Economía

Melconian aseguró que este año será recesivo y alertó por la caída del poder adquisitivo

El economista criticó el programa económico y la marcha de la actividad. Qué dijo sobre la inflación y el dólar

Guardar
El economista y ex presidente
El economista y ex presidente del Banco Nación, Carlos Melconian

El economista Carlos Melconian lanzó este miércoles una serie de críticas al rumbo económico del Gobierno de Javier Milei y advirtió sobre las dificultades que atraviesa la economía real. Sin embargo, al mismo tiempo sostuvo que el presidente podría aspirar a una reelección en 2027, en parte por la debilidad de la oposición. “Su mayor activo es que no tiene nadie enfrente”, afirmó.

Las declaraciones se dieron durante la segunda jornada de la feria agroindustrial Expoagro 2026, donde el ex titular del Banco Nación participó de una exposición dedicada a analizar las perspectivas económicas para el año en curso.

En ese marco, el economista planteó un diagnóstico poco alentador para la actividad y anticipó que el 2026 tendrá características contractivas. Según su evaluación, se tratará de un año “recesivo”, con dificultades para que la economía logre un repunte sostenido.

Uno de los puntos que remarcó durante su presentación fue el deterioro del ingreso de los hogares. Melconian señaló que el poder adquisitivo se encuentra fuertemente afectado y que ese factor condiciona la dinámica del consumo.

El economista planteó un diagnóstico
El economista planteó un diagnóstico poco alentador para la actividad y anticipó que el 2026 tendrá características contractivas (Expoagro)

En ese sentido, sostuvo que para recuperar parte del terreno perdido sería necesario un aumento significativo de los salarios. De acuerdo con su estimación, los sueldos deberían incrementarse alrededor de un 30% para comenzar a recomponer el poder de compra.

El economista consideró que, más allá de los debates ideológicos sobre el rumbo del programa, la economía necesita mayor circulación de dinero y financiamiento para impulsar la actividad.

“Dejando de lado la fantasía de la dolarización, se necesita plata en la calle y crédito en los bancos”, afirmó durante su exposición ante empresarios y productores presentes en el encuentro.

A partir de ese diagnóstico, Melconian planteó que el Gobierno debería ofrecer mayores precisiones sobre los próximos pasos del programa económico.

En diálogo con Infobae en Vivo, Melconian había asegurado que en la coyuntura actual, el único elemento capaz de dinamizar la economía es la monetización a través de una “emisión virtuosa” generada por la compra de dólares por parte del Banco Central.

Asimismo, destacó que “hace 8 meses que la inflación está en dos y medio”, por lo que cree que el Gobierno “va a tener que tomar una decisión”. “O continúa encaprichado en hablar de ‘cero coma algo’, que nadie se lo ha pedido, o toma una decisión de regular la actividad y no llegar al cero coma algo con la paz en el cementerio”.

Para Melconian, “Argentina va a convivir con dos dígitos de inflación por un tiempo porque está en un proceso”.

“No me gusta el dólar fijo, porque se va a meter en un quilombo. Y mucho menos en los próximos tres o cuatro meses”, sostuvo el economista.

“El gobierno tiene que entender que es un gobierno de transición y tiene que ir acomodando. No puede reprimir. A alguien se le escapó que lo quieren a $1.350 y eso es un problema”, manifestó.

“Aclaro, no estoy proponiendo una devolución, pero si valiera $1.650, estaría mucho más contento y tranquilo”, agregó.

La propuesta de Melconian contemplaba un régimen cambiario de convivencia de dos monedas, apoyado en reformas al Código Civil y un paquete de doce leyes para el Parlamento, en contraposición al formato de leyes con cientos de artículos del oficialismo. Su plan buscaba un dólar realmente libre desde el primer día que pusiera al Banco Central en funciones, sin utilizar el tipo de cambio para “tapar la basura” de sectores no productivos.

Por otra parte, apuntó contra el equipo económico: “Alguien le tiene que hablar al Presidente. Son un equipo de auto castrados que no dicen nada”.

Temas Relacionados

Carlos Melconianexpoagroactividadrecesiónúltimas noticias

Últimas Noticias

¿Luz verde en la actividad?: los sectores que mejoraron en el inicio del año y que ilusionan al Gobierno con un repunte

En los primeros dos meses del 2026, las consultoras no solo registraron la tracción en el sector automotor y de exportaciones, sino también signos positivos en las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas. En cuáles sectores sigue la tendencia negativa

¿Luz verde en la actividad?:

El dólar profundizó su caída y quedó por debajo de los 1.400 pesos

Los tipos de cambios oficiales retrocedieron en respuesta a una oferta sólida de divisas. Cómo evolucionaron las cotizaciones financieras

El dólar profundizó su caída

Fuerte interna en la Sociedad Rural: el vice de Nicolás Pino lanzó su candidatura y escala la pelea por la reelección

El número 2 de la entidad lanzó su candidatura para presidir la institución y profundizó la disputa con el actual presidente por el límite a los mandatos

Fuerte interna en la Sociedad

Los bancos argentinos destacaron la digitalización y el crecimiento como desafíos centrales en Argentina Week

El análisis realizado por los principales ejecutivos bancarios en Nueva York resaltó la importancia de fortalecer el entorno financiero local y puso el foco en la inclusión tecnológica y el acceso al financiamiento externo

Los bancos argentinos destacaron la

Renovaron descuentos del 30% para nafta y gasoil a pesar de los aumentos: qué ofrece cada banco en marzo 2026

Desde rebajas nocturnas hasta descuentos exclusivos por aplicaciones, la clave de este mes reside en cruzar el día de carga con el medio de pago más eficiente

Renovaron descuentos del 30% para
DEPORTES
Boca Juniors buscará arrimarse a

Boca Juniors buscará arrimarse a la cima en el clásico ante San Lorenzo: hora, TV y formaciones

Ruggeri recordó la patada a Maradona en un Boca-San Lorenzo que sigue generando debate: “No lo toqué”

Imágenes inéditas del proyecto de ampliación de la Bombonera que propone Riquelme en Boca Juniors

La escandalosa separación de Luka Doncic en medio de una batalla legal que sacude a la NBA

La frase de Maxi López sobre los rumores de un arribo de Icardi a River: “Necesitamos a alguien que haga goles”

TELESHOW
La reacción de la China

La reacción de la China Suárez tras la audiencia de conciliación de Mauro Icardi y Wanda Nara en Italia: “Te amo”

Catherine Fulop festejó su cumpleaños 61: los emotivos mensajes de su familia y el divertido video sobre su vida

El exnovio de Luana habló después del derecho a réplica en Gran Hermano: “Desahogarme era una necesidad”

A 7 años de la caída que provocó la muerte de Sergio Denis, su hija sigue exigiendo justicia: “Da mucha bronca”

Luciano Castro contó la charla que tuvo con sus hijos en su internación: “Ahora tengo que demostrar con hechos”

INFOBAE AMÉRICA

Estas son las ciudades más

Estas son las ciudades más felices de Estados Unidos en 2026, según un nuevo ranking

Muñecos de paja, banquetes y rituales de fuego: así es Maslenitsa, el festival que despide el invierno en el mundo eslavo

Brasil negocia con Estados Unidos el freno a la designación del PCC y el Comando Vermelho como organizaciones terroristas

Un avión militar de Estados Unidos sobrevoló el estrecho de Taiwán previo al encuentro entre Trump y Xi Jinping en China

Estafas en Estados Unidos provocan pérdidas estimadas de 119.000 millones de dólares al año