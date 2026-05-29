Economía

Restringieron la venta de GNC en varias estaciones de La Plata y alrededores debido al aumento de demanda por el frío

A partir de este viernes, apenas unas siete estaciones estarán habilitadas para cumplir la demanda de combustibles. También se verán afectadas las localidades de Berisso y Ensenada

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GNC - gas - estaciones de servicio YPF Güemes y Maipú
Ante el aumento de la demanda por el frío, se activaron los topes de ventas diarios en estaciones de servicios (Adrián Escándar)

La profundización de las bajas temperaturas ya tuvo un impacto inmediato en el sistema energético de localidades como La Plata, Berisso y Ensenada, donde los automovilistas que utilizan GNC como combustible principal comenzaron a enfrentar restricciones en el abastecimiento.

Según informaron voceros de Camuzzi, la empresa proveedora del recurso, las estaciones de servicio con “contratos interrumpibles” recibieron notificaciones durante el mediodía del jueves que anticipaban la suspensión del suministro.

En consecuencia de esta medida, a partir de este viernes, las estaciones alcanzadas por la notificación ya no podrán despachar GNC. Asimismo, los representantes de la distribuidora de gas explicaron que la decisión responde a “problemas estructurales del sistema” y a la necesidad de realizar cortes en varias estaciones, tal como lo prevé la normativa en períodos de alta demanda.

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De acuerdo con la información publicada por el medio platense 0221, los primeros en advertir la situación fueron taxistas y remiseros, quienes expresaron su preocupación por la restricción. De esta manera, se estima que, al menos, un total de diez estaciones de servicio continuarán en funcionamiento en esa región de la provincia.

carga GNC
Todas las empresas de servicio con contrato interrumpible dejarán de vender GNC

Sin embargo, las autoridades indicaron que deberán funcionar bajo un régimen de cupos diarios limitados. En este sentido, una vez que alcancen el tope de metros cúbicos asignados, la venta deberá suspenderse hasta el día siguiente.

En el caso de La Plata, seguirán habilitadas las estaciones de 137 y 529, 72 entre 131 y 132, 44 y 159, 44 y 166, 520 entre 161 y 163, 44 y 143 y Camino Centenario y 403. Mientras que en Berisso, la única que mantendrá el servicio está en 158 N°200, en Ensenada continúan operativas las que se sitúan en 122 N° 698 y Quintana N° 102.

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En este contexto, desde la empresa advirtieron que la situación se evalúa “día a día” y que, si persisten las bajas temperaturas, no hay certezas sobre el momento en que pueda normalizarse el servicio en el resto de las estaciones afectadas.

La restricción a la venta de GNC se trata de una medida que buscaría evitar la caída en la presión de los gasoductos, un fenómeno que podría producirse al verse alentado por las bajas temperaturas propias de la temporada del año.

Según las regulaciones en vigencia, el sistema de despacho nacional prioriza la distribución de gas a los hogares, hospitales y escuelas, es decir, los sectores que son considerados como “demanda prioritaria”. Por este motivo, la sobreventa por parte de las estaciones los obligaría a pagar una multa equivalente al valor de un litro de nafta súper. Para obtener el costo total, se deberá multiplicar esa cifra por la cantidad de metros cúbicos excedidos.

Según explicaron los expertos, la infraestructura actual no permite abastecer a la demanda (REUTERS)
Según explicaron los expertos, la infraestructura actual no permite abastecer a la demanda (REUTERS)

Por otro lado, la restricción llega en un contexto de fuerte crecimiento del parque automotor a GNC en el país. Tras una década de retroceso, con conversiones que pasaron de 188.000 en 2015 a 59.000 en 2025, según datos de ENARGAS, el sector comenzó a mostrar signos de recuperación a comienzos de 2026.

De la misma manera, el incremento de los precios de los combustibles líquidos, que registraron saltos de hasta el 23% tras el estallido de conflictos en Medio Oriente, incentivó a miles de conductores a volver a optar por el gas para abaratar los costos de logística y transporte.

Solo en marzo de este año se realizaron 7.300 conversiones a GNC, lo que representó un aumento del 40% respecto a febrero y un 70% en comparación con el mismo mes del año anterior.

Aunque la Argentina cerró el primer trimestre de 2026 con un superávit energético de USD 2.405 millones, el mayor de su historia reciente, el país no puede prescindir de las importaciones de gas natural licuado (GNL) durante los meses de invierno. Esta paradoja se explica por una cuestión estructural, debido a que la red de transporte carece de capacidad suficiente para trasladar todo el gas desde las cuencas productoras hasta los grandes centros de consumo.

El GNL funciona como un seguro para cubrir esos faltantes puntuales, aunque la mayor parte del volumen importado está destinado a la industria, no a los hogares. Esto ocurre porque, aunque Argentina cuenta con una producción relevante de gas, la infraestructura actual no permite atender toda la demanda interna en los picos de consumo invernal, haciendo inevitable la importación para sostener la actividad industrial y evitar interrupciones en el abastecimiento.

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