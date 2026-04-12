Dólar quieto, inflación en alza: los dólares del campo acentúan el freno sobre el tipo de cambio

Los dólares de la soja aportarán más oferta a un mercado cambiario cada vez más bajista

El segundo trimestre ya comentó a traer los dólares de la cosecha gruesa y, con ello, el momento de mayor ingreso de divisas del año. La llegada de los agrodólares aportará lo suyo al mercado de cambios pero en un escenario cambiario bien diferente al de 2025: el precio del dólar tiende a ser estable e incluso a caer mientras la inflación sigue rondando el 3% mensual, según las proyecciones conocidas esta semana. De esa forma, una oferta intensa de dólares del campo ayudar a acentuar el escenario actual y empujará la apreciación del tipo de cambio.

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que publicó el Banco Central no deja dudas sobre lo que esperan los analistas. En el último año, todas las estimaciones de inflación fueron corregidas al alza en forma sistemática. En abril de 2025, los expertos espereban que la inflación interanual de diciembre de 2026 sea del 17,8%. Esta semana, el REM informó que espera un 29,4%. Por lo menos hasta julio, el índice inflacionario mensual será de 2%; sólo un mes atrás, el REM esperaba 1,7%.

Los analistas mantienen una perspectiva de una inflación sostenida para los próximos meses, en base a tarifas y otros precios relativos por corregir y a la incertidumbre que trajo la guerra en Medio Oriente. El aumento en el precio de los combustibles trae efectos directos e indirectos sobre la inflación.

En paralelo, las previsiones del REM cada vez se alejan más de la posibilidad de un salto en el dólar. Un año atrás, las proyecciones indicaban que el dólar en diciembre de 2026 costaría $1.542. En septiembre de 2025, se esperaba para esa fecha un dólar de casi $1.800. Pese a la inflación transcurrida, la última proyección del REM cayó a $1.700,10 para el final del año.

La semana que terminó dejó al dólar por debajo de los $1.400 en el Banco Nación, aún cuando el BCRA no afloja con las compras, que ya superan los USD 5.000 millones en lo que va el año. El viernes se llevó otros USD 457 millones.

Un informe de TSA Bursátil destaca que el “deterioro en las expectaitvas inflacionarias”, la proyección de un dólar a $1.700 para diciembre y de una suba del PBI del 3,3% para el año, los tres datos surgidos del REM, “sugieren un escenario de recuperación heterogénea en la actividad, combinado con una nominalidad más persistente de lo previamente anticipado".

Los dólares del campo

Los dos grandes motores de la oferta de divisas, la deuda en dólares tomada por las empresas y el superávit comercial, recibirán ahora un impulso aún mayor con la cosecha gruesa que promete ser “igual o incluso mayor” que en los últimos años, según explicó a Infobae el consultor Javier Preciado Patiño.

Su estimación es que este segundo trimestre del año traerá entre USD 7.000 y USD 7.500 millones del agro al mercado cambiario. Preciado Patiño recordó que en 2025 fueron USD 9.200 millones, pero con la baja temporal de retenciones. En 2024, ingresaron USD 6.500 millones.

Para llegar a ese pronóstico todo juega a favor, hasta la guerra en Medio Oriente, que está empujando hacia arriba el precio de los granos. “Tenemos una supercosecha de maíz, con un saldo exportable de más de 40 millones de toneladas, con 12 ya anotadas para embarcar en marzo/abril, que se puede correr a mayo. Y una cosecha de soja que puede llegar a los 50 millones de toneladas, con exportaciones de aceite y harina registradas dentro de lo normal para abril”.

“La única duda es si el productor va a vender o va a retener. Por ahora, parece que el poder está del lado de la demanda y no de la oferta, así que deberiamos ver una liquidación normal”, señaló Preciado Patiño.

El efecto de las “retenciones cero” de septiembre, por el que los exportadores adelantaron USD 7.200 millones antes de las elecciones, ya terminó, según Preciado Patiño. Por lo tanto en abril el mercado funciona con esa medida ya neutralizada. Tampoco se espera que haya cambios en materia de retenciones ya que “hay un compromiso con EEUU de no hacer otra baja temporaria y, además, el Gobierno no parece en condiciones de resignar recaudación, ya que viene hace ocho meses en caída”.

El escenario de un dólar avanzando a un ritmo mucho más lento que el de la inflación, tal como en los últimos meses, tenderá a acentuarse en los próximos tres meses con el ingreso de más agrodólares, aún con el dólar planchado. El Gobierno conseguirá así enfrentar su próximo compromiso con los deudores privados, el 9 de julio, a la vez que intentará la acumulación de reservas.