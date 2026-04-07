Economía

El dólar operó estable y se consolida por debajo de $1.400, pese a la volatilidad financiera global

El tipo de cambio mayorista quedó a $1.392,50 y al público cerró por tercer día a $1.415 para la venta en el Banco Nación

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El precio del dólar cae más de 4% en 2026.
El precio del dólar cae más de 4% en 2026.

Con un monto operado de USD 438,1 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista restó marginales 50 centavos, a $1.392,50 para la venta.

El dólar mayorista cumple prácticamente un mes debajo de los 1.400 pesos, pues el 9 de marzo el tipo de cambio oficial alcanzaba los 1.416 pesos. A partir de allí quebró el umbral y solo en dos ruedas (10 de marzo y 13 de marzo) negoció a 1.400 pesos. Si se extiende la comparación a febrero -con varias ruedas operadas debajo de $1.400- esta barrera se sostiene hace casi dos meses, desde el 12 de febrero.

En lo que va de 2026 el dólar mayorista -la plaza donde interviene el BCRA y se pactan las operaciones de comercio exterior- resta 62,5 pesos o 4,3%, frente a una inflación acumulada en torno al 10 por ciento.

El BCRA fijó la banda superior de su esquema cambiario en los $1.666,30, que dejó al dólar mayorista a 273,80 pesos o 19,7% de ese límite para la libre flotación.

“El dólar mayorista continúa calmo apenas por debajo de los $1.400 ante la expectativa de un fuerte salto de la oferta a partir de las liquidaciones del campo. En dicha etapa se anticipa que las compras del BCRA se acelerarían, y la atención estará concentrada en el nivel de acumulación de reservas que se logre, para lo cual se necesita que el Tesoro vaya disminuyendo sus necesidades de dólares de la mano de un mayor financiamiento en el mercado doméstico”, evaluó Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

El dólar al público finalizó por tercer día operativo a $1.415 para la venta en el Banco Nación. El billete minorista conserva una baja de 65 pesos o un 4,4% en 2026.

El precio del segmento blue se redujo en cinco pesos o 0,4%, en los $1.395 para la venta. La divisa informal es negociada debajo de los 1.400 pesos por primera vez desde el 10 de septiembre de 2025, cuando cotizó a 1.390 pesos.

En los contratos de dólar futuro el dólar exhibió leves subas en un rango de 0,1% a 0,4%, y la posición más operada, para fin de abril, subió dos pesos y quedó a 1.414 pesos.

Max Capital destacó que las compra de contado del BCRA en el mercado se mantienen “por encima del nivel de referencia del 5% comunicado por la autoridad monetaria, aunque mostrando cierta desaceleración. No obstante, mayores liquidaciones del agro deberían acelerar las compras en adelante. Desde el inicio del nuevo esquema cambiario, el BCRA ha comprado dólares todos los días excepto el 2 de enero, con compras diarias promedio de USD 74 millones”.

Los analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI) observaron que “el BCRA comienza un mes en el que la aceleración de la liquidación del agro seguramente le permita incrementar las compras en el mercado cambiario. Abril será un mes determinante, ya que permitirá estimar una magnitud del ritmo de compras oficiales mientras dure la cosecha gruesa”.

“Sumado a esto, es un mes de en el que el Tesoro enfrenta vencimientos por apenas USD 316 millones, por lo que las compras se traducirán en acumulación de reservas netas, ceteris paribus (de mantenerse constante) el precio del oro. Con reservas netas en la zona de -USD 2.500 millones, no sería descabellado pensar que el BCRA se acerque a una posición de reservas cercana neutra hacia el final del mes. Mientras tanto, los mismos flujos de oferta deberían mantener el dólar oficial relativamente estable", agregaron desde PPI.

Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital, señaló que “el tipo de cambio continúa estable apoyado por la liquidación de la cosecha y la inyección de dólares en el mercado, de la mano del crecimiento del crédito en dólares. En materia de tasas, la Lecap a julio muestra un nivel de 26,5% de Tasa Nominal Anual y la caución a un día de plazo cerró en la última rueda en 19,8%. Con esto en mente y considerando la dinámica para este mes, las inversiones en moneda dura y cobertura inflacionaria son de las opciones recomendadas”.

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