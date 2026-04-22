Quién es Harry Williams, el piloto de 11 años que contrató McLaren: “El sucesor de Lando Norris”

Williams se declaró admirador de Ayrton Senna, multicampeón de la F1 (Cuenta de X de McLaren)

La incorporación de un piloto de 11 años a la Academia de Pilotos de McLaren ha concentrado la atención en el automovilismo internacional. La escudería británica anunció la llegada de Harry Williams, campeón del British Open de karting, como parte de su estrategia para fortalecer su cantera de jóvenes talentos con la mirada puesta en la Fórmula 1.

Harry Williams es un piloto inglés de karting que cautivó a McLaren tras conquistar el título del British Open 2025 y mostrarse competitivo tanto en certámenes nacionales como internacionales. Su ingreso al programa de desarrollo de la escudería de Woking refleja el objetivo del equipo: captar y formar nuevos valores desde etapas tempranas para garantizar el recambio generacional en la máxima categoría del automovilismo.

La escudería británica, con sede en Woking, busca nutrir su base de pilotos para sus programas en Fórmula 1, IndyCar y resistencia. Alessandro Alunni Bravi, director de asuntos comerciales del equipo, subrayó la importancia de sumar a Williams: “Nuestro objetivo es construir una cantera constante, integrándose en nuestros programas de competición en F1, IndyCar y el Campeonato Mundial de Resistencia durante muchos años, y sumar a Harry como un joven kartista talentoso demuestra esto”, citó RacingNews365, portal que se preguntó: “¿Es el sucesor de Lando Norris?"

Alunni Bravi también destacó: “Harry nos ha impresionado a nivel nacional e internacional hasta ahora, así que estamos emocionados de ver cómo se desarrolla como piloto de McLaren en el futuro”. El fichaje se inscribe en una estrategia más amplia de detección y acompañamiento de prospectos con proyección internacional.

Trayectoria y logros de Harry Williams en el karting

Williams inició su carrera deportiva en el karting con seis años y escaló posiciones en el ámbito británico e internacional. Su mayor logro es el campeonato del British Open 2025, un certamen considerado referencia entre los jóvenes pilotos del país.

Durante la presente temporada, Williams compite en Europa en citas como la WSK Super Master Series en la categoría OK-Junior, además de participar en la WSK Euro Series, la Champions of the Future Series y el Campeonato de Karting de la FIA.

El joven piloto ingresa a la Academia de Pilotos de McLaren, sumándose a figuras emergentes como Christian Costoya, Matteo De Palo, Leonardo Fornaroli y Pato O’Ward, entre otros. El club refuerza así su semillero de aspirantes a llegar a la Fórmula 1.

Expectativas y testimonios tras su llegada a McLaren

Alessandro Alunni Bravi le dio la bienvenida: “Bienvenido al equipo, Harry”, expresó el directivo según RacingNews365. En el seno del equipo y la academia, la llegada del piloto británico es vista como un motivo de entusiasmo por su potencial y futuro desarrollo.

Harry Williams, al oficializarse su incorporación, compartió: “Estoy realmente emocionado de unirme al Programa de Desarrollo de Pilotos de McLaren”. Valoró la reputación del equipo en la proyección de jóvenes talentos y añadió: “Se sabe que desarrollan talento, así que es genial incorporarme al equipo mientras continúo progresando en karting y en el futuro carreras con monoplazas”.

El entorno de la escudería considera que, bajo la tutela de McLaren, Williams podrá acelerar su evolución como piloto y apuntar con mayores recursos hacia el profesionalismo en el automovilismo, ilustrando cómo los equipos líderes invierten en talentos cada vez más jóvenes.

El propio Williams manifestó su disposición a aprovechar cada oportunidad para desarrollarse junto al resto de aspirantes de la Academia de Pilotos y crecer como deportista en un ambiente de alto nivel. Con 11 años, este admirador de Ayrton Senna y fanático de la película Rush inicia este desafío decidido a potenciar su aprendizaje y futuro deportivo junto a McLaren, la escudería que defiende el Campeonato de Constructores de la F1 y tuvo al último vencedor: Lando Norris.