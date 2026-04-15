Economía

Luis Caputo y Kristalina Georgieva se encontraron en el FMI y hablaron sobre el índice de inflación de la Argentina

El ministro de Economía y la directora gerente mantuvieron un contacto informal, adonde analizaron la situación global y la marcha del programa de ajuste

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Caputo georgieva FMI
Luis Caputo y Kristalina Georgieva se encontraron hoy en el Fondo Monetario Internacional, (Washington, Estados Unidos)

(Desde Washington, Estados Unidos) Luis Caputo y Kristalina Georgieva analizaron la situación global y la marcha del plan de ajuste durante un encuentro informal en las Sesiones de Primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI).

El Ministro de Economía y la directora gerente del Fondo coincidieron en la planta baja del edificio principal del organismo multilateral, y allí aprovecharon la oportunidad para tratar la crisis mundial causada por la guerra en Medio Oriente y su impacto en el programa económico de la Argentina.

“Hablamos de todo. De la guerra y de los temas del país”, afirmó Caputo.

-¿Y cuando es la reunión formal?

-El viernes, nos vemos el viernes-, completó el ministro de Economía.

Minutos más tarde, la oficina de prensa del FMI anunciaba que Argentina había logrado el Staff Level Agreement (SLA), un movimiento clave para lograr que el directorio del Fondo autorizara un desembolso de 1.000 millones de dólares que ingresarán a las reservas del Banco Central.

Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI
Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI

Antes del anuncio del acuerdo alcanzado entre Argentina y el FMI, Georgieva describió a cien periodistas del mundo su mirada sobre el conflicto en Medio Oriente y su impacto en la economía global.

La directora gerente del FMI aseguró que la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán afectará a todos los países, pidió por la paz y reitero que habrá asistencia financiera para los estados miembros castigados por el bloqueo del estrecho Ormuz.

En esos cuarenta y cinco minutos de conferencia de prensa, no hubo una sola palabra respecto a la Argentina, pese a que Georgieva evaluó que la inflación global aumentará y que ayer se conoció que los precios de marzo subieron un 3.4 por ciento.

Cuando concluyó la rueda de prensa internacional, Infobae se acercó a la directora gerente para conocer su opinión sobre el índice de inflación y su impacto en el actual programa.

Con su habitual sonrisa, Georgieva contestó a este enviado especial:

“Vamos a tratar con Caputo el último índice de inflación”.

Y eso ocurrió durante la cita informal que protagonizaron cerca del mediodía en Washington.

El presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, durante una conferencia de prensa en Washington, (Estados Unidos)
El presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, durante una conferencia de prensa en Washington, (Estados Unidos)

Además de la cita formal con Georgieva, que será el próximo viernes, Caputo tiene una extensa agenda que incluye encuentros con Ajay Banga -presidente del Banco Mundial-, Ilan Goldjan -titular del Banco BID- y Sergio Díaz Granado, a cargo de la CAF.

Caputo esta avanzado en una ingeniería financiera para incrementar las reservas del Banco Central, y eso podría explicar su raid por el BM, la CAF y el BID durante las sesiones de primavera del FMI.

Acompañado por Santiago Bausili -titular del Banco Central- y José Luis Daza -vice ministro de Economía-, Caputo inicia hoy su agenda en DC con una disertación en el JPMorgan.

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