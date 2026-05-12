¿Vuelta a los mercados internacionales?: cuáles son los factores que reabrirían el acceso para la Argentina

La suba de los bonos y la caída del riesgo país entusiasman a los analistas con un posible regreso a los mercados internacionales de deuda. (EFE/EPA/JUSTIN LANE)

La casi certeza de que Moody’s y Standard & Poor’s, otras dos calificadoras de riesgo, mejorarán la nota de la deuda argentina impulsó otra suba de los bonos soberanos de alrededor de 0,5% e hizo bajar al riesgo país a 496 puntos básicos (-2,7%). De esta manera, se acercó al mejor registro del año de 481 puntos de enero de 2026, que fue el más bajo de los últimos siete años.

Con este rating en el indicador que elabora J.P. Morgan, la Argentina está muy cerca de poder salir al mercado internacional de capitales y asegurarse el pago de la deuda hasta fines de 2027.

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El mérito de la baja es que se logró mientras el índice de los países emergentes retrocedía 0,10% y Brasil caía 1,5% por la performance negativa de Petrobras, que mostró un balance con una caída de los beneficios de 7,2 por ciento.

También incidió la advertencia de Goldman Sachs sobre la caída de los stocks de petróleo en el mundo por el prolongado cierre del estrecho de Ormuz. Conviene dejar de lado, al menos por ahora, la expectativa de que el petróleo regrese a los USD 70 por barril y mantener la cautela. En Estados Unidos, el 35% de los analistas anticipa una recesión y descarta la posibilidad de una baja en las tasas de interés.

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En este escenario, Javier Casabal de Adcap Grupo Financiero indicó que “la mejora de calificación de Fitch de la semana pasada podría haber quebrado la dinámica del huevo o la gallina que venía demorando el círculo virtuoso para la Argentina: el mercado necesitaba una mejora de nota antes de comprimir spreads y restaba importancia a la acumulación de reservas. Al mismo tiempo, se percibía que las calificadoras esperaban señales concretas de acceso al mercado.

“Con posteriores mejoras por parte de Moodyʼs y S&P cada vez más probables, creemos que finalmente comenzó el círculo virtuoso que permitirá reabrir los mercados para la Argentina. En este contexto, esperamos que el riesgo país comprima por debajo de los 400 puntos básicos hacia fin de año, lo que implicaría un potencial de suba de aproximadamente entre 13% y 18% para los bonos soberanos hard dollar. En el caso del Global 2035, tras alcanzar los USD 77, vemos un objetivo de corto plazo cercano a los USD 79 y un valor razonable más próximo a los USD 86 hacia fin de año”, añadió Casabal.

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En paralelo, las acciones se plegaron al movimiento y el S&P Merval subió 2,3% en pesos y 2,8% en dólares. Aunque los bancos dominaron la jornada, la mayor suba correspondió a YPF, con un alza de 5,7 por ciento. El incremento se atribuye a la expectativa de un ajuste en los precios de los combustibles tras el repunte del petróleo de más de 3% registrado ayer y el cierre de la tregua que la petrolera había otorgado para no trasladar el impacto de la crisis en el golfo Pérsico al mercado local. Entre los bancos, la acción de BBAR se destacó con una suba de 4,1%, seguida por Galicia, que avanzó 4 por ciento.

En el Mercado Libre de Cambios (MLC) se operaron USD 358 millones y el dólar mayorista bajó $6,50 a 1.391,50 pesos. El Banco Central compró USD 136 millones y las reservas crecieron USD 87 millones a USD 46.143 millones, ayudadas por la suba del oro y la caída del dólar frente a las principales monedas del mundo.

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La inflación de la ciudad de Buenos Aires, que alcanzó 2,5% en abril, representa una señal positiva de cara a la licitación de bonos del Tesoro prevista para mañana. En esta jornada se destaca la emisión de una nueva letra Dual, que ajusta por la tasa TAMAR o por CER y vence el 30 de junio de 2028. Además, se ofrecerá otro bono similar con vencimiento en junio de 2029. La tasa TAMAR corresponde a la que se aplica a plazos fijos de entre 30 y 35 días superiores a $1.000 millones y actualmente se ubica en 22,81% anual. El bono con vencimiento en 2029 rinde, en la actualidad, la tasa TAMAR más un adicional de 8,4 por ciento.

Según F2, la consultora que dirige Andrés Reschini, “la Secretaría de Finanzas lanzó el llamado a licitación para deuda en pesos y en dólares con un instrumento a tasa fija en pesos con vencimiento en setiembre próximo, mientras que el resto es indexado mediante dos CER para 2027, dos TAMAR/CER 2028 y 2029 y reabre el dollar linked a septiembre que calza con la letra a tasa fija como para licitar el dólar sintético. Las novedades: esta vez no hay conversión y el tope de los hard dollar vuelve a USD 150 millones por especie en la primera ronda contra los USD 350 millones ampliados de la anterior”.

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En tanto, las tasas tuvieron leves alzas en la curva corta de las LECAP que pagan tasa fija. Los rendimientos a fin de mes son de 1,57% efectivo mensual y de 1,80% hasta agosto.

En las operaciones nocturnas del overnite, a la espera de la apertura de los mercados en Occidente, las Bolsas de Nueva York estaban en leves rojos mientras aguardaban el Índice de Precios al Consumidor estadounidense de abril, que se espera que haya tenido una fuerte alza de hasta 3,7% interanual. El oro repuntaba 0,8% y el petróleo subía con cautela a menos de 0,50 por ciento. El Brent cotizaba a poco menos de USD 105 por barril. Para la Argentina la de hoy puede ser otra buena rueda.

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