgánica del BCRA en una cadena nacional grabada que se difundirá este jueves a las 20 horas.

Max Capital precisó que “la iniciativa se apoyará en cuatro pilares: i) establecer la estabilidad de precios como único mandato del Banco Central; ii) prohibir el financiamiento monetario del Tesoro por parte del Banco Central; iii) fortalecer la gobernanza del Banco Central incrementando su independencia y la estabilidad de sus autoridades; y iv) restringir la distribución de las ganancias contables del BCRA al Tesoro, salvo en circunstancias excepcionales previstas por la ley, como períodos de deflación”.

“El Gobierno espera enviar formalmente el proyecto al Congreso durante los primeros días de agosto, aunque aún no está confirmado en cuál de las dos cámaras comenzará el tratamiento legislativo”, añadieron desde Max Capital.

Temas Relacionados

dólar hoyreservas BCRAbandas cambiariasúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Beneficio para pymes: el Gobierno eliminó el límite para exportar por courier y abrió el sistema a envíos de cualquier monto

La medida, formalizada por ARCA, suprimió la restricción que frenaba a emprendedores y pequeños exportadores que vendían productos argentinos al exterior

Beneficio para pymes: el Gobierno eliminó el límite para exportar por courier y abrió el sistema a envíos de cualquier monto

El Gobierno analiza tratar la designación plena de Bausili en el BCRA junto con el proyecto de reforma de la carta orgánica

El presidente Javier Milei hablará el jueves por cadena nacional. Y cómo parte de la iniciativa se baraja la posibilidad de conseguir acuerdo del Senado para blindar el asiento del actual presidente de la entidad

El Gobierno analiza tratar la designación plena de Bausili en el BCRA junto con el proyecto de reforma de la carta orgánica

Alquilar un iPhone en vez de comprarlo: cómo funciona el nuevo método con el que Apple busca llegar a más clientes

El plan presentado permite acceder a iPhone, Mac, iPad y Apple Watch mediante contratos de 24 o 36 meses, con verificación de crédito y posibilidad de renovar, devolver o quedarse con el equipo. Por el momento, funciona en EEUU

Alquilar un iPhone en vez de comprarlo: cómo funciona el nuevo método con el que Apple busca llegar a más clientes

La morosidad entre los jubilados casi se triplicó en un año y ya afecta a más de 450.000 personas

Los adultos mayores no estuvieron exentos del deterioro general de la calidad del crédito al sector privado

La morosidad entre los jubilados casi se triplicó en un año y ya afecta a más de 450.000 personas

El Gobierno habilitó una nueva licitación para importar autos híbridos y eléctricos sin arancel

Dirección Nacional de Gestión de Política Industrial abrió la licitación de un remanente de 865 autos que no habían entrado en el cupo 2025 por incumplimientos o renuncias. El primer año del programa no había completado las 50.000 unidades

El Gobierno habilitó una nueva licitación para importar autos híbridos y eléctricos sin arancel

DEPORTES

Barracas Central le ganó 1-0 a Aldosivi por la segunda fecha del Torneo Clausura

Barracas Central le ganó 1-0 a Aldosivi por la segunda fecha del Torneo Clausura

Cuáles son las sanciones que podría imponer la FIFA en la investigación que abrió sobre Paredes, Almada, Molina y la AFA

El divertido video del “trabajo extra” que tuvo que realizar Franco Colapinto para Alpine en pleno descanso de la Fórmula 1

Por qué la FIFA respaldo a la IFAB en la polémica de amonestaciones por error de identidad en los casos de Embolo y Almirón

FIFA abrió una investigación por la bandera de “Las Malvinas son Argentinas” y los incidentes en la final del Mundial: los tres jugadores implicados

TELESHOW

El primer día de esquí de Sarah Burlando: la emoción de Barby Franco por la hazaña en la nieve

El primer día de esquí de Sarah Burlando: la emoción de Barby Franco por la hazaña en la nieve

El romántico mensaje de Nico Vázquez a Dai Fernández: “Me encanta compartir con vos arriba y abajo del escenario”

Wanda Nara y Mauro Icardi, sin tregua: el nuevo round de reproches y comunicados en redes

Evangelina Anderson enterneció con una foto de su niñez: “Mini you”

La jugada foto de Isabel Macedo en la playa: “Tirando facha”

INFOBAE AMÉRICA

El gobierno de Guatemala presenta un plan para digitalizar el ciclo diversificado, con la entrega de equipos y plataformas

El gobierno de Guatemala presenta un plan para digitalizar el ciclo diversificado, con la entrega de equipos y plataformas

Implante de desfibrilador automático en mujer de 73 años marca avance en el Hospital Rosales de El Salvador

La salud mental infantil sigue sin prioridad pública en República Dominicana, alerta una fundación

Honduras vuelve al mercado avícola internacional tras superar brote de influenza aviar

Las autoridades de seguridad en Guatemala reportan el impacto a 53 estructuras criminales en siete meses