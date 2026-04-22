Sofía Jujuy Jiménez se definió como “la reina del cringe”: “Después vienen los resultados copados”

Sofía 'Jujuy' Jiménez habló del concepto de 'cringe' y asumió que luego llegan cosas buenas

Sofía “Jujuy” Jiménez, invitada a Comohicistepodcast y en diálogo con Santiago Schamberger, se definió como “la reina del cringe” y defendió la vergüenza ajena como una fuente de autenticidad y superación en el mundo artístico. Compartió la experiencia de su audición para “En el barro”, enfatizando su apuesta por mostrarse sin filtros y aceptar tanto aciertos como rechazos.

Sofía Jiménez adoptó el término “cringe” —popularizado en redes para describir situaciones que causan incomodidad vista desde fuera—, y explicó que para ella enfrentar esa sensación es parte de su crecimiento personal y profesional. Durante el podcast, sostuvo que no teme la crítica pública ni el ridículo, y reafirmó su postura al contar cómo vivió el proceso de audición para la serie, incluyendo haberlo compartido íntegramente con sus seguidores para derribar prejuicios y alentar la autoaceptación.

“Hoy está muy de moda la palabra ‘cringe’”, comenzó Jiménez en el diálogo con Santiago Schamberger en Comohicistepodcast. “Yo celebro el cringe, creo que soy la reina del cringe, claramente. Es porque detrás del cringe es donde vienen los resultados copados”, afirmó. Añadió sin rodeos: “Me importa muy poco. Mi vida es como llena de vergüenza y no me importa”.

La modelo destacó que la crítica es algo inevitable en las carreras de exposición pública. “Van a criticar igual. Criticaron a Messi. Messi estuvo a esto de retirarse y no ser campeón del mundo, ¿entendés? Y mirá si se dejaba llevar por los comentarios del otro”, reflexionó durante la conversación en el podcast.

Sofía 'Jujuy' Jiménez habló sobre lo mejor y lo peor que tiene la exposición pública

Reflexiones de Sofía Jujuy Jiménez sobre la exposición y el rol femenino

Consultada sobre los aspectos positivos y negativos de la fama, la influencer fue contundente: “Lo que más me gusta es poder, esto, llegar a la mayor cantidad de corazones posible llevando buenos mensajes, sobre todo el que se puede, el que, que siendo mujer, tenemos un montón de cosas hermosas para levantar esa voz en el rubro que sea que hagas”.

En la entrevista, agregó: “Eso me encanta como misión, ¿viste? Como: dale, mujeres, podemos”. Para Jiménez, inspirar y empoderar va de la mano con la exposición y la responsabilidad social: “En un mundo de verdad, supercruel y machista, porque al día de hoy se viene transformando bastante, pero siento que todavía nos queda muchísimo por hacer. Me encanta y me enorgullece ser mujer y poder tener un micrófono y poder comunicar”.

Sobre las dificultades, fue igual de clara: “Lo malo es esto, que muchas veces hay gente que opina sin conocerte, que hay mucha crueldad en el mundo, las injusticias. Es tan fácil, ¿viste? Estar expuesto, y porque estás expuesto, entonces fúmatela”, remarcó en Comohicistepodcast.

El relato íntegro del casting de Sofía Jujuy Jiménez para En el barro

La experiencia de audicionar para “En el barro” se transformó en uno de los episodios más sinceros en la carrera reciente de la intérprete. Jiménez publicó el video completo en sus redes y narró: “No entienden los nervios que me generó grabar estas escenas. Párrafo aparte para la Pilus que me ayudó un montón a crear un personaje que claramente no estoy acostumbrada a hacer”, agradeciendo el apoyo de su hermana Pilar.

El proceso fue grabado hace un año en México, tras finalizar la obra “Permitidos”. Al repasar el material, la modelo reconoció que le impactó verse actuando: “Qué fuerte ver este material sin morirme de vergüenza. Yo también hice el casting para el serión En el Barro. Me da mucha ternura ver a esa Sofi intentándolo”, admitió. Subrayó que el verdadero valor no estuvo en el resultado —no quedó seleccionada—, sino en “haberse animado”. “Ni idea si estuvo bien o mal”, publicó en redes.

La idea de difundir la audición surgió al ver el ejemplo de Sofi Morandi: “Gracias Sofi Morandi por ser inspiración y compartir el tuyo ayer, me hiciste acordar del mío”, expresó. Al compartir su experiencia, Jiménez aprovechó para transmitir a sus seguidores un mensaje de apertura: “Por lo general se ve siempre lo lindo, y es una locura todo lo que hay detrás de poner el cuerpo, la mente y sobre todo el alma en cada rol que nos toque encarar”.

Las reacciones en redes fueron diversas y emotivas. Sofi Morandi la felicitó: “Te animaste. Vamo’ arriba”. Otros usuarios le escribieron: “Lo bueno de este video es que queda claro que a veces hasta los famosos no obtienen lo que quieren. Gracias por compartir”, “Amo la versión Sofi fumanchera. Tu hermana, una grosa” y “Mujerón. Estuviste estupenda, Sofi”.

No todas las respuestas fueron elogios, pero Jiménez respondió con autocrítica y buen humor. Un usuario comentó: “En el primer video percibí un poco de beboteo con la boca. Lo digo con la mejor, eh... me gustó bastante. Ojalá algún día te veamos en alguna serie”. Ella replicó: “El beboteo me persigue. Yo también lo observé, y obvio no me gustó verlo. Pero bueno, di lo mejor de mí y eso es con lo que me quedo. Más que con la vergüenza de hacerlo, subirlo. Gracias por bancar igual y por hacer críticas desde un lindo lugar. Lo valoro mucho”.