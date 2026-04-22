Un indicador clave para monitorear la tendencia de la inflación también se aceleró: qué pasará con los precios en abril

Tanto el Gobierno como las consultoras anticipan que la inflación se desacelerará en abril. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Cuando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) marcó 3,4% en marzo, el Gobierno atribuyó parte de la suba de precios al impacto del conflicto en Medio Oriente en el combustible, mientras que la aceleración de los meses previos fue justificada por el incremento de la carne. Sin embargo, la inflación núcleo, que no contempla las variaciones de precios estacionales ni regulados, muestra una tendencia de suba desde agosto del año pasado y enciende alertas sobre la posibilidad de que se muestre una moderación en el índice general de abril y los meses siguientes.

Perspectivas privadas señalaron que la dinámica de la inflación núcleo se volvió el principal motivo de preocupación al analizar la evolución de los precios estables. En marzo, el IPC tocó un pico desde marzo de 2025 y consolidó diez meses consecutivos de aceleración desde el mínimo de 1,5% registrado en mayo del año previo. Este comportamiento llevó a que los precios minoristas acumularan un alza promedio de 9,4% en el primer trimestre de 2026.

Entre las divisiones que lideraron los aumentos en marzo, “Educación” encabezó las subas con un 12,1%, seguida por “Transporte” con 4,1% y “Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles” con 3,7%. En términos de incidencia, “Alimentos y bebidas no alcohólicas” aportó el 30% de la variación mensual, con una suba de 3,4%. Dentro de este rubro, el segmento “Carnes y derivados” mostró un aumento de 7%, lo que posicionó a este componente como protagonista del mes.

Para la consultora Invecq, la inflación núcleo sin carnes se ubicó en 2,5% en marzo y registró un aumento de 0,8 puntos porcentuales respecto al piso de octubre.

Más allá de los factores puntuales, un análisis de la inflación núcleo por parte de la Invecq reveló una tendencia ascendente desde agosto. La serie núcleo se ubicó en 2,6% en enero, subió a 3,1% en febrero y alcanzó 3,2% en marzo. El promedio móvil de tres meses llegó al 3%, equivalente a un 42% anualizado.

“La aceleración de los últimos meses no es alarmante, pero tampoco debe minimizarse. Aunque en gran parte refleja shocks puntuales —tarifas, carnes y combustibles—, la Núcleo, incluso depurada del efecto carne, también muestra una tendencia creciente desde los mínimos de 2025. El mes pasado se señalaba que el principal reto del Gobierno era evitar efectos de segunda vuelta vía paritarias y contratos. Hoy ese desafío luce más arduo: la erosión del poder adquisitivo se profundiza, lo que presionará las negociaciones salariales al alza", destacaron desde la consultora.

La núcleo es un indicador que mide el aumento de precios de los bienes y servicios, excluyendo aquellos que tienen precios muy volátiles. Su objetivo es mostrar la tendencia subyacente de la inflación, sin el efecto de factores estacionales o temporales.

El gráfico elaborado por Invecq sobre la evolución de la inflación núcleo con y sin carnes mostró que la variación mensual, medida en promedio móvil de tres meses, arrancó en octubre de 2024 en 3,5% para la serie sin carnes y 3,4% para la serie núcleo total. Ambas curvas descendieron durante el primer semestre de 2025 hasta tocar su punto más bajo en julio, con 1,9% para la serie núcleo y 1,7% para la serie sin carnes. Desde entonces, ambas series cambiaron de tendencia y comenzaron a subir de manera sostenida, hasta alcanzar en marzo de 2026 el 3% en la serie núcleo y el 2,5% en la núcleo sin carnes.

El monitoreo de la inflación núcleo y la diferencia entre la serie total y la serie sin carnes permitió distinguir entre los efectos de shocks puntuales y la tendencia subyacente de los precios. La persistencia de la inflación núcleo en niveles superiores al 2,5% mensual reflejó que la desaceleración observada en 2025 perdió fuerza en la segunda mitad del año y que los factores estructurales continuaron ejerciendo presión sobre la dinámica de precios.

“Con todo, hacia adelante la inflación debería retomar su senda descendente. Una demanda interna todavía débil y una política monetaria contractiva presionarán a la baja (de hecho, el IPC Invecq ya registra una desaceleración en las primeras semanas de abril). De esta manera, 2026 cerraría con una inflación similar a la de 2025, en la zona del 30%“, sumaron los economistas de la mencionada firma.

El gráfico de barras de Infobae muestra la evolución mensual de la inflación, culminando en un 3,4% para marzo de 2026, con datos del Indec. (Inflación marzo mensual)

La inflación de abril

La proyección del ministro de Economía, Luis Caputo, es que a partir de abril la inflación desacelere respecto a marzo. Hasta ahora, los relevamientos semanales de consultoras muestran un menor ritmo de aumento en el rubro de alimentos y bebidas, que tiene una importante ponderación en el indicador.

Diversas consultoras difundieron sus informes sobre la evolución de los precios en supermercados y grandes cadenas comerciales. En la segunda semana de abril, LCG reportó una suba de 0,5%, que compensó la baja de 0,4% registrada la semana anterior. A pesar de esto, el promedio mensual de inflación de las últimas cuatro semanas continuó en descenso, situándose en 1,2% tras una reducción de 0,4 puntos porcentuales. En ese período, los rubros que más impactaron en la inflación fueron Carnes, con un aumento de 1,5%, y Lácteos y huevos, con 0,6%. El informe remarcó que la desaceleración promedio se mantiene desde el pico de finales de febrero.

Por su parte, Analytica indicó que en la tercera semana de abril los precios de alimentos y bebidas en supermercados a nivel nacional subieron 0,2% y el promedio de las últimas cuatro semanas alcanzó 1,4 por ciento. La consultora proyecta que el índice general de precios podría mostrar una suba mensual de 2,9% en abril, lo que representaría una desaceleración de 0,5 puntos porcentuales en comparación con marzo. El reporte regional reflejó diferencias: el NOA y Cuyo tuvieron los menores incrementos (0,1%), mientras que la Patagonia encabezó las subas con 0,3 por ciento.

En su relevamiento de alta frecuencia, Econviews registró en la segunda semana de abril un aumento de 0,2% en alimentos y bebidas en supermercados. Durante ese lapso, las verduras subieron 0,8% y las carnes descendieron 0,7 por ciento. El promedio de las últimas cuatro semanas bajó a 1,6%, reforzando la tendencia de desaceleración.

En tanto, EcoGo detectó en la segunda semana del mes una variación semanal de 0,3% en alimentos, algo superior a las mediciones de Analytica y EconViews. Según esta consultora, la inflación mensual proyectada para alimentos sería de 2,3 por ciento. La consultora subrayó que abril sigue mostrando una moderación en el alza de alimentos, lo que contribuye a compensar la inercia de otros sectores.