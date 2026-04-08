Economía

Para el Banco Mundial, la Argentina crecerá menos este año pero es “la principal excepción” de la región: los motivos

El organismo expuso su visión sobre el país en un marco regional y global complejo. Los ejes que destacó

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Las perspectivas de crecimiento para América Latina y el Caribe en 2026 permanecen limitadas. REUTERS/Johannes P. Christo
Las perspectivas de crecimiento para América Latina y el Caribe en 2026 permanecen limitadas. REUTERS/Johannes P. Christo

El Banco Mundial recortó sus previsiones de crecimiento para la Argentina en 2026, al pasar de 4% a 3,6%, en un contexto global adverso para la región por el conflicto en Medio Oriente. De todos modos, consideró que el país resulta una excepción, dada la estabilización y la implementación de reformas.

En general, las perspectivas de crecimiento para América Latina y el Caribe en 2026 permanecen limitadas, con una previsión de expansión de 2,1%, pese a condiciones financieras algo más flexibles y precios de materias primas favorables. No se prevé una mejora respecto a 2025, en un contexto de aumento de los precios de los combustibles, fertilizantes y la persistencia de altas tasas de interés.

El consumo en la región sigue siendo el principal motor, aunque con un avance moderado debido a la lenta recuperación de los ingresos reales y altos costos de endeudamiento.

Mientras tanto, la inversión continúa siendo baja, ya que las empresas esperan mayor claridad sobre el contexto externo y las políticas internas.

Pero “Argentina ha emergido como la principal excepción al alza, ya que la estabilización y las reformas han mejorado las expectativas y las condiciones financieras”, resaltó el banco Mundial.

Banco Mundial: “Argentina ha emergido como la principal excepción al alza, ya que la estabilización y las reformas han mejorado las expectativas y las condiciones financieras”. REUTERS/Akhtar Soomro/File Photo
Banco Mundial: “Argentina ha emergido como la principal excepción al alza, ya que la estabilización y las reformas han mejorado las expectativas y las condiciones financieras”. REUTERS/Akhtar Soomro/File Photo

“Fuera de Argentina, persisten focos de dinamismo entre economías más pequeñas de ALC”, agregó.

William Maloney, economista jefe del Banco Mundial para América latina y el Caribe, dijo en conferencia de prensa que “Argentina tiene, al igual que el resto de la región en general, una tasa de crecimiento (3,6%) más lenta de la proyectada hace unos meses, que igualmente es bastante buena para los estándares de la región”. Sobre la inflación, cree que “seguirá evolucionando”.

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William Maloney, economista jefe del Banco Mundial para América latina y el Caribe

En tanto, el documento publicado este miércoles explica que “la aprobación de reformas en el mercado laboral por el Congreso y esfuerzos en curso para mejorar el clima de negocios y el entorno regulatorio respaldan las perspectivas para la inversión. Junto con una cosecha agrícola fuerte que está respaldando la actividad en el corto plazo, estas medidas han modificado las expectativas considerablemente: el crecimiento acumulado pasó del -0,4% entre 2011 y 2024 a un 12,2% proyectado para el período 2024-2027″.

De todos modos, el reporte asegura que los riesgos a la baja son significativos, particularmente dada las considerables necesidades de financiamiento externo, en un contexto de reservas internacionales netas negativas y acceso limitado a los mercados internacionales de deuda.

En otro tramo del informe, el Banco Mundial señaló: “Argentina se destaca por un ajuste decisivo impulsado por la política fiscal —pasando de un déficit considerable en 2023 a un superávit primario y general mediante la racionalización del gasto público, recortes de ineficiencias administrativas, y la refocalización de los subsidios a los precios de la energía para dejar de beneficiar a los hogares de mayores ingresos— ha ayudado a anclar las expectativas de inflación y a comprimir el riesgo soberano”.

Banco Mundial: "La aprobación de reformas en el mercado laboral por el Congreso y esfuerzos en curso para mejorar el clima de negocios y el entorno regulatorio respaldan las perspectivas para la inversión". EFE/ Juan Ignacio Roncoroni
Banco Mundial: "La aprobación de reformas en el mercado laboral por el Congreso y esfuerzos en curso para mejorar el clima de negocios y el entorno regulatorio respaldan las perspectivas para la inversión". EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

En general, “una mayor claridad sobre el ancla fiscal y la agenda de reformas ha ayudado a anclar las expectativas, mejorar las condiciones financieras y apoyar la recuperación del consumo privado y la inversión”, resumió la entidad.

Asimismo, resaltaron el hecho de que EEUU y Argentina hayan lanzado un marco estratégico para fortalecer las cadenas de suministro de minerales críticos, vinculando explícitamente las herramientas de financiamiento y la demanda norteamericana con el RIGI.

En paralelo, “el Acuerdo de libre comercio Mercosur-Unión Europea —ratificado por el Congreso de Argentina—, una vez totalmente operativo, ampliaría el acceso a mercados y reduciría la incertidumbre normativa para bienes transables y grandes proyectos”, indicó el Banco Mundial.

Por otro lado, mencionó que “el crédito al sector privado en Argentina sigue siendo excepcionalmente bajo, en torno al 15% del PBI, lo que refleja una prolongada inestabilidad macroeconómica y el desplazamiento del crédito hacia el sector público”.

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