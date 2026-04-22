Cuáles son los dos autos clásicos que dejarán de fabricarse en el país y qué modelo llegará de Brasil para reemplazarlos

El Peugeot Partner Rapid, uno de los modelos destacados en el anuncio de Stellantis Argentina, tomará el lugar de los actuales Peugeot Partner y Citroën Berlingo.

En un evento exclusivo para la prensa local, este martes Stellantis Argentina exhibió en Córdoba el portafolio de productos que comercializará en el mercado local durante 2026, en el que se incluyeron las novedades que las distintas marcas del grupo incorporarán a partir de mayo, pero también los que dejarán de estar en la oferta.

Entre las novedades, por orden calendario, está la presentación del nuevo Citroën C5 Aircross en mayo, y las renovaciones que traerán en sus versiones 2027 el Fiat Cronos, la pickup Fiat Strada y la Ram Rampage.

En junio se develarán los nuevos DS4 y Jeep Renegade; en julio, las versiones 2027 de Fiat Fiorino y Strada, y sobre fin de mes, o incluso ya en agosto, el lanzamiento de los modelos Leapmotor B10 y C10 REEV, pertenecientes a la marca china cuyos derechos de comercialización fuera del país de origen pertenecen a Stellantis.

Los Leapmotor B10 y C10 se presentarán en el mercado local a mitad de año

Agosto será el mes de mayor movimiento para el holding que reunió desde 2021 a PSA y FCA, ya que también llegará uno de los lanzamientos del año, el Jeep Avenger. Se trata de un B-SUV que se produce en Brasil y que será el primer modelo híbrido de la marca. Tendrá por objetivo ocupar una porción del mercado en la gama de acceso al segmento con más participantes del mercado actual, conviviendo con el Jeep Renegade del mismo modo que lo hacen el VW Tera con los T-Cross y Nivus, el Chevrolet Sonic con el Tracker o el Honda WR-V con el HR-V.

La otra novedad de agosto será el lanzamiento en Argentina de un nuevo furgón chico, también proveniente de Brasil. Es el Peugeot Partner Rapid, que comparte la plataforma y motorización con el actual Fiat Fiorino, y que se solapa parcialmente con los actuales Peugeot Partner y Citroën Berlingo que todavía se fabrican en la planta de Palomar, provincia de Buenos Aires. Si bien es un vehículo de menor porte, la marca entiende que logrará un mejor resultado que los modelos argentinos mencionados.

Entre una presentación y otra, el mercado local recibirá la versión Night Edition de la Ram Dakota nacional, y pocos días después las novedades serán la versión 2027 de Fiat Titano y Fia Mobi, el Peugeot 208 SS Style y el Nuevo Jeep Grand Cherokee.

El Jeep Avenger Híbrido, uno de los vehículos clave anunciados por Stellantis Argentina para su gama de modelos y actualizaciones en el mercado local para 2026.

Ya en el último trimestre del año, aunque concentrados en octubre preponderantemente, se presentarán los Peugeot 208 y 2008 SS Roadtrip y la nueva Jeep Wagoneer importada desde EE.UU. En la exposición que hizo Pablo García Leyenda, director comercial de Stellantis, se mostraron varias siluetas tapadas, dos de la marca Citroën, que representan sus nuevos modelos en julio y octubre, una de Peugeot para julio, y dos pertenecientes a DS y Fiat, también para octubre de 2026.

Al mostrar el lineup de vehículos de sus seis marcas y la incorporación de Leapmotor como séptimo producto que se adiciona en 2026, no se mencionó a los actuales vehículos utilitarios que se fabrican en la planta de Palomar junto a los Peugeot 208 y 2008, es decir los Peugeot Partner y Citroën Berlingo.

La novedad no tendría tanto peso si se tratara de estar llegando al fin de su ciclo productivo, porque era algo esperable para los próximos meses o años. Sin embargo, teniendo en cuenta que en la fábrica bonaerense de Stellantis se hizo un recorte de producción a solo un turno a partir de mayo, para adecuar los volúmenes a la baja de la demanda, la salida de estos dos modelos reduce aun más la provisión de ese centro industrial.

Stellantis Argentina presentará en mayo el Citroën C5 Aircross, uno de los modelos clave que se sumarán al mercado local en 2026 como parte de su estrategia de renovación de gama.

Si bien no hubo comunicación oficial al respecto, Infobae pudo saber que la producción continuará todavía por uno o dos meses, generando poco volumen de unidades antes de finalizar la fabricación.

Esta noticia puede interpretarse como un hecho negativo por la baja en sí mima, pero teniendo en cuenta que entre ambos modelos se vendieron en lo que va del año 1.880 unidades, mientras que su único competidor, el Renault Kangoo, lleva 2.500 autos en el mismo período, la decisión de dar por terminada esta generación de furgones puede permitir a la planta de Palomar ajustar completamente su producción de vehículos a un turno que abastezca la demanda de los Peugeot 208 y 2008 para el mercado local y de exportaciones.