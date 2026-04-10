Economía

Una marca de ropa que es viral en redes sociales liquida todo su stock y deja de vender

La firma, creada en 2023 con un modelo de venta directa sin intermediarios, anunció su cierre tras la caída de la producción y los cambios en la industria

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
La compañía había abierto en agosto de 2023 y vendía productos "básicos" como remeras blancas, negras y grises. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La marca argentina de indumentaria básica dfac anunció el cierre de sus operaciones y la liquidación total de su stock, luego de poco más de dos años desde su lanzamiento. La decisión fue comunicada a través de sus redes sociales, donde la empresa explicó los motivos detrás del fin de su actividad y repasó su recorrido dentro de la industria textil.

“Llegó diciembre de 2025. Las marcas con las que trabajábamos pasaron a importar y no tuvimos más opción que cerrar nuestra fábrica, una decisión horrible. Evaluamos todo para seguir. Podríamos producir con terceros o importar desde China y seguro nos iría bien, pero no seríamos nosotros”, señalaron desde la compañía.

La firma, cuyo nombre significa “De Fábrica al Consumidor”, había sido lanzada en 2023. Su propuesta se centró desde el inicio en la producción de prendas básicas —remeras, medias, buzos, joggings y ropa interior— en colores neutros como blanco, negro y gris, con un esquema de venta directa y sin intermediarios.

Según detallaron, el proyecto surgió a partir de su experiencia previa en la industria. “En agosto de 2023 teníamos la fábrica, producíamos para un montón de marcas, y en algún momento dijimos, ¿por qué no hacemos algo nuestro? No para ser una marca más, sino para mostrar algo distinto”, explicaron en las redes.

PRODUCCION TEXTIL
La industria textil atraviesa una fuerte caída, con una baja del 22,6% en febrero según el Indec.

En ese sentido, plantearon una crítica a la estructura de precios del sector: “Había un relato instalado. La industria nacional es ineficiente; por eso la ropa es cara. ¿Cómo lo veíamos nosotros? Las cosas se encarecen de la fábrica para afuera. Así nació dfac, básicos en blanco, negro y gris, directo de fábrica, sin intermediarios”.

Cómo trabajaba la empresa

El modelo de negocio de la empresa buscaba integrar gran parte del proceso productivo. “Excepto la fase de tintorería, nosotros producimos internamente todos nuestros productos: hacemos nuestro propio hilado, tejemos nuestra tela y confeccionamos nuestra ropa, lo que nos permite tener mayor trazabilidad y control de cada eslabón de nuestro producto”, indica su web. De acuerdo con su explicación, esta integración les permitía “optimizar la eficiencia de toda la cadena” y reducir costos considerados innecesarios en etapas como diseño, packaging y distribución.

Con casi 200.000 seguidores en redes, la firma dfac contaba con plantas en distintas provincias, entre ellas Tucumán, Catamarca, La Rioja y Buenos Aires, y operaba bajo certificación ARA (Algodón Responsable Argentino). La empresa también destacaba el origen de sus insumos: utilizaba algodón adquirido directamente de campos ubicados en Chaco y Santiago del Estero, lo que, según afirmaban, les permitía conocer en detalle el proceso productivo y garantizar la trazabilidad.

La crisis sectorial

El cierre de dfac se da en un contexto adverso para la industria textil local. Según datos del Indec, en febrero el sector de “textiles, prendas de vestir, cuero y calzado” registró una caída interanual del 22,6% en su nivel de producción. Este desempeño se inscribe en una tendencia de contracción más amplia, en la que la actividad alcanzó niveles mínimos en la última década, de acuerdo con relevamientos sectoriales.

Dentro de ese escenario, desde la empresa insistieron en su visión sobre las dificultades estructurales del sector. “Creemos que la industria textil argentina no tiene un problema de costos de producción. Tiene un problema de todos los costos que se acumulan después”, señalaron.

En su descripción, dfac también hacía hincapié en el impacto de la producción local. “Porque fabricar en Argentina genera trabajo real, tracciona comunidades locales y genera desarrollo”, sostenían. En ese sentido, indicaban que cada prenda era elaborada por trabajadores en sus distintas plantas.

Tras el anuncio, la empresa confirmó que avanzará con la liquidación de todo su stock disponible, como parte del proceso de cierre definitivo de la marca. De esta manera, dfac se suma a una serie de casos recientes dentro de la industria textil que reflejan las dificultades que atraviesa el sector en el actual contexto económico.

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