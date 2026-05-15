Economía

La volatilidad domina los mercados: el riesgo país subió por tercer día, pese al rebote de las acciones y el dólar estable

El aumento del indicador de JP Morgan es un reflejo de la incertidumbre y los cambios de ánimo de los inversores, con el conflicto en Medio Oriente acaparando la agenda global

Guardar
Google icon
El riesgo país subió por tercer día consecutivo, pese al dólar estable y el repunte de las acciones.
El riesgo país subió por tercer día consecutivo, pese al dólar estable y el repunte de las acciones.

La economía es difícil de predecir, mucho más cuando día a día se acumulan elementos contradictorios. El dólar retrocedió, las tasas de interés descendieron y, en la segunda ronda de la licitación, el Tesoro consiguió reunir los USD 200 millones restantes mediante la colocación de los bonos AO27 y AO28. Sin embargo, el riesgo país aumentó y el clima de entusiasmo que se había vivido el día anterior mermó.

Justamente de eso se trata la volatilidad: del cambio de humor diario de los inversores. Los bonos soberanos reflejaron este viraje. Hace tres ruedas se hablaba de volver a los mercados internacionales porque se había quebrado el piso de 500 puntos básicos. Desde entonces, los títulos de la deuda no pararon de bajar. Ayer cayeron 0,5% promedio y el riesgo país aumentó 3 unidades (+0,4%) a 526 puntos básicos contra los 496 del lunes.

PUBLICIDAD

El dato de inflación no fue ni aliado ni enemigo porque marcó 2,6% como casi todos los analistas lo habían previsto.

Auxtin Maquieyra gerente comercial de Sailing Inversiones indicó que “el dato estuvo condicionado por aumentos puntuales en precios regulados, que treparon 4,7%, especialmente transporte y electricidad. De hecho, Transporte fue la división de mayor suba, con 4,4%, seguida por Educación y Comunicación. En sentido contrario, Alimentos y bebidas no alcohólicas mostraron una variación mucho más contenida, de 1,5%, lo que ayuda a sostener la percepción de desaceleración. Hacia adelante, la clave será que la baja de la inflación núcleo se consolide y que los ajustes regulados no vuelvan a generar saltos relevantes en el índice general”.

PUBLICIDAD

Para Aldazabal y Cia. “el dato destacado fue la inflación núcleo, que dio 2,3% marcando una desaceleración significativa respecto a los últimos 5 meses que promediaron 2,9% mensual. Para mayo, esperamos que la inflación desacelere nuevamente teniendo en cuenta que es un mes con baja estacionalidad sumado a que el anuncio de YPF de actualización de precios de combustibles en sólo 1% ayudará a contener el impacto del conflicto global sobre la inflación local”.

Pero lo que preocupa a los analistas es la medida de ayer del Banco Central de cancelar parte de las Letras Intransferibles, un pasivo del Tesoro. No es el espíritu del Gobierno que el Central financie al Tesoro.

Según Santiago Casas, economista jefe de EcoAnalytics, “el giro de utilidades del Banco Central es un mecanismo de financiamiento monetario al Tesoro; una herramienta que el propio gobierno cuestiona moralmente, pero que igualmente utiliza. De los $24,4 billones puestos a disposición, $6 billones quedarán depositados en la cuenta del Tesoro en el BCRA y otros $18,4 billones se destinarán a la recompra de Letras Intransferibles actualmente contabilizadas en el activo de la autoridad monetaria. Contrariamente a lo que sostiene el Gobierno, estos movimientos no fortalecen el balance del Banco Central, sino que lo deteriora.

“La emisión asociada a este giro de utilidades solo tendría impacto inflacionario en la medida en que los $6 billones depositados por el Tesoro se utilicen para cancelar deuda y terminen transformándose en pesos en circulación. En cambio, la cancelación de Letras Intransferibles no genera impacto en el nivel de precios, ya que se trata fundamentalmente de un movimiento contable que beneficia al Tesoro Nacional en detrimento del patrimonio del Banco Central”, sumó.

En el mercado no creen que el Tesoro ponga en circulación esos $6 billones, que debilitarían a las tasas y provocarían presión inflacionaria.

En este escenario, en el Mercado Libre de Cambios (MLC) se operaron USD 530 millones de los que el Banco Central compró 140 millones de dólares. El dólar mayorista bajó $1 a 1.391 pesos. En la plaza financiera el MEP perdió $7 (-0,6%) y cerró a 1.419 pesos. el contado con liquidación (CCL) bajó $2,50 (-0,3%) a $1.481. el “blue” se mantuvo en 1.420 pesos.

Según el jefe de Research de Romano Group, Salvador Vitelli, “en un contexto volátil, la Argentina fue el único país emergente que, desde que comenzó la guerra, se apreció su moneda y comprimió la tasa de interés”.

Por caso, ayer el dólar registró una suba del 0,10% frente a las seis principales monedas del mundo, lo que provocó caídas en las cotizaciones del oro, el euro y el yuan. Este movimiento impactó en las reservas del Banco Central, que disminuyeron en USD 337 millones y cerraron en 46.194 millones de dólares.

El problema es que ayer fue una rueda favorable para bonos y acciones de emergentes y desfavorable para la Argentina. El S&P Merval de las acciones líderes subió 0,3% en pesos y 0,5% en dólares, pero está en los mínimos del mes.

Un informe de F2, la consultora que dirige Andrés Reschini, señaló que en Estados Unidos “las ventas minoristas de abril mostraron cierta resiliencia, pero los precios de importaciones siguen registrando presión inflacionaria y acotando las chances de que la Reserva Federal vuelva a recortar las tasas”. Esto implica que se prevé un dólar fuerte hacia el futuro que afectará a las reservas argentinas.

En el overnite, una plaza de futuros que opera hasta la apertura de hoy, los tres principales índices de las Bolsas de Nueva York arrojaban rojos leves que pueden tornar a verdes de acuerdo con las novedades que surjan tras el encuentro de Donald Trump con Xi Jinping. El oro bajaba 0,70% y el petróleo no mostraba tendencia. El dólar seguía subiendo frente a las principales divisas.

Temas Relacionados

Riesgo paísAccionesDólarLicitaciónBanco CentralReservasTesoroOroÚltimas noticiasMercados

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Se espera que continúe la desaceleración de la inflación en mayo, pero todavía sigue lejos de perforar el 2%

La necesidad de seguir ajustando precios relativos y la inercia estarían jugando en contra de una caída más rápida. Los valores en el rubro alimentos y bebidas sigue muy estables este mes

Se espera que continúe la desaceleración de la inflación en mayo, pero todavía sigue lejos de perforar el 2%

Inflación de abril: cuáles fueron las claves detrás de la primera desaceleración en casi un año

En el cuarto mes, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se ubicó en 2,6%, lo que implicó una baja de 0,8 puntos porcentuales contra marzo. Para los analistas, la ayuda vino del precio de la carne y la menor presión los estacionales

Inflación de abril: cuáles fueron las claves detrás de la primera desaceleración en casi un año

Sólo dos automotrices argentinas crecieron en el primer cuatrimestre: cuáles fueron y por qué lograron ese resultado

Siete fabricantes se reparten el 70% del mercado automotor nacional, pero cinco perdieron parte de su cuota ante la llegada de nuevas marcas y la apertura del mercado. Hay dos excepciones que superaron sus números de 2025

Sólo dos automotrices argentinas crecieron en el primer cuatrimestre: cuáles fueron y por qué lograron ese resultado

Privatizaciones: el Gobierno apuesta a recaudar USD 3.000 millones con la venta de activos públicos en 2026

En un evento en la Bolsa de Comercio de Córdoba, el viceministro de Economía, José Luis Daza, sostuvo que la proyección de compra de USD 10.000 millones contempla el proceso privatizador. Su estimación sobre el riesgo país, la actividad y la calificación crediticia

Privatizaciones: el Gobierno apuesta a recaudar USD 3.000 millones con la venta de activos públicos en 2026

Ranking mundial: en qué puesto se ubica la Argentina en los índices de libertad y prosperidad

El país muestra avances marginales y estabilidad en sus puntajes, pero sigue condicionado por debilidades estructurales que limitan su progreso

Ranking mundial: en qué puesto se ubica la Argentina en los índices de libertad y prosperidad

DEPORTES

La promesa de una actriz de cine para adultos al arquero del PSG antes de la final de Champions: la filosa reacción de su esposa

La promesa de una actriz de cine para adultos al arquero del PSG antes de la final de Champions: la filosa reacción de su esposa

La increíble anécdota del Oveja Hernández con Carlos Bianchi en Boca Juniors que lo marcó: “Un fuera de serie”

Revelaron el detrás de escena del escándalo entre Kylian Mbappé y Álvaro Arbeloa en el Real Madrid: “Es indefendible”

Alivio en River Plate y la selección argentina: el diagnóstico de Montiel y Acuña tras las lesiones que sufrieron ante Gimnasia

Camilo Ugo Carabelli venció a un ex Top 10 y avanzó a cuartos de final en Valencia: Sebastián Báez quedó eliminado

TELESHOW

La conmovedora historia de Sergio Denis antes de convertirse en ídolo popular

La conmovedora historia de Sergio Denis antes de convertirse en ídolo popular

El duro castigo que Gran Hermano le dio a Cinzia: “Debido a todas estas desobediencias”

Abel Pintos y L-Gante, en la mira de Telefe para la vuelta de MasterChef Celebrity: quiénes serían los convocados

La inesperada confesión de Adabel Guerrero sobre su ex, Martín Lamela: “Ahora me cachondea”

Las frases transfóbicas en Gran Hermano que alertaron a la familia de Danelik: “Las palabras tienen consecuencias”

INFOBAE AMÉRICA

República Dominicana: Mujer denunció que era vigilada con GPS por su expareja y fue asesinada poco después

República Dominicana: Mujer denunció que era vigilada con GPS por su expareja y fue asesinada poco después

Guardia de Honor en Honduras agrede a periodistas; Presidente Asfura ofrece disculpas públicas

Tras 21 días de tensión: la Universidad de Costa Rica recuperó la Rectoría luego de negociar 69 demandas con estudiantes

Más de 10 mil multas en cuatro meses: Policía de Tránsito endurece controles contra conductores costarricenses que se estacionan mal

Nivel educativo de los jefes de hogares panameños impacta en niños, niñas y adolescentes