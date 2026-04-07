Claves para argentinos que van al Mundial 2026: cómo conviene pagar en EEUU y cuánto costará el viaje

tarjeta de credito

Faltan poco más de dos meses para el comienzo del Mundial de Fútbol 2026 y, entre los hinchas argentinos que irán a alentar a la última selección campeona del Mundo, ya empezó a surgir la disyuntiva sobre si conviene pagar los gastos con efectivo o bien con tarjeta de débito o crédito.

La mayor competencia del fútbol mundial se disputará en Estados Unidos a partir del 11 de junio. En ese contexto, para los argentinos que viajen, los pagos en el exterior tienen una particularidad: continúa vigente una percepción del 30% sobre los consumos en moneda extranjera con tarjeta de crédito abonados en pesos.

A pesar de que desde diciembre de 2024 el impuesto PAIS dejó de aplicarse en la Argentina para los consumos en dólares fuera del país, ARCA mantiene una percepción del 30% a cuenta de Ganancias o Bienes Personales, que recae sobre compras realizadas con tarjeta de crédito, débito y también sobre consumos online en moneda extranjera.

Los paquetes para ir a alentar a la Selección de Messi cuestan entre USD 8.000 y USD 12.000 por persona

La clave, sin embargo, es que ese recargo solo se aplica cuando el gasto se cancela en pesos. De hecho, según precisa la propia norma, la percepción “será aplicable en la medida y la proporción que se abonen en pesos” los consumos. De este modo, si el resumen en dólares se paga con divisas propias desde una caja de ahorro en esa moneda, el recargo no corresponde sobre ese monto.

En cambio, si se abona en pesos, el 30% se suma al tipo de cambio vendedor del Banco Nación del último día hábil anterior a la liquidación.

Cómo conviene pagar en el exterior

En la práctica, quienes tienen una cuenta en dólares pueden usar tarjeta de crédito sin enfrentar el recargo. Esta opción resulta especialmente conveniente para viajes a Estados Unidos, donde predominan los pagos electrónicos y los sistemas digitales ofrecen mayor practicidad y seguridad.

Además, el uso de tarjeta evita problemas habituales del efectivo, como la falta de cambio, el rechazo de billetes dañados o la necesidad de trasladar grandes sumas de dinero.

La copa del Mundo se jugará en Estados Unidos, México y Canadá (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes no disponen de dólares en cuenta, la alternativa es pagar en pesos y asumir el recargo, conocido como “dólar tarjeta”. En estos casos, conviene evaluar llevar efectivo para gastos menores, aunque con mayores riesgos de pérdida o robo.

El dólar tarjeta es el tipo de cambio que se utiliza para el pago de consumos con tarjeta de débito y crédito en el exterior, así como para la compra -también en dólares- de pasajes y paquetes turísticos hacia destinos fuera de la Argentina. En la actualidad, el monto se compone de dos partes: el precio del dólar oficial (hoy, $1.415) y percepción de ganancias, que suma un 30%. En total, hoy suma $1.839,50 por dólar.

Con tarjeta de débito

Además de la tarjeta de crédito, algunos bancos permiten pagar consumos en el exterior con tarjeta de débito directamente contra una caja de ahorro en dólares. En esos casos, el gasto se debita directamente de la cuenta en moneda extranjera y no aplica la percepción del 30%, ya que no hay conversión a pesos. Sin embargo, el funcionamiento puede variar según la entidad, por lo que recomiendan verificar previamente la configuración de la cuenta y los medios de pago antes de viajar.

En este escenario, los especialistas recomiendan una estrategia mixta: usar tarjeta para los gastos principales —hoteles, transporte y compras relevantes— y reservar una cantidad moderada de efectivo para situaciones puntuales, como propinas o consumos en comercios pequeños.

Al momento de pagar con tarjeta, el consejo es elegir siempre la moneda local del comercio y evitar las conversiones automáticas, ya que suelen implicar un tipo de cambio menos favorable que el del banco emisor. En destinos como Estados Unidos, donde la moneda local es el dólar, esto ocurre de forma directa. También es clave avisar a la entidad financiera sobre el viaje, revisar los límites disponibles y confirmar posibles comisiones adicionales.

Cuánto cuesta ir al Mundial 2026

El costo de viajar al Mundial 2026 desde la Argentina varía según la anticipación. De acuerdo con datos de Turismocity, la mejor ventana para conseguir vuelos más económicos es entre seis y nueve meses antes del evento, que comienza el 11 de junio, por lo que el momento más conveniente ya pasó.

Los precios suben de forma considerable a medida que se acerca el inicio del torneo. Volar entre cuatro y cinco días antes del partido inaugural puede implicar un ahorro de hasta 30% frente a las fechas de mayor demanda.

El gasto total estimado ronda los USD 8.000 por persona en su versión más accesible, incluyendo vuelos, alojamiento, traslados y entradas. Una experiencia premium puede superar los USD 12.000.

En vuelos, por ejemplo, el tramo Buenos Aires–Kansas City, una de las sedes donde jugará la Selección Nacional, se ubica en torno a los USD 900; el interno Kansas City–Dallas, en USD 245 y el regreso desde Dallas en USD 766.

En alojamiento, las tarifas parten desde USD 470 por noche en hoteles cuatro estrellas en Kansas City y USD 531 en tres estrellas. En Dallas, los valores arrancan en USD 658 y USD 437, respectivamente.

Las entradas, que se venden exclusivamente a través de FIFA, comienzan en USD 60 para la fase de grupos y pueden alcanzar los USD 10.990 para la final, con un sistema de precios dinámicos y asignación por sorteo.