Economía

La actividad económica rebotó en marzo y el Gobierno celebró: qué anticipan los economistas para los siguientes meses

Mientras la recuperación supera las previsiones, existen dudas entre los analistas sobre cuánto durará el impulso y si se consolidará más allá del corto plazo y de las proyecciones del ministro Caputo sobre que vendrán los “mejores 18 meses” en dos décadas

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Vista trasera de dos trabajadores con cascos y arneses de seguridad operando paneles de control eléctricos y tuberías de acero inoxidable en una fábrica
La industria dio en marzo señales de recuperación

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la actividad agregada tuvo un repunte de 3,5% en marzo en comparación con febrero y suba de 5,5% interanual. Se trató de una variación esperada tras la contracción de los dos meses previos. El Gobierno celebró el resultado, aunque los economistas del sector privado mantienen reparos respecto a lo que sucederá en los próximos meses, especialmente en relación con los sectores rezagados y la posibilidad de que continúe la economía dual o surja una nueva en términos del ritmo de recuperación.

El ministro de Economía, Luis Caputo, se muestra confiado en habrá una recuperación más significativa en mayo/junio.

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El aumento intermensual fue generalizado: 14 de los 15 sectores que informa el Indec mostraron avances, un comportamiento diferente al de los meses anteriores cuando el crecimiento era traccionado, principalmente, por sectores ligados al comercio exterior y las finanzas.

El aumento intermensual fue generalizado: 14 de los 15 sectores que informa el Indec mostraron avances

Sebastián Menescaldi de la consultora Eco Go describió el resultado de marzo como un dato positivo, aunque advirtió que el crecimiento se concentró en ciertos segmentos. “El dato de marzo es bueno y está marcando el crecimiento de algunos sectores puntuales: la cosecha que está creciendo 20% en términos del volumen total de este año respecto al otro -ahora empiezan a computar la cosecha de la campaña gruesa con fuertes subas en maíz-, la energía fue otro sector con avances notables, y también intermediación financiera, aunque menos que el resto por la baja del crédito a las familias".

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A pesar del buen dato de marzo, Menescaldi alertó sobre la existencia de una economía dual: mientras algunos rubros experimentaron subas, otros mostraron un crecimiento muy leve en comparación con el pico de febrero de 2025. De todos modos, evaluó que la campaña agrícola continuará impulsando la actividad en abril y mayo, mientras que el resto de los sectores no mostrarían grandes cambios en su dinámica.

La directora de C&T Asesores Económicos, María Castiglioni, coincidió en que el repunte de marzo respondió en parte a la baja base de comparación que dejó febrero, cuando la economía cedió 2,7% mensual desestacionalizado. Según explicó, “la recuperación de marzo superó las previsiones, ya que incluso avanzó más de lo que había caído en los meses previos”.

Castiglioni puntualizó que, en términos desestacionalizados, la actividad de marzo superó los valores de diciembre y enero. No obstante, destacó que el análisis de la tendencia debe contemplar el comportamiento más amplio y no solo los datos recientes.

Aunque al comparar el primer trimestre de este año con el anterior la economía creció 1,7%, la medición parte de una base alta, porque en febrero del año pasado se había alcanzado un récord (Castiglioni)

La economista de C&T se refirió a estimaciones anuales y advirtió que, aunque al comparar el primer trimestre de este año con el anterior la economía creció 1,7%, la medición parte de una base alta, porque en febrero del año pasado se había alcanzado un récord, seguido por meses de estancamiento y leves retrocesos.

“Se está comparando contra un primer trimestre que había sido muy positivo el año pasado. Hasta febrero se había tocado un récord y marzo y abril y mayo hubo meses medio negativos a nivel mensual o estancamiento. En mayo, junio, julio el ritmo se desaceleró y la actividad dejó de crecer con la misma intensidad de meses anteriores”, explicó la directora de la consultora de marras.

Explotación de minas y canteras tuvo una variación de 16,3% en marzo con una incidencia de 0,63 en el índice general (Foto: Reuters)
Explotación de minas y canteras tuvo una variación de 16,3% en marzo con una incidencia de 0,63 en el índice general (Foto: Reuters)

Respecto de abril, Castiglioni contó que no hay datos concluyentes, aunque algunos indicadores parciales sugieren comportamientos mixtos. “Seguramente el agro va a traccionar muy fuerte, el transporte ligado a la cosecha gruesa, seguirían teniendo un rol destacado en la recuperación". Aclaró que, si bien el comercio podría recuperarse, no se proyectan saltos como los de marzo porque correspondieron, en parte, al rebote tras la caída del mes anterior.

Proyecciones de los economistas

La especialista estimó que la economía podría terminar el año con un crecimiento levemente superior al 3%, lo que implica variaciones mensuales positivas moderadas. “Nuestras últimas proyecciones son de aumentos: en torno a 3,2% en el segundo trimestre, 3,6% para el tercer trimestre y 3,9% -más cerca de cuatro- el cuarto trimestre”.

El análisis de Claudio Caprarulo, de la consultora Analytica, el segundo trimestre podría mostrar un incremento mayor respecto del primero.

El economista dijo a Infobae: “Para el segundo trimestre proyectamos un mayor crecimiento respecto al primero, entre otros, por la estacionalidad en la producción del agro y la mayor producción minera”.

Para el segundo trimestre proyectamos un mayor crecimiento respecto al primero, entre otros, por la estacionalidad en la producción del agro y la mayor producción minera (Caprarulo)

El repunte de algunos rubros convive con la persistencia de sectores que avanzan lentamente o permanecen estables. Pese a ello, la expectativa del ministro Luis Caputo sigue siendo que la recuperación sea mayor a partir de mayo/junio.

Primer plano de Luis Toto Caputo, un hombre de cabello gris y traje azul, con camisa celeste abierta, gesticulando con ambas manos frente a un fondo azul
El ministro de Economía, Luis Caputo, estimó que el repunte será mayor en mayo/junio (Foto: Reuters)

La proyección del ministro se basa en tres pilares: la concesión de 9.000 kilómetros de rutas nacionales, además de la Ley de Presunción de Inocencia Fiscal y de Modernización Laboral. “Cuando vos entras en un período bueno, esa bonanza se empieza a retroalimentar. Inocencia Fiscal empieza a prender más, la ley de modernización laboral empieza a prender más porque los empresarios ahora saben cuánto sale un despido, porque además, en vez de pagar 18 puntos de carga, pagan solo 2 y además van a tener un fondo que le permite pagar eventualmente un despido. Todo eso viene en los próximos 18 meses”, sostuvo Caputo en entrevistas periodísticas.

En el transcurso de la semana, Luis Caputo se reunió con contadores que expresaron preocupaciones respecto de la Ley de Inocencia Fiscal. Tras el encuentro, trascendió que el Gobierno buscará una nueva norma jurídica para brindar mayores garantías y asegurar el éxito de la iniciativa. También persisten advertencias sobre la demora en la reglamentación de la Ley de Modernización Laboral, principalmente en lo que se refiere al Fondo de Asistencia Laboral (FAL).

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