Melconian aseguró que este año será recesivo y alertó por la caída del poder adquisitivo

El economista y ex presidente del Banco Nación, Carlos Melconian

El economista Carlos Melconian lanzó este miércoles una serie de críticas al rumbo económico del Gobierno de Javier Milei y advirtió sobre las dificultades que atraviesa la economía real. Sin embargo, al mismo tiempo sostuvo que el presidente podría aspirar a una reelección en 2027, en parte por la debilidad de la oposición. “Su mayor activo es que no tiene nadie enfrente”, afirmó.

Las declaraciones se dieron durante la segunda jornada de la feria agroindustrial Expoagro 2026, donde el ex titular del Banco Nación participó de una exposición dedicada a analizar las perspectivas económicas para el año en curso.

En ese marco, el economista planteó un diagnóstico poco alentador para la actividad y anticipó que el 2026 tendrá características contractivas. Según su evaluación, se tratará de un año “recesivo”, con dificultades para que la economía logre un repunte sostenido.

Uno de los puntos que remarcó durante su presentación fue el deterioro del ingreso de los hogares. Melconian señaló que el poder adquisitivo se encuentra fuertemente afectado y que ese factor condiciona la dinámica del consumo.

En ese sentido, sostuvo que para recuperar parte del terreno perdido sería necesario un aumento significativo de los salarios. De acuerdo con su estimación, los sueldos deberían incrementarse alrededor de un 30% para comenzar a recomponer el poder de compra.

El economista consideró que, más allá de los debates ideológicos sobre el rumbo del programa, la economía necesita mayor circulación de dinero y financiamiento para impulsar la actividad.

“Dejando de lado la fantasía de la dolarización, se necesita plata en la calle y crédito en los bancos”, afirmó durante su exposición ante empresarios y productores presentes en el encuentro.

A partir de ese diagnóstico, Melconian planteó que el Gobierno debería ofrecer mayores precisiones sobre los próximos pasos del programa económico.

En diálogo con Infobae en Vivo, Melconian había asegurado que en la coyuntura actual, el único elemento capaz de dinamizar la economía es la monetización a través de una “emisión virtuosa” generada por la compra de dólares por parte del Banco Central.

Asimismo, destacó que “hace 8 meses que la inflación está en dos y medio”, por lo que cree que el Gobierno “va a tener que tomar una decisión”. “O continúa encaprichado en hablar de ‘cero coma algo’, que nadie se lo ha pedido, o toma una decisión de regular la actividad y no llegar al cero coma algo con la paz en el cementerio”.

Para Melconian, “Argentina va a convivir con dos dígitos de inflación por un tiempo porque está en un proceso”.

“No me gusta el dólar fijo, porque se va a meter en un quilombo. Y mucho menos en los próximos tres o cuatro meses”, sostuvo el economista.

“El gobierno tiene que entender que es un gobierno de transición y tiene que ir acomodando. No puede reprimir. A alguien se le escapó que lo quieren a $1.350 y eso es un problema”, manifestó.

“Aclaro, no estoy proponiendo una devolución, pero si valiera $1.650, estaría mucho más contento y tranquilo”, agregó.

La propuesta de Melconian contemplaba un régimen cambiario de convivencia de dos monedas, apoyado en reformas al Código Civil y un paquete de doce leyes para el Parlamento, en contraposición al formato de leyes con cientos de artículos del oficialismo. Su plan buscaba un dólar realmente libre desde el primer día que pusiera al Banco Central en funciones, sin utilizar el tipo de cambio para “tapar la basura” de sectores no productivos.

Por otra parte, apuntó contra el equipo económico: “Alguien le tiene que hablar al Presidente. Son un equipo de auto castrados que no dicen nada”.