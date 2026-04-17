Economía

Caputo se reunió con la titular del FMI, Kristalina Georgieva, tras el anuncio del acuerdo y el nuevo esquema para pagar la deuda

El ministro de Economía y la directora gerente del FMI mantuvieron un encuentro oficial en Washington, tras haber cerrado las negociaciones que permitirán a la Argentina obtener un desembolso de 1.000 millones de dólares

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Reunión de Luis Caputo y Kristalina Georgieva en Estados Unidos
El equipo económico argentino mantuvo una reunión con la titular del FMI, Kristalina Georgieva, en las oficinas del organismo multilateral en Washington.

Desde Washington, Estados Unidos - Luis Caputo y Kristalina Georgieva se reunieron en las oficinas de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) para tratar la situación económica de la Argentina y analizar las consecuencias globales de la tregua que negocia Donald Trump con Irán.

Fue una reunión muy agradable porque hay una relación de confianza”, dijo Caputo a periodistas al término del encuentro, de poco más de una hora. “[Georgieva] está súper impresionada con los logros”, añadió.

El encuentro se extendió durante poco más de una hora y, se abordaron temas vinculados a la situación macroeconómica de Argentina y la evolución de las distintas variables que monitorea de cerca el organismo multilateral. Además de Caputo, participaron el viceministro de Economía, José Luis Daza; el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili; y el vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning. También estuvo presente Leonardo Madcur, representante de Argentina ante el FMI.

Excelente reunión con el ministro Luis Caputo y el presidente del Banco Central, Bausili, sobre la sólida implementación de políticas en Argentina. Esperamos seguir apoyando las reformas de para afianzar la estabilidad e impulsar el crecimiento”, escribió Georgieva en su cuenta oficial de X tras la reunión.

Cinco panelistas sentados en una mesa de conferencia. Detrás, una pantalla grande muestra "Fondo Monetario Internacional" y "Conferencia de Prensa"
El Staff del FMI que negocia habitualmente con Argentina exhibió su respaldo al programa de ajuste durante una conferencia del FMI (Washington, Estados Unidos)

Durante todas las Reuniones de Primavera del Fondo, Georgieva se mostró preocupada por los efectos de la guerra en Medio Oriente y recomendó evitar medidas políticas de coyuntura que para enfrentar el shock económico causado por el bloqueo del estrecho de Ormuz.

El jefe del Palacio de Hacienda respalda la perspectiva técnica de la directora gerente y durante un fugaz contacto con Infobae rescató el programa económico y su fortaleza para aplacar los efectos de la suba mundial de combustible causada por la guerra que todavía enfrenta a la Casa Blanca con el régimen chiíta.

La relación política entre Argentina y el FMI se encuentra en estado óptimo: ya hay Staff Level Agreement, y en mayo el directorio del Fondo aprobará un desembolso de 1.000 millones de dólares que engrosarán las reservas del Banco Central.

La sintonía personal y técnica de Caputo y Georgieva tiene su lógica derivación cuando los técnicos del staff del FMI son consultados acerca de la fortaleza del plan de ajuste económico.

Hace unas horas, los técnicos del Fondo que tratan el Caso Argentino fueron preguntados acerca del plan de ajuste que avala Javier Milei y ejecuta Caputo. Hubo un respaldo cerrado del staff del FMI y sin objeciones por la inflación del 3,4 por ciento en marzo, un hecho económico que irritó al presidente Milei.

“Las expectativas de inflación a doce meses se mantienen relativamente bien ancladas, y están en el rango de alrededor del 25 por ciento” (Cubeddu)

“Lo que ha sucedido durante el transcurso de este año fue un impulso de políticas muy positivo para el país. Se aprobó el Presupuesto, hubo una importante reforma laboral, las reservas se están acumulando a través de la acción consistente del Banco Central en los mercados. Hay un esfuerzo continuo para eliminar distorsiones en la economía, para abrirla y para aumentar la productividad”, aseguró Nigel Chalk, director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, durante la conferencia de prensa que ofreció en Washington.

“Proyectamos que un proceso de desinflación tendrá lugar en los meses venideros. Los indicadores de alta frecuencia para abril sugieren que ese es el caso. Eso estará respaldado por políticas prudentes en el lado fiscal con un ancla fiscal muy sólida. Las expectativas de inflación a doce meses se mantienen relativamente bien ancladas, y están en el rango de alrededor del 25 por ciento", pronóstico Luis Cubeddu, a cargo del Caso Argentino.

El ministro de Economía, Luis Caputo, se reune con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, en el marco de las reuniones de primavera del FMI y el el Banco Mundial.
Luis Caputo, ministro de Economía, y Ajay Banga, presidente del Banco Mundial, durante las sesiones de primavera del FMI, (Washington, Estados Unidos)

Durante los últimos dos días en Washington, Caputo desplegó una sucesión de encuentros institucionales con el Banco Mundial, el BID y la CAF destinados a obtener garantías financieras que le permita abordar sin zozobras los pagos de deuda privada de julio.

Al ministro de Economía le fue muy bien con esos bancos multilaterales -ya tiene 2.550 millones de dólares en garantías-, y en la conferencia de prensa se le preguntó al staff del FMI.

Al respecto, Cubeddu valoró la decisión de Caputo: “Las autoridades están siguiendo una estrategia de múltiples frentes, y esa estrategia tiene diferentes componentes. El primero es tratar de movilizar financiamiento en dólares estadounidenses desde los mercados domésticos locales. El segundo tiene que ver con la venta de activos estatales o privatización. El tercero es a través de repos del Banco Central, y, finalmente, a través de préstamos de bancos comerciales que están siendo garantizados por bancos multilaterales de desarrollo, como el Banco Mundial y el BID. Este aspecto es esencial también, tan importante como el resto de la estrategia de financiamiento integral para este año".

Caputo completó su agenda oficial en DC con la reunión oficial que protagonizó junto a Georgieva. Mañana ya estará en Buenos Aires.

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