Economía

Por menor consumo de energía electrica, se redujo la canasta de servicios de abril: cuánto paga un hogar promedio

Aunque se registraron varios aumentos tarifarios, la estacionalidad ayudó a que el gasto de los hogares fuera levemente menor respecto de marzo

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
El gas subió 16,3% en abril (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un hogar promedio del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sin subsidios debió destinar $212.694 en abril para cubrir los gastos de servicios en el hogar. Esta cifra representa una reducción de 0,4% respecto de marzo, aunque se ubica 49% por encima del valor registrado en abril de 2025, superando así la inflación del periodo.

Así surge de datos del Instituto Interdisciplinario de Economía Política - IIEP- de la UBA y el Conicet. El informe detalló que la menor cantidad consumida de energía eléctrica compensó el incremento tarifario de gas natural y transporte.

Dos gráficos sobre servicios públicos en AMBA. Un gráfico de barras muestra la variación interanual; un gráfico de líneas ilustra la evolución en pesos de la canasta de servicios
Variación interanual desagregada de servicios públicos en AMBA (IIEP)

El descenso mensual en el gasto se explica por los siguientes factores:

  • Gas: en abril se aplicó un aumento de 2,5% en el cargo fijo, mientras que el cargo variable registró una baja de 0,3%. El consumo creció por cuestiones estacionales, tras el fin del verano. El incremento en el cargo fijo y en las cantidades consumidas superó la reducción del cargo variable, lo que resultó en una suba final del 16,3% en la factura.
  • Energía eléctrica: abril suele ser el mes de menor consumo del año. El cargo fijo aumentó 2% y el cargo variable 0,6% para usuarios sin subsidio, pero el efecto por menor demanda provocó una caída del 22,5% en el gasto respecto a marzo.
  • Transporte en colectivos: el boleto de líneas de la ciudad aumentó 4,9% según la fórmula IPC (2,9% en febrero) más un 2% adicional. Las líneas interjurisdiccionales, tras un incremento del 31,4% en marzo, subieron 7,9% en abril. El gasto total en transporte creció 6,1% en el mes.
  • Agua: el cuadro tarifario se incrementó en abril, pero el consumo se ajustó al tener 30 días el mes, frente a los 31 de marzo. Además, rige un sendero de aumentos mensuales con topes de 4% desde enero. El gasto en agua disminuyó 1,4% respecto al mes previo.

La baja mensual de 0,4% en el gasto total de servicios responde principalmente a la reducción en el consumo de energía eléctrica, que compensó los aumentos en gas y transporte.

Entre diciembre de 2023 y abril de 2026, el gasto en la canasta de servicios públicos del AMBA creció 667%, frente a un aumento estimado del 223% en el nivel general de precios. Transporte impulsó la suba con un salto de 1.236%, seguido por gas (1.048%), energía eléctrica (276%) y agua (418%).

Tabla de datos porcentuales sobre el aumento de servicios públicos (agua, electricidad, gas, transporte) e IPC general en AMBA, abril 2026
Aumento de la canasta de servicios públicos en AMBA: variaciones hasta abril 2026 (IIEP)

En la comparación interanual, el costo de la canasta subió 49%, es decir, 16 puntos porcentuales por encima del IPC, que ascendió 33% en el mismo período.

El mayor aumento interanual se observó en transporte, con una suba del 76% frente a abril de 2025. Los servicios de agua, energía eléctrica y gas natural registraron aumentos del 19%, 34% y 36%, respectivamente.

El transporte explicó 32 de los 49 puntos porcentuales del incremento interanual, mientras que agua, gas y electricidad aportaron 4, 6 y 7 puntos, en cada caso.

El IIEP señaló que en energía eléctrica y gas natural, el cambio en el esquema de subsidios, con la implementación de los Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), modificó la estructura de costos para los hogares.

Paro de colectivos en el AMBA - Estación Constitución - 11/04/2024
El transporte explicó 32 de los 49 puntos porcentuales del incremento interanual (Luciano González)

En transporte, la indexación automática del boleto en CABA (IPC+2%) y los aumentos en los servicios interjurisdiccionales determinaron los principales incrementos tarifarios en marzo y abril.

Vale mencionar que, en promedio, los hogares del AMBA cubren el 61% del costo de las tarifas de servicios públicos, mientras que el Estado absorbe el 39% restante. Mientras tanto, los subsidios aumentaron 29% anual en términos reales.

Por otro lado, el IIEP destacó que la canasta de servicios públicos del AMBA de abril representó el 12,2% del salario promedio registrado estimado ($1.784.997) o bien, con un salario alcanza para comprar 8,4 canastas de servicios públicos (vs 9,8 en abril de 2025).

A su vez, el peso del gasto en transporte explicó el 50% de la canasta y se presentó como el gasto de mayor consideración sobre los ingresos del hogar.

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