Sociedad

Un referente social de la Villa 1-11-14 habló sobre el rol de la educación ante la pobreza: “Es la única forma para salir del barrio”

El dirigente Nicolás Torres describió cómo la pobreza y la falta de oportunidades condicionan el futuro de miles de chicos. Señaló que solo el acceso a la educación puede romper el ciclo de exclusión y resignación que atraviesa generaciones

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Para Nicolás Torres, la única vía para superar la pobreza estructural es garantizar el acceso continuo a la educación en los barrios populares

En una entrevista exclusiva con Nicolás Torres, referente social de la Villa 1-11-14, Infobae a la Tarde visibilizó el drama cotidiano de los barrios populares: familias que se ven obligadas a abandonar la educación para subsistir, clubes barriales desamparados y una generación de chicos que crece en condiciones de extrema vulnerabilidad.

Durante el diálogo con el equipo de Infobae a la Tarde, integrado por Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Marcos Shaw, Torres describió la realidad que enfrentan miles de familias: “Esto de que 6 de cada 10 pibes no tengan para comer es un dolor que nos pasa a los pibes de los barrios, porque vemos que van a pasar generaciones y esto no va a cambiar”.

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Según sus palabras, la pobreza se hereda y se instala como un ciclo difícil de romper: “Tenés hace 20 años familias que no cambian la generación de pobreza en el sentido que tuvieron que dejar el estudio para trabajar y conseguir comida. Los hijos de esos padres tuvieron que dejar el estudio también para ir a trabajar. Así vas pasando generación en generación, repitiendo patrones”.

(Infobae en Vivo)
Nicolás Torres advierte que la pobreza en la Villa 1-11-14 dificulta el acceso a la educación y perpetúa la exclusión social (Infobae en Vivo)

Los clubes barriales y el riesgo de perder los sueños

Torres remarcó la importancia de los clubes como espacios de contención y criticó la falta de apoyo: “Los clubes están desamparados. Los dirigentes o los profesores no tienen cómo capacitarse a las problemáticas nuevas que hay dentro de este índice de pobreza”.

Para muchos chicos, el club es el único lugar donde pueden proyectar sueños fuera del barrio. “Lo primero que te tiran en el barrio es una pelota a los pies, porque es lo más barato, pero hay otros pibes que tienen una banda de sueños que, con lo que estamos hablando, con el índice que salió ahora, se te van achicando los márgenes de los sueños”.

La desprotección no sólo se traduce en carencias materiales, sino también en la imposibilidad de pensar en un futuro distinto: “Si la única forma de salir de esa vulnerabilidad es educándote, llenándote la cabeza con libros, con cultura y deporte, ¿qué pasa cuando ni siquiera podés ir a la escuela con guardapolvo o mochila?”.

El abandono escolar para salir a trabajar se convirtió en una problemática intergeneracional entre las familias de los barrios populares (NA)
El abandono escolar para salir a trabajar se convirtió en una problemática intergeneracional entre las familias de los barrios populares (NA)

La asistencia social, las deudas y la vida cotidiana

El referente describió el impacto directo de los planes sociales y la precariedad económica: “Es un privilegio poder preguntarle a tu hijo qué quiere comer. Muchos padres no pueden hacerlo”. La resignación se instala cuando las familias trabajadoras, que históricamente lograban llegar a fin de mes, hoy deben recurrir a comedores: “Mucha gente trabajadora la última semana tiene que ir a buscar la comida al comedor porque no llega a fin de mes. No es de vergüenza, pero tampoco debe ser agradable”.

Respecto al impacto de los planes como “Volver al Trabajo”, Torres fue contundente: “Vos ya vas organizando tu mes o tu semana según el pago que te ingresa en los primeros días. Si no te sale nada, la desidia, los nervios, la ansiedad… Es horrible. Es un peso cada vez más grande”.

La estructura de la economía familiar también quedó expuesta: “Por mes, según cómo le va a ella o según cómo me va a mí, sí, un millón, millón dos. Pero tenés casi setecientas lucas de alquiler”. La dificultad para pagar cuotas escolares, el endeudamiento y la presencia de prestamistas en los barrios agravan la situación: “Hay gente que ya ni la billetera virtual, ya la fundió, entonces lo que le queda es salir a pedir préstamos en el barrio, con unas tasas que no existen”.

(Infobae en Vivo)
La naturalización de la violencia y el avance del narcotráfico ponen en riesgo a los niños que no acceden a espacios educativos o culturales (Infobae en Vivo)

Esperanza, violencia y la urgencia de un cambio cultural

Torres también abordó el fenómeno de la normalización de la violencia: “Un nene de seis años sabe si es un ruido de una moto o un tiro. Sabe si tiene que correr o meterse adentro de la casa. Eso lo normalizó el nene. Y no es normal”. La inseguridad alimentaria y la falta de acceso a derechos básicos se combinan con el avance del narcotráfico y el consumo: “Tenés pibes que entran en consumo con mucha menos edad que antes. La mamá está todo el día en el trabajo, el pibe está todo el día en la calle y, si no lo tenés en un club o en cultura, está la ley de la calle”.

A pesar del escenario, subrayó la capacidad de organización comunitaria: “La comunidad se organiza para tener a los pibes dentro de una canchita de fútbol. Fundamos una recicladora de trabajo, Reciclando Futuro 2.0, postpandemia. Los pibes son dueños de su propia empresa. Tenés adultos mayores desamparados, pero la comunidad intenta acompañarlos”.

Sobre el debate político, Torres fue tajante: “No veo una pelea por mejorar las políticas públicas, veo una pelea de ombligos. En la Argentina para reconstruirse necesitamos de todos. La política está muy confundida”.

La falta de apoyo a los clubes barriales limita la capacidad de contención social y reduce las oportunidades de soñar con un futuro distinto
La falta de apoyo a los clubes barriales limita la capacidad de contención social y reduce las oportunidades de soñar con un futuro distinto

Al ser consultado sobre el voto a Javier Milei en los barrios populares, explicó: “Pienso que ganó Milei por la gran defraudación de los políticos anteriores. Los jóvenes compraron el discurso de la dolarización, creyeron que iban a tener un peso, un dólar. Cuando se ven afectadas las ayudas, la percepción cambia. Deben estar arrepentidos, pero no lo dicen”.

En cuanto a la esperanza, diferenció generaciones: “En los jóvenes hay esperanza de trascender, de buscar un sueño. El streaming, el trap, el rap les abrió una ilusión. Los grandes ya vivieron la vida, vieron pasar políticos, no les cambió la vida, siguieron viviendo dentro del barrio”.

Para Torres, la única salida es la educación: “La única forma que vos te vas a ir de acá es educándote. Leer y conocer otras cosas. Yo estoy viendo que los chicos no están yendo al colegio. Si no van, se les achica el camino”.

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