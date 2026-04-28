Los tres datos que incomodan al Gobierno y una licitación determinante para testear el humor del mercado

El dato de inflación y dos índices privados arrojaron resultados negativos para el Gobierno en los últimos días. (Jaime Olivos)

Se completó el fatídico triángulo que incomoda al Gobierno y a los inversores. Por eso, la caída de los bonos argentinos fue la peor de la región: el indicador de emergentes cayó apenas 0,2%, contra un aumento del riesgo país argentino de 25 unidades (+4,5%) a 582 puntos básicos.

Tras los desfavorables indicadores de la semana pasada, donde el Estimador Mensual de la Actividad Económica perdió 2,6% con datos negativos para la industria (-7%) y para el consumo (-8%), y el Índice de Confianza al Consumidor retrocedió 5,7%, se sumó el Índice de Confianza en el Gobierno que cayó 12,1 por ciento. Es el cuarto mes consecutivo de retroceso y, lejos, la peor cifra del año; en marzo había perdido 3,5 por ciento.

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Si bien estos datos son económicos, su impacto va más allá de la economía y alcanza de lleno a la política, ya que el consumidor también es un votante. La desconfianza en la gestión actual no responde a lo que hace la oposición, sino a las disputas internas que el propio mercado sanciona con hechos concretos. En este contexto, los inversores dejan de demandar bonos soberanos, muestran cautela ante los títulos con vencimiento posterior al actual mandato y evitan comprar acciones, anticipando balances negativos para la mayoría de las empresas fuera del sector minero o energético.

El Índice de Confianza en el Gobierno mostró una caída de 12,1% en abril de 2026. (Fuente: Universidad Di Tella)

El cambio de humor llegó al dólar. En el Mercado Libre de Cambios (MLC), el dólar mayorista subió $17,50 (+1,3%) a $1.417, mientras la divisa norteamericana caía frente a las principales monedas del mundo. El monto operado fue de USD 577 millones y el Banco Central moderó su ritmo de compra y se llevó 54 millones de dólares. Las reservas ante la baja del oro, cayeron USD 96 millones a 46.088 millones de dólares.

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En la plaza financiera, la divisa estuvo demandada. El MEP y el contado con liquidación aumentaron 1,6% a $1.461 y $1.522, mientras el “blue” subió $10 (+0,7%) a 1.430 pesos. La suba del dólar equivale casi a lo que se gana en un mes apostando al plazo fijo o a las LECAP a tasa fija que vencen en el corto plazo. El carry trade entró en agonía. Por eso, los inversores tomaron las ganancias en pesos que les dejó la tasa y volvieron al dólar.

El S&P Merval, el índice de las acciones líderes, subió 0,9% en pesos, pero cayó 0,7% en dólares por la suba del CCL.

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Para Inversiones Pergamino “no hay que ponerse ni exigentes ni nerviosos. El reacomodamiento del tipo de cambio responde a dinámica de mercado, no a una señal de descontrol. Mientras el BCRA y el Tesoro sigan comprando dólares, el programa mantiene una señal clara: acumulación de reservas, orden monetario y capacidad de intervención. El dólar puede moverse, pero el dato central es otro: el esquema sigue funcionando”.

Para la consultora F2 que dirige Andrés Reschini, a pesar de la suba “lo separa del techo de la banda de flotación un 20%. Los futuros reflejaron el nuevo escenario. El volumen de operaciones superó los 2,43 millones de contratos y el interés abierto añadió otros 117 millones. Fin de abril sufrió un desarme de 98,5 millones con una fuerte caída en la tasa implícita lo que refuerza la hipótesis de la profundización en el cierre del carry trade. Pero, aunque con menor énfasis, todas las implícitas de la curva retrocedieron y el volumen en bonos dollar linked (BYMA, t+1) alcanzó los 532 millones”.

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El evento que acaparará la atención de los inversores este martes es la licitación del Tesoro. Lo que suceda con el bono AO28 es clave porque allí se verá a pleno la confianza de los inversores en el futuro del Gobierno. Este título, a diferencia del AO27, que también se licita mañana, tiene la desventaja de vencer después de la finalización del mandato presidencial. Estos dos instrumentos tienen un rol destacado porque son uno de los recursos que tiene el Gobierno para obtener los dólares para pagar los vencimientos de la deuda en julio. Entre los dos títulos se licitan 900 millones de dólares.

Según Florencia Blanc, Senior Economist de Aldazabal y Cía. “en la licitación el Ministerio de Economía vuelve a proponer un menú variado y continua con la estrategia de estirar plazos aprovechando el contexto actual de liquidez. Los vencimientos alcanzan $7,9 billones, mientras que los depósitos del Tesoro en pesos en el BCRA ascienden a $8,2 billones”.

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Para el informe de Aldazabal y Cia estos son los datos destacados de la licitación de hoy:

Se vuelve a ofrecer una letra a tasa fija a menos de 45 días, algo que no sucedía desde las licitaciones de enero. Los puntos más cercanos a esa parte de la curva rendían entre 1,86 y 2% efectivo mensual al cierre del viernes.

Habrá un Bono dual CER/Tamar a 2029. El primero en esta especie.

Para los bonos en dólares, se amplía la emisión a USD 350 millones en la primera ronda más USD 100 millones en la segunda ronda. Es decir, desde el total de USD 250 millones por bono, se eleva a USD 450 millones. En la última licitación, se evidenció que el interés por ambos continua, aunque en el caso del AO28 se convalidó un premio con respecto al mercado secundario.

En tanto, el conflicto con Irán hizo subir hasta 3% el petróleo. Los inversores están hastiados de las contradicciones y operan en las Bolsas del mundo como si las novedades no existieran. El cierre del estrecho de Ormuz ya está descontado en los precios y el mercado de futuros refleja lo que perciben con escaso volumen de negocios. Los efectos a largo plazo están incluidos en el precio actual del crudo. Según el analista Matías Togni, de la consultora petrolera NextBarrel “el precio del crudo podría bajar porque China no está comprando. Hoy no estuvo casi nadie operando; están cansados de la volatilidad”.

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Los futuros en el overnite antes de la apertura de los mercados mostraban al petróleo con leves alzas de 0,4% a USD 102 el barril. El oro aumentaba 0,30% y los índices de las Bolsas de Nueva York estaban en leves alzas.

Esta semana es clave porque mañana se reúne el Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal de Estados Unidos y los analistas apuestan a que mantendrán sin cambios las tasas de interés. Esta será la última reunión de Jerome Powell, el presidente de la Fed de tensa relación con Donald Trump. Powell finaliza su mandato el 15 de mayo.

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