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El Gobierno analiza tratar la designación plena de Bausili en el BCRA junto con el proyecto de reforma de la carta orgánica

El presidente Javier Milei hablará el jueves por cadena nacional. Y cómo parte de la iniciativa se baraja la posibilidad de conseguir acuerdo del Senado para blindar el asiento del actual presidente de la entidad

Caputo milei y bausili
El presidente Javier Milei hablará el jueves a las 20 horas por cadena nacional y lo acompañara el ministro de Economía, Luis Caputo y el presidente del BCRA, Santiago Bausili. (Foto crédito: Reuters)
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El jueves, a las 20 horas, el presidente Javier Milei hablará en cadena nacional para presentar el proyecto de reforma de la carta orgánica del Banco Central (BCRA) con el que pretende terminar con “91 años de estafa”. Pero para que el mismo pueda cumplir con su objetivo, será necesario garantizar la designación del presidente de la entidad y su directorio, una posibilidad que está puesta sobre la mesa, pero sobre la que aún no se tomó una decisión, según pudo saber Infobae con fuentes al tanto de la redacción.

En la columna publicada este domingo, Milei expuso los principales puntos del proyecto que será presentado. El proyecto propone que la función central del BCRA vuelva a ser la preservación del valor de la moneda. También establece la prohibición de financiar al Tesoro nacional, a las provincias y a los municipios, y veda la compra de títulos públicos en el mercado primario. Además, prevé un blindaje institucional para el presidente y el directorio del Banco Central: para removerlos, será necesario el voto de dos tercios tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Y restricción en el pago de dividendos.

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Según pudo saber Infobae, la posibilidad de incluir la designación formal del actual presidente del BCRA, Santiago Bausili en el proyecto de reforma se encuentra bajo evaluación. Por el momento, el pliego de Bausili continúa en comisión en el Senado, y desde la Casa Rosada no dieron una respuesta oficial al cierre de esta nota. La definición sobre este punto resulta clave para garantizar la estabilidad de la autoridad monetaria más allá de los ciclos políticos.

Garantia hasta 2028

Es que la carta orgánica vigente establece que el mandato del presidente del BCRA es de seis años. En caso de que el Senado finalmente apruebe la designación de Bausili el titular de la entidad tendría mandato hasta 2028. De este modo, la continuidad institucional se mantendría incluso ante un posible cambio de signo político en las elecciones presidenciales de 2027, siempre que no se reúnan los dos tercios necesarios para la remoción.

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La carta orgánica del Banco Central establece que el mandato del presidente y del directorio es por un plazo de seis años. (Foto crédito: Reuters)
La carta orgánica del Banco Central establece que el mandato del presidente y del directorio es por un plazo de seis años. (Foto crédito: Reuters)

Y si bien, la carta orgánica del BCRA dispone que el presidente y los miembros del directorio deben contar con la aprobación del Senado, son acuerdos políticos difícil de conseguirse. Especialmente para un gobierno como el de Milei, que asumió en diciembre de 2023 sin mayorías en el Congreso. En la práctica, tanto el presidente del BCRA como el directorio suelen alinearse con el ciclo político de la Casa Rosada y presentan su renuncia cuando cambia el Poder Ejecutivo. El último presidente de la entidad que contó con el respaldo legislativo fue el actual ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, durante la presidencia de Mauricio Macri.

Reunión Milei, Caputo, Sturzenegger y Bausili
El actual ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, contó con la aprobación del Congreso para su designación al frente del BCRA. (Foto crédito: Reuters)

Ahora el directorio del BCRA, de acuerdo a la información oficial disponible, está integrado por Santiago Bausili como presidente y director; Juan Ernesto Curutchet como superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias y director; Nicolás Marcelo Ferro como vicesuperintendente y director; Marcelo Eugenio Griffi, Pedro Juan Inchauspe, Silvina Rivarola, Sebastián Sánchez Sarmiento y Martín Vauthier como directores; Baltasar Felipe Romero Krause y Vladimir Werning como vicepresidentes y directores. Todos ellos ejercen sus funciones con su desginación en comisión y esperan la confirmación legislativa.

Penas no excarcelables

Durante una exposición en la Universidad de San Martín de Porres, en Perú, Milei adelantó otros ejes de la reforma de la carta orgánica del BCRA. “Vamos a terminar con 91 años de estafa y no solo eso, porque va a volver a ser la función del BCRA preservar el valor de la moneda, va a estar prohibido financiar de manera directa o indirectamente al fisco, se lo considera una estafa y al ser considerado una estafa, va a ser una asociación ilícita, por lo cual van a ir presos el presidente del BCRA y el directorio, el poder Ejecutivo y diputados y senadores que aprueben presupuestos que impliquen déficit fiscal financiados con emisión monetaria. Porque es una falsificación. La falsificación de dinero es un delito penal y además no excarcelable. Por lo tanto, aquellos que decidan violar el equilibrio fiscal van a terminar presos”.

Tratamiento legislativo

Según pudo saber Infobae con fuentes de la Cámara de Diputados, el oficialismo va a apuntar a que el proyecto para reforma la carta orgánica del BCRA se trate la tercera o la cuarta semana de agosto. La estrategia consiste en tratar de manera unificada la reforma de la carta orgánica y otros proyectos de alto impacto como la ley de Inocencia Fiscal y el mecanismo de shutdown estatal.

Después esta el debate sobre a que se le dará prioridad del proyecto de reforma de la carta orgánica. Es que el Gobierno evalúa enviar en partes y en momentos distintos el paquete que engloba la reforma de la Carta Orgánica del BCRA, un eventual cierre de la administración y una posible penalización para quienes recurran a la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal.

Las “baterías” de proyectos de ley suelen girarse al Congreso de una vez. Pero en este caso, si bien señalan que se trata de un “paquete”, en el Gobierno reconocen que deberán mandarlo por segmentos, en diferido, por falta de apoyos y por dudas en torno a la letra chica. Primero avanzarán con la reforma de la Carta Orgánica de la entidad monetaria. Y luego con el segundo tramo de las reformas, que englobarían, respectivamente, un “shutdown” y cambios en el Código Penal. El segundo y tercer punto, hipotéticamente, se enviaría “dentro del segundo semestre”, pero sin fecha definida, dijeron en la Casa Rosada.

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