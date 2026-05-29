Economía

Sigue el optimismo en el mercado: la Bolsa encadenó la tercera suba seguida y el riesgo país quebró los 500 puntos

El S&P Merval subió 0,6% y las acciones argentinas volvieron a tener desempeño positivo en Wall Street que renovó su récord. El dólar quedó a $1.430 en el Banco Nación. El BCRA compró USD 447 millones y las reservas alcanzaron un nuevo máximo desde 2019

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Wall Street cerró en récord y los activos argentinos continuaron firmes.
Wall Street cerró en récord y los activos argentinos continuaron firmes.

La rueda financiera estuvo plagada de buenas noticias que volvieron a dar marco al auspicioso presente de las carteras de inversión. Las acciones argentinas exhibieron mayoría de alzas, la Bolsa porteña tocó máximos en cuatro meses, mientras que el riesgo país cerró debajo de los 500 puntos por primera vez desde febrero.

En el exterior los índices de Wall Street aportaron nuevos máximos históricos y el petróleo se negoció estabilizado y debajo de los USD 100 el barril.

A la vez, en la plaza cambiaria el dólar cedió posiciones con alto volumen de negocios y el BCRA absorbió USD 447 millones, con las reservas por encima de los USD 48.000 millones, monto que no se alcanzaba desde 2019.

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Tercera suba seguida para la Bolsa porteña

Las acciones y los bonos argentinos extendieron la racha de ganancias tanto en la plaza local como en el exterior. Este jueves, la tendencia volvió a contar con el respaldo de la operatoria de Wall Street, que fue de menor a mayor y anotó nuevas cifras récord para sus principales indicadores.

El S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires ganó un 0,7%, en los 3.089.497 puntos, para acumular en mayo un ascenso del 9% en pesos y 10,1% en dólares. Asimismo, en lo que va de 2026, el panel de acciones líderes anota una suba de 1,2% en pesos y de 3,8% en dólares.

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Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Nueva York hubo mayoría de subas. Destacaron Banco Macro y Globant, con un 2,9 por ciento.

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- ganaron 0,2% en promedio, mientas que el riesgo país de JP Morgan descontó ocho unidades para la Argentina, en los 494 puntos básicos, un piso desde el 2 de febrero.

Las acciones estadounidenses terminaron con ganancias. El panel tecnológico Nasdaq subió 0,9% en un récord nominal de 26.917 puntos; el Dow Jones de Industriales ascendió 0,1%, en los 50.668 puntos, mientras que el promedio S&P 500 progresó 0,6%, a un máximo histórico de 7.563 puntos.

Las acciones norteamericanas tuvieron un comienzo tibio en la sesión bursátil, mientras los inversores seguían a la espera de una actualización oficial sobre las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Los precios del petróleo tuvieron cierre mixto: el barril de la variedad Brent del Mar del Norte cedió 0,5%, a USD 93,83 en los contratos para julio, mientras que el WTI (crudo intermedio de Texas) subió 0,3%, a 88,96 dólares.

En los EEUU, los datos económicos publicados el jueves mostraron que el índice de Gastos de Consumo Personal (PCE, por sus siglas en inglés), el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal, subió un 0,4% en abril, un incremento ligeramente inferior al esperado, lo que complica las preguntas sobre si el aumento de los precios incrementará la presión sobre el banco central norteamericano para que suba las tasas de interés.

“A partir de la segunda mitad del mes, especialmente en esta última semana, empezamos a ver una recuperación más generalizada de las acciones argentinas, con mayor apetito por riesgo y una mejora en el ánimo del mercado”, observó Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance.

Damián Vlassich, Team Leader de Estrategia de Inversión en IOL, subrayó que “el mercado norteamericano consolidó una nueva sesión de máximos históricos en el S&P 500 y el Nasdaq. El principal motor de la rueda fue el avance estructural en las negociaciones diplomáticas entre Washington y Teherán para congelar el conflicto en el Golfo (Pérsico), un hito que eclipsó los temores generados por un dato de inflación de consumo (PCE) que se mantiene en niveles elevados”.

“Esta combinación de un frente internacional más despejado, sumada a la exitosa licitación del Tesoro y a las proyecciones oficiales de desinflación, desató otra rueda de ganancias para la plaza argentina: el S&P Merval y los ADR extendieron la racha positiva, mientras que el riesgo país quebró soportes clave y perforó la barrera psicológica de los 500 puntos básicos”, resumió Vlassich.

El monto operado en el mercado mayorista recuperó el volumen estacional y alcanzó importantes USD 678,3 millones -unos USD 250 millones más que el miércoles-, una oferta que le imprimió leve sesgo bajista al tipo de cambio.

El dólar mayorista recortó 2,50 pesos o 0,2%, a $1.410, para ajustar la suba de mayo a 19 pesos o 1,4 por ciento.

“Con el correr de la jornada, incluso apareció algo más de oferta, proveniente principalmente del desarme de posiciones en futuros, ya que desde el martes esos contratos comenzaron a operarse incluso por debajo del mercado spot”, detalló Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

Aunque el movimiento bajista fue leve, interrumpió una serie de tres subas consecutivas. El BCRA fijó el techo de las bandas cambiarias en $1.755,44: así el dólar mayorista quedó a $345,44 o 24,5% de ese límite para la libre flotación.

El dólar al público, que estuvo negociado casi toda la sesión operativa a $1.435 para la venta en el Banco Nación, terminó ofrecido sin variantes respecto del miércoles, a 1.430 pesos.

En cambio, el dólar blue descontó diez pesos o 0,7% en el día, para igualar al dólar minorista a $1.430 para la venta.

En la plaza de dólar futuro se negoció el equivalente a cerca de USD 2.500 millones, un monto muy relevante ante la inminencia del fin de mes. Los contratos para el cierre de mayo -que expiran este viernes 29- cedieron 4,50 pesos o 0,3%, a 1.408 pesos.

El Banco Central absorbió USD 447 millones en el día, para ampliar el saldo comprador de mayo a 2.526 millones de dólares. A la vez, las compras oficiales alcanzaron los USD 9.681 millones desde el 2 de enero, muy cerca del piso objetivo de compras establecido por el Gobierno para todo 2026.

Las reservas internacionales brutas crecieron en USD 644 millones, para alcanzar los USD 48.511 millones la cifra más grande desde el 30 de septiembre de 2019 (USD 48.703 millones).

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