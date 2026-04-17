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Floppy Tesouro terminó con su tratamiento y está un paso más cerca de su recuperación: “Última intervención”

La empresaria hace un mes que viene batallando con su salud y logró terminar con uno de los procedimientos para mejorar la neuralgia del trigémino y pulpitis que la aquejan

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Floppy Tesouro recostada en una cama de hospital, vistiendo una bata médica, con una vía intravenosa en el brazo izquierdo y un electrodo en el pecho
La modelo Floppy Tesouro se muestra en el Sanatorio Otamendi tras ser dada de alta por una complicación de salud.

La recuperación de Floppy Tesouro tras semanas de complicaciones médicas finalmente parece encaminarse, luego de atravesar internaciones, reacciones adversas a medicación y múltiples intervenciones odontológicas. La modelo, que había preocupado a sus seguidores por los episodios de salud que la mantuvieron alejada de su rutina, compartió en redes sociales el cierre de una etapa difícil y el alivio tras haber recibido el alta y concluir el tratamiento por pulpitis.

En menos de un mes, a raíz de una fuerte reacción alérgica a una medicación, identificada como síndrome Dress, que desencadenó nuevos síntomas y llevó a los médicos a tomar la decisión de hospitalizarla de inmediato. La propia Tesouro explicó: “Quedé internada por la alergia que me generó la medicación Dress (reacción alérgica fuerte)”.

La internación se produjo para realizar un hemograma completo y monitorear la evolución de la paciente, dado el carácter severo de la reacción adversa. Durante los días de observación médica, Tesouro mantuvo informado a su entorno sobre los pasos del tratamiento y los controles a los que fue sometida, generando preocupación entre sus seguidores, que estuvieron atentos a cada actualización sobre su salud.

Dos manos entrelazadas en primer plano, una con uñas marrones y la otra con diseño francés rosa y blanco. Fondo oscuro y parte de una prenda a rayas verde y beige
Floppy fue a hacerse el último tratamiento acompañada de su mamá

Con el correr de las horas, la modelo recibió el alta médica y lo comunicó a través de sus redes sociales. En una storie publicada desde la habitación del sanatorio, Tesouro expresó su agradecimiento al equipo médico y a sus seguidores, y destacó que su foco estaba puesto en descansar y poner energía en la recuperación.

El viernes 17, por la tarde, Floppy compartió que finalmente se sometió a la última intervención por la pulpitis. En una imagen se mostró tomada de la mano de su madre, remarcando la importancia del acompañamiento familiar en el proceso, y subrayó la fortaleza y la garra con la que atravesó esta etapa. “Última intervención de la pulpitis, a poner un poco más de garra. Soy una mujer fuerte porque una mujer fuerte me crio. Mami y yo siempre juntas en todo”, escribió la empresaria en la historia.

Luego, posó sonriente junto al equipo médico que la atendió, agradeciendo especialmente a la profesional que logró dar con el diagnóstico y resaltando la paciencia y el profesionalismo durante todo el proceso. “Salió todo bien, gracias por sus mensajes. Gracias especialmente a Patricia Suriaga Aray por dar con el diagnóstico y a su equipo por la paciencia y el profesionalismo en todo este duro proceso”, fueron las palabras de agradecimiento al equipo que la trató durante este duro momento.

Los problemas de salud comenzaron a principios de marzo, cuando fue hospitalizada por un episodio de neuralgia del trigémino, una afección que se caracteriza por un dolor intenso en la zona facial y que puede requerir observación clínica y medicación específica. La modelo, lejos de ocultar la situación, compartió con sus seguidores: “Es muy doloroso”, al reflejar la severidad de los síntomas que la obligaron a permanecer varios días bajo supervisión médica.

Floppy Tesouro, vistiendo una camiseta blanca y leggings oscuros, sonríe junto a un equipo médico en diferentes tomas dentro de un hospital o clínica
Floppy Tesouro posa sonriente junto al equipo médico que la acompañó durante su internación y última intervención, confirmando que el proceso fue exitoso.

Tras recibir el alta, la recuperación parecía encaminada. Sin embargo, la mañana de este miércoles informó que debía realizarse nuevos estudios debido a una reacción alérgica provocada por la medicación que estaba tomando. Según su testimonio, la reacción incluyó síntomas como moretones, erupciones cutáneas y picazón, lo que motivó la decisión de los médicos de internarla nuevamente para un control más estricto.

La serie de episodios médicos que atravesó Tesouro en las últimas semanas llevó a que se mantuviera alejada de la actividad pública y de sus habituales interacciones en redes sociales. Ella misma explicó que priorizó el descanso y la recuperación, y agradeció los mensajes de apoyo recibidos durante su convalecencia. La preocupación inicial por la reacción adversa a la medicación se centró en la necesidad de monitorear los posibles efectos secundarios y evitar complicaciones mayores.

Así, Floppy Tesouro cierra un ciclo de semanas exigentes, transmitiendo alivio, gratitud y el valor de la contención familiar y médica para superar los momentos más complejos. La modelo vuelve a enfocarse en la recuperación y en retomar su vida cotidiana, acompañada por el apoyo de quienes siguieron de cerca cada paso de su recuperación y el apoyo constante de sus seguidores, quienes estuvieron atentos a cada actualización.

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