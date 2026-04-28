Economía

El 50% de las pymes argentina evalúa recortar empleos en los próximos meses

Un análisis de IAE Business School sobre el panorama laboral en empresas locales reveló una inclinación creciente hacia la reducción de puestos, impulsada por un entorno de menor crecimiento, obstáculos en la contratación y preocupaciones fiscales predominantes

Guardar
El 70% de las pymes declara persistentes problemas para hallar el talento necesario para cubrir vacantes
El 70% de las pymes declara persistentes problemas para hallar el talento necesario para cubrir vacantes

La más reciente edición de la Encuesta de Expectativas Pyme, elaborada por el IAE Business School, expuso cambios en el clima laboral de las empresas argentinas: casi el 50% de las pymes considera reducir personal en los próximos seis meses, una señal de creciente cautela ante un entorno marcado por menores perspectivas de crecimiento y serias dificultades en la búsqueda de empleados calificados.

Esta dinámica, relevada entre enero y febrero de 2026, configura un escenario de incertidumbre que altera los planes habituales del sector para el resto del año.

PUBLICIDAD

El avance de la retracción en el empleo se confirma con cifras incluidas en el tramo final de la medición: el 41,9% de las pymes reporta que efectivamente achicó su plantilla durante los seis meses previos, el nivel más elevado en la serie histórica del estudio. Esta cifra representa un salto respecto a operaciones anteriores, donde las reducciones de personal tenían un peso considerablemente menor, de acuerdo con el relevamiento dirigido por el profesor Guillermo Fraile.

Al detallar la composición del dato central, el estudio explica que el 31,1% de los encuestados respondió que “probablemente” reducirá personal, mientras que el 18,5% confirmó que ya tomó la decisión de hacerlo. Sumados, estos porcentajes conforman la mitad exacta del universo encuestado, lo que da cuenta de la magnitud del fenómeno.

PUBLICIDAD

Fraile remarcó que “por primera vez vemos que una proporción significativa de pymes no solo dejó de pensar en crecer, sino que empieza a evaluar reducir su dotación, lo que refleja un escenario de mayor cautela y menor previsibilidad”.

Crecen las dificultades para contratar en el sector pyme

El estudio señala que este cambio en el mercado laboral no responde solo a previsiones, sino que ya se verifica en hechos concretos. La participación de empresas que experimentaron despidos en el semestre recién cerrado ascendió al 41,9%, dato que marca el punto más alto observado por la encuesta hasta la fecha.

Al mismo tiempo, el 70% de las pymes declara persistentes problemas para hallar el talento necesario para cubrir vacantes, un fenómeno que se mantiene desde años anteriores. Este cuello de botella en la contratación configura un marco complejo, en el que conviven la dificultad para incorporar empleados y la decisión de recortar plantillas, agravando la restricción en el mercado laboral y forzando a las empresas a extremar la cautela en sus expectativas.

La caída del optimismo y el peso de la presión fiscal

El pesimismo sobre el futuro también se afianza entre los empresarios relevados. Según el sondeo, la proporción de directivos que espera una mejora en la situación económica de Argentina en el plazo de los próximos seis meses resultó drásticamente reducida: de casi el 70% hace un año a poco más del 30% en la actualidad. En contraste, creció la percepción de que el contexto podría deteriorarse, acentuando la resistencia a invertir, contratar o iniciar proyectos nuevos.

En términos de preocupaciones, la presión impositiva se consolida como el principal asunto en la agenda pyme, desplazando a la inflación como eje de alerta. La encuesta revela que casi tres de cada cuatro empresarios consultados consideran que una reforma fiscal tendría un impacto positivo mayor que una reforma laboral. El dato refleja que, pese a la inestabilidad de otros factores, la carga tributaria es el obstáculo más persistente a identificar la recuperación del sector.

Desde el IAE aclararon que “históricamente, el relevamiento se administraba en dos olas de medición (julio y enero), con rotulación temporal contemporánea al período de referencia (’1er semestre’ o ‘2º semestre’), inmediatamente posterior a su cierre”.

“En la última edición, el trabajo de campo se desplazó a febrero–marzo, es decir, fuera del calendario habitual. Sin embargo, se mantuvo la etiqueta ‘2.º semestre 2025′ en la visualización de resultados, con el argumento de preservar la comparabilidad longitudinal", agregaron. Los datos se recopilaron en enero y febrero de este año entre 167 pymes familiares del GBA y el interior del país de servicios, comercio e industria.

El descenso del optimismo, el agravamiento de las dificultades para contratar y la intensificación de los recortes en plantillas convierten al empleo en el principal termómetro de la actividad y las proyecciones para las empresas argentinas en el corto plazo.

Temas Relacionados

Encuesta de Expectativas PymeArgentinaMercado LaboralPresión ImpositivaIAE Business School

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El furor importador se enfría: cayó fuerte la cantidad de argentinos que viajaron a comprar a la principal feria de China

La baja participación en la Feria de Cantón, que se desarrolla desde mediados de abril, refleja un giro en el escenario de compras externas, marcado por altos stocks y menor demanda

El furor importador se enfría: cayó fuerte la cantidad de argentinos que viajaron a comprar a la principal feria de China

Los tres datos que incomodan al Gobierno y una licitación determinante para testear el humor del mercado

La caída de la actividad económica y dos indicadores de confianza arrojaron resultados negativos y amenazan con empeorar las expectativas de los inversores. Los detalles de la subasta de deuda clave de este martes

Los tres datos que incomodan al Gobierno y una licitación determinante para testear el humor del mercado

Pese al avance de las provincias petroleras y mineras, en 2025 la región pampeana explicó más del 70% de las exportaciones argentinas

Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba siguen liderando las ventas externas, pero Neuquén y Chubut pasaron al cuarto y quinto lugar en el ranking de distritos exportadores, con fuertes subas de participación en el valor exportado

Pese al avance de las provincias petroleras y mineras, en 2025 la región pampeana explicó más del 70% de las exportaciones argentinas

Remesas superan los 2,435 millones de dólares en El Salvador en primer trimestre de 2026

El ingreso reportado en marzo representa un aumento del 7.3 % en comparación con el mismo periodo del año anterior; solo en marzo fueron más de USD 900 millones en transferencias, informó el Banco Central de Reserva. Las remesas siguen siendo la principal fuente de divisas para el país, superando a las exportaciones y la inversión extranjera

Remesas superan los 2,435 millones de dólares en El Salvador en primer trimestre de 2026

Milei volvió a apuntar contra Rocca y Madanes Quintanilla: “¿Por qué debería beneficiar a corruptos ineficientes?"

El presidente redobló sus críticas contra el CEO de Techint y el dueño de Aluar y cuestionó lo que definió como privilegios empresariales obtenidos a través de la intervención estatal

Milei volvió a apuntar contra Rocca y Madanes Quintanilla: “¿Por qué debería beneficiar a corruptos ineficientes?"
DEPORTES
El espectacular triple sobre la chicharra de Michael Smith con el que Boca venció a San Martín y quedó a un paso de los cuartos

El espectacular triple sobre la chicharra de Michael Smith con el que Boca venció a San Martín y quedó a un paso de los cuartos

Se terminó la jornada 16 y arden las posiciones del Torneo Apertura: cómo están los cruces de playoffs y la última fecha

“No puede decir ‘mi corazón es rojo’”: el dilema futbolero que compartió Flavio Azzaro con un juguete de su hijo

“Tan normal como ir al mercado”: la peculiar defensa de los acusados en el escándalo de drogas y prostitución vinculado a deportistas

Los detalles de la llamada que reconcilió a Michael Jordan y Charles Barkley tras 14 años: quién fue el mediador

TELESHOW
Vero Lozano tras ganar el Martín Fierro de la Moda 2026: “Es importante bancar la industria textil argentina”

Vero Lozano tras ganar el Martín Fierro de la Moda 2026: “Es importante bancar la industria textil argentina”

Brian Sarmiento versus Yipio en Gran Hermano Generación Dorada: quién es el último eliminado

El show de Gladys La Bomba Tucumana en su ingreso a Gran Hermano: entró cantando cumbia y llevó empanadas para todos

Reapareció Romina Orthusteguy, ex de Eduardo Carrera de Gran Hermano, y recordó el infierno que vivió junto a él

La pregunta de Anita Espasandín a Benjamín Vicuña y la reacción del actor: “¿Nos casamos?”

INFOBAE AMÉRICA

Crisis en Cuba: el turismo se desplomó un 48% en el primer trimestre del año y golpeó una de las principales fuentes de divisas del país

Crisis en Cuba: el turismo se desplomó un 48% en el primer trimestre del año y golpeó una de las principales fuentes de divisas del país

El primer ministro británico enfrenta a una votación sobre una posible investigación parlamentaria por el escándalo de Peter Mandelson

Alerta en Costa Rica: detectan ilegalidades en el 100% de la pesca inspeccionada en una de las zonas más biodiversas del país

En fotos: Así es como un exbuque de Estados Unidos se transformó en el gran enemigo de la pesca ilícita en Costa Rica

Fernando Aramburu, autor de “Patria”: “Las cartas de arrepentimiento de los terroristas de ETA son oro puro para novelistas como yo”