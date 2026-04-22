El preocupante dato de Wall Street que refleja la volatilidad global: cómo impacta en la Argentina

Se recortó fuertemente la tenencia de las acciones en Wall Street desde el comienzo del conflicto en Medio Oriente. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo

El alto el fuego sin fecha de vencimiento anunciado por Donald Trump, fue suficiente motivo para que los mercados de Estados Unidos y Europa operen en verde después del cierre y en el premarket de hoy buscando recuperar parte de lo que perdieron ayer. No hubo preguntas internas sobre que nada cambió porque el estrecho de Ormuz seguirá cerrado, continuarán pagándose altos sobreprecios por el crudo y los precios de los combustibles se hacen insostenibles para las refinerías que están trabajando a pérdida.

Europa se encuentra asfixiada por la falta de combustibles y el comercio internacional se encareció por el aumento de fletes. En la Argentina, el conflicto lo tienen los exportadores del agro por los bloqueos de camioneros que reclaman una mayor tarifa.

La extrema y prolongada volatilidad por el conflicto transformó a los inversores en sobrevivientes que viven el día a día. De hecho, un cálculo reciente señaló que el promedio de tenencia de acciones en Wall Street es de 5 días y medio cuando la media era de más de 5 meses.

La Argentina sintió el impacto en la caída de los bonos soberanos y la suba del riesgo país de 1,3% a 533 puntos básicos en línea con la región donde el índice de emergentes perdió 1,5 por ciento. Brasil tampoco salió indemne y su indicador bajó 1,2% a pesar de que no operaron los mercados por el feriado por el día de Tiradentes.

La Bolsa estuvo estable. El S&P Merval de las acciones líderes subió 0,3% en pesos, pero la suba del contado con liquidación (CCL) hizo que bajara 0,7% en dólares. Lo más destacado de la rueda y que salvo al indicador de cerrar en baja, fue el alza de 5% de YPF, que es uno de los títulos de más elevada ponderación por el monto de negocios diario.

En el Mercado Libre de Cambios (MLC) se operaron USD 532 millones de los que USD 235 millones se llevó el Banco Central que logró aumentar sus reservas en USD 32 millones a 45.779 millones de dólares. La fuerte caída del oro y de las divisas que integran las reservas frente al oro, impidieron que la fuerte compra del Central se refleje a pleno. El dólar mayorista retrocedió $1,50 a 1.375,50 pesos.

A pesar de que las tasas de interés ya se encuentran en niveles mínimos, los dólares financieros no registraron cambios significativos. El MEP cerró estable en $1.415, mientras que el contado con liquidación (CCL) subió 1,6% hasta los 1.472 pesos. El canje, o dólar cable —que se calcula a partir de la diferencia entre el MEP y el CCL— volvió al 4% después de situarse en 2,5%. Este movimiento se atribuye al pago de Obligaciones Negociables en divisas realizado por provincias y empresas. Por su parte, el dólar “blue” se mantuvo en $1.410 y volvió a posicionarse como el más barato del sistema, exceptuando el mayorista, que permanece bajo restricciones.

Las expectativas de una menor inflación impulsaron la aparición de oferta de Bonos CER. Las LECAP a tasa fija corta continuaron descendiendo y, entre mayo y agosto, se ubican en 1,7% mensual, mientras que a partir de noviembre pasan a 1,9%. Los inversores aguardan la próxima licitación del Tesoro, prevista para la semana siguiente, ya que prevén que se colocarán bonos en pesos a mayor plazo y consideran que existen posibilidades de obtener mejores rendimientos.

El informe de la consultora F2 que dirige Andrés Reschini señala que “luego del restablecimiento del corredor de tasas por parte del BCRA dejaron de caer, pero manteniéndose prácticamente a lo largo de toda la curva en terreno negativo en términos reales. Esto se da al tiempo que la Base Monetaria para la primera mitad de abril se contrajo, más allá de que el BCRA haya comprado divisas a esa fecha por USD 1.464 millones. De modo que hay prudencia en el plano monetario ante una demanda de pesos que no muestra señales de robustez”.

F2 agrega que “el presidente Milei anunció que este miércoles enviarán al Congreso el proyecto de reforma electoral y de esta forma vuelve a testear la muñeca política del oficialismo, algo que será seguido de cerca por el mercado”.

Por otra parte, ayer se realizó la conversión del bono dollar linked que vence a fin de abril por otro similar, pero con vencimiento a fin de junio. El resultado no marca tendencia porque es un bono que se utiliza de cobertura y evoluciona por la cotización del dólar mayorista. Se adjudicaron USD 1.637 millones de los USD 1.702 millones recibidos. Esto significa que se canjearon 60,49% del valor nominal en circulación.

En el mercado overnite, las Bolsas de Nueva York estaban en verdes de más de 0,50% porque los inversores buscan resarcirse de las pérdidas de ayer. El oro rebotaba 0,87% y el crudo marcaba bajas de 0,76% y cotizaba cerca de 99 dólares. Este clima puede favorecer a la Argentina y se espera un mejor comportamiento en bonos y acciones.