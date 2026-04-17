Floppy Tesouro terminó con su tratamiento y está un paso más cerca de su recuperación: “Última intervención”

La recuperación de Floppy Tesouro tras semanas de complicaciones médicas finalmente parece encaminarse, luego de atravesar internaciones, reacciones adversas a medicación y múltiples intervenciones odontológicas. La modelo, que había preocupado a sus seguidores por los episodios de salud que la mantuvieron alejada de su rutina, compartió en redes sociales el cierre de una etapa difícil y el alivio tras haber recibido el alta y concluir el tratamiento por pulpitis.
En menos de un mes, a raíz de una fuerte reacción alérgica a una medicación, identificada como síndrome Dress, que desencadenó nuevos síntomas y llevó a los médicos a tomar la decisión de hospitalizarla de inmediato. La propia Tesouro explicó: “Quedé internada por la alergia que me generó la medicación Dress (reacción alérgica fuerte)”.
La internación se produjo para realizar un hemograma completo y monitorear la evolución de la paciente, dado el carácter severo de la reacción adversa. Durante los días de observación médica, Tesouro mantuvo informado a su entorno sobre los pasos del tratamiento y los controles a los que fue sometida, generando preocupación entre sus seguidores, que estuvieron atentos a cada actualización sobre su salud.
Con el correr de las horas, la modelo recibió el alta médica y lo comunicó a través de sus redes sociales. En una storie publicada desde la habitación del sanatorio, Tesouro expresó su agradecimiento al equipo médico y a sus seguidores, y destacó que su foco estaba puesto en descansar y poner energía en la recuperación.
El viernes 17, por la tarde, Floppy compartió que finalmente se sometió a la última intervención por la pulpitis. En una imagen se mostró tomada de la mano de su madre, remarcando la importancia del acompañamiento familiar en el proceso, y subrayó la fortaleza y la garra con la que atravesó esta etapa. “Última intervención de la pulpitis, a poner un poco más de garra. Soy una mujer fuerte porque una mujer fuerte me crio. Mami y yo siempre juntas en todo”, escribió la empresaria en la historia.
Luego, posó sonriente junto al equipo médico que la atendió, agradeciendo especialmente a la profesional que logró dar con el diagnóstico y resaltando la paciencia y el profesionalismo durante todo el proceso. “Salió todo bien, gracias por sus mensajes. Gracias especialmente a Patricia Suriaga Aray por dar con el diagnóstico y a su equipo por la paciencia y el profesionalismo en todo este duro proceso”, fueron las palabras de agradecimiento al equipo que la trató durante este duro momento.
Los problemas de salud comenzaron a principios de marzo, cuando fue hospitalizada por un episodio de neuralgia del trigémino, una afección que se caracteriza por un dolor intenso en la zona facial y que puede requerir observación clínica y medicación específica. La modelo, lejos de ocultar la situación, compartió con sus seguidores: “Es muy doloroso”, al reflejar la severidad de los síntomas que la obligaron a permanecer varios días bajo supervisión médica.
Tras recibir el alta, la recuperación parecía encaminada. Sin embargo, la mañana de este miércoles informó que debía realizarse nuevos estudios debido a una reacción alérgica provocada por la medicación que estaba tomando. Según su testimonio, la reacción incluyó síntomas como moretones, erupciones cutáneas y picazón, lo que motivó la decisión de los médicos de internarla nuevamente para un control más estricto.
La serie de episodios médicos que atravesó Tesouro en las últimas semanas llevó a que se mantuviera alejada de la actividad pública y de sus habituales interacciones en redes sociales. Ella misma explicó que priorizó el descanso y la recuperación, y agradeció los mensajes de apoyo recibidos durante su convalecencia. La preocupación inicial por la reacción adversa a la medicación se centró en la necesidad de monitorear los posibles efectos secundarios y evitar complicaciones mayores.
Así, Floppy Tesouro cierra un ciclo de semanas exigentes, transmitiendo alivio, gratitud y el valor de la contención familiar y médica para superar los momentos más complejos. La modelo vuelve a enfocarse en la recuperación y en retomar su vida cotidiana, acompañada por el apoyo de quienes siguieron de cerca cada paso de su recuperación y el apoyo constante de sus seguidores, quienes estuvieron atentos a cada actualización.