La volatilidad domina los mercados: el riesgo país subió por tercer día, pese al rebote de las acciones y el dólar estable

El riesgo país subió por tercer día consecutivo, pese al dólar estable y el repunte de las acciones.

La economía es difícil de predecir, mucho más cuando día a día se acumulan elementos contradictorios. El dólar retrocedió, las tasas de interés descendieron y, en la segunda ronda de la licitación, el Tesoro consiguió reunir los USD 200 millones restantes mediante la colocación de los bonos AO27 y AO28. Sin embargo, el riesgo país aumentó y el clima de entusiasmo que se había vivido el día anterior mermó.

Justamente de eso se trata la volatilidad: del cambio de humor diario de los inversores. Los bonos soberanos reflejaron este viraje. Hace tres ruedas se hablaba de volver a los mercados internacionales porque se había quebrado el piso de 500 puntos básicos. Desde entonces, los títulos de la deuda no pararon de bajar. Ayer cayeron 0,5% promedio y el riesgo país aumentó 3 unidades (+0,4%) a 526 puntos básicos contra los 496 del lunes.

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El dato de inflación no fue ni aliado ni enemigo porque marcó 2,6% como casi todos los analistas lo habían previsto.

Auxtin Maquieyra gerente comercial de Sailing Inversiones indicó que “el dato estuvo condicionado por aumentos puntuales en precios regulados, que treparon 4,7%, especialmente transporte y electricidad. De hecho, Transporte fue la división de mayor suba, con 4,4%, seguida por Educación y Comunicación. En sentido contrario, Alimentos y bebidas no alcohólicas mostraron una variación mucho más contenida, de 1,5%, lo que ayuda a sostener la percepción de desaceleración. Hacia adelante, la clave será que la baja de la inflación núcleo se consolide y que los ajustes regulados no vuelvan a generar saltos relevantes en el índice general”.

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Para Aldazabal y Cia. “el dato destacado fue la inflación núcleo, que dio 2,3% marcando una desaceleración significativa respecto a los últimos 5 meses que promediaron 2,9% mensual. Para mayo, esperamos que la inflación desacelere nuevamente teniendo en cuenta que es un mes con baja estacionalidad sumado a que el anuncio de YPF de actualización de precios de combustibles en sólo 1% ayudará a contener el impacto del conflicto global sobre la inflación local”.

Pero lo que preocupa a los analistas es la medida de ayer del Banco Central de cancelar parte de las Letras Intransferibles, un pasivo del Tesoro. No es el espíritu del Gobierno que el Central financie al Tesoro.

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Según Santiago Casas, economista jefe de EcoAnalytics, “el giro de utilidades del Banco Central es un mecanismo de financiamiento monetario al Tesoro; una herramienta que el propio gobierno cuestiona moralmente, pero que igualmente utiliza. De los $24,4 billones puestos a disposición, $6 billones quedarán depositados en la cuenta del Tesoro en el BCRA y otros $18,4 billones se destinarán a la recompra de Letras Intransferibles actualmente contabilizadas en el activo de la autoridad monetaria. Contrariamente a lo que sostiene el Gobierno, estos movimientos no fortalecen el balance del Banco Central, sino que lo deteriora.

“La emisión asociada a este giro de utilidades solo tendría impacto inflacionario en la medida en que los $6 billones depositados por el Tesoro se utilicen para cancelar deuda y terminen transformándose en pesos en circulación. En cambio, la cancelación de Letras Intransferibles no genera impacto en el nivel de precios, ya que se trata fundamentalmente de un movimiento contable que beneficia al Tesoro Nacional en detrimento del patrimonio del Banco Central”, sumó.

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En el mercado no creen que el Tesoro ponga en circulación esos $6 billones, que debilitarían a las tasas y provocarían presión inflacionaria.

En este escenario, en el Mercado Libre de Cambios (MLC) se operaron USD 530 millones de los que el Banco Central compró 140 millones de dólares. El dólar mayorista bajó $1 a 1.391 pesos. En la plaza financiera el MEP perdió $7 (-0,6%) y cerró a 1.419 pesos. el contado con liquidación (CCL) bajó $2,50 (-0,3%) a $1.481. el “blue” se mantuvo en 1.420 pesos.

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Según el jefe de Research de Romano Group, Salvador Vitelli, “en un contexto volátil, la Argentina fue el único país emergente que, desde que comenzó la guerra, se apreció su moneda y comprimió la tasa de interés”.

Por caso, ayer el dólar registró una suba del 0,10% frente a las seis principales monedas del mundo, lo que provocó caídas en las cotizaciones del oro, el euro y el yuan. Este movimiento impactó en las reservas del Banco Central, que disminuyeron en USD 337 millones y cerraron en 46.194 millones de dólares.

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El problema es que ayer fue una rueda favorable para bonos y acciones de emergentes y desfavorable para la Argentina. El S&P Merval de las acciones líderes subió 0,3% en pesos y 0,5% en dólares, pero está en los mínimos del mes.

Un informe de F2, la consultora que dirige Andrés Reschini, señaló que en Estados Unidos “las ventas minoristas de abril mostraron cierta resiliencia, pero los precios de importaciones siguen registrando presión inflacionaria y acotando las chances de que la Reserva Federal vuelva a recortar las tasas”. Esto implica que se prevé un dólar fuerte hacia el futuro que afectará a las reservas argentinas.

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En el overnite, una plaza de futuros que opera hasta la apertura de hoy, los tres principales índices de las Bolsas de Nueva York arrojaban rojos leves que pueden tornar a verdes de acuerdo con las novedades que surjan tras el encuentro de Donald Trump con Xi Jinping. El oro bajaba 0,70% y el petróleo no mostraba tendencia. El dólar seguía subiendo frente a las principales divisas.