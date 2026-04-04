Semana financiera: las acciones argentinas treparon hasta 10% en Wall Street

El S&P Merval está nuevamente en el nivel de los 3 millones de puntos.

Pasó otra semana “corta” en lo operativo, dados los feriados domésticos de jueves y viernes, con solo tres ruedas para sacar algunas conclusiones. En términos generales, los activos argentinos volvieron dar muestras de solidez en un contexto sumamente adverso.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires ganó un 7,4% en pesos a lo largo de tres ruedas, en los 2.999.342 puntos, en lo más alto desde el 11 de febrero. En dólares, el beneficio fue de 6,2 por ciento.

Los papeles de los bancos fueron los que movilizaron a la plaza porteña, probablemente por exhibir un mayor atraso relativo. El ADR de Banco Francés escaló 10,3% en Wall Street, escoltado por Banco Supervielle (+8,6%), Banco Macro (+8,2%) y Grupo Galicia (+3,7%).

La cotización del petróleo Brent del Mar del Norte llegó a superar el martes los USD 118 para los contratos con entrega en mayo -máximos desde junio de 2022-. Esta tendencia impulsó a los ADR de YPF, que llegó a negociarse a USD 48,96, su cotización más alta desde los USD 52,18 intradiario del 14 de marzo de 2011, unos 15 años atrás.

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares.

YPF ganó un 3,3% en la semana, para quedar sobre USD 45 por ADR, esto es cerca de los USD 47 del máximo de enero de 2025. Vista Energy, otra compañía beneficiada por los precios del crudo, descontó 1,1% semanal, aunque en este caso se dio un ajuste desde sus máximos históricos. Vista mantiene una ganancia de 47,5% en lo que va de 2026.

A la vez, el petróleo de Texas, de referencia en los EEUU, se disparó un 18% semanal, para operar sobre los USD 111 el barril también una marca no registrada desde junio de 2022, cuando afectaba al mercado la guerra entre Rusia y Ucrania.

Los índices de Wall Street recuperaron ligeramente el tono positivo, en este caso con cuatro sesiones operativas entre lunes y jueves, tanto en el S&P 500 (+1,6%), el Dow Jones de Industriales (+1,6%), como en el panel tecnológico Nasdaq (+2,2%).

“El mercado local finalizó una semana corta con el índice Merval en la zona de USD 2.000, con una excelente performance de los bancos el martes y una jornada mixta el miércoles. La Comisión Nacional de Valores inició una consulta pública para viabilizar la creación de ETF (Exchange Traded Fund o fondo cotizado) en la plaza doméstica, lo que implicaría una nueva alternativa para los inversores", comentó Milo Farro, analista de Rava Bursátil.

Los bonos en dólares -Globales y Bonares- tuvieron un comportamiento mixto, con un riesgo país de JP Morgan que devolvió apenas un punto, en los 614 puntos básicos.

Desde MegaQM puntualizaron que “las valuaciones de activos dejan entrever que 2026 se juega con un ojo y medio en 2027. Eso implica que las decisiones que se tomen este año estarán enfocadas en tratar de mitigar la volatilidad esperada para el año próximo”, cono elevada carga de vencimientos de deuda y elecciones presidenciales.

En cuanto al frente externo, con foco en Oriente Medio, MegaQM prevé un “conflicto regional prolongado, con descompresión diplomática parcial, pero sin normalización operativa; petróleo alto y volátil, granos con sesgo alcista moderado y más dependientes de clima/costos que de daño físico directo”.

Desde una “perspectiva técnica y fundamental, el sentimiento de mercado se ha tornado algo más optimista y el volumen a formar empieza a aumentar de forma leve pero aún expectante a más comentarios y a un retorno de liquidez”, definió Laura Torres, directora de Inversiones Capital Quants.

El dólar subió y el BCRA absorbió más de USD 400 millones

En el mercado de cambios se dio una mejora en el monto operado en el mercado de contado -el miércoles se negociaron casi USD 700 millones, el volumen más alto de 2026-, que dio paso a mayores compras a manos del Banco Central.

El dólar mayorista ganó $11,50 o 0,8%, a $1.394, el precio más alto desde el 19 de marzo, aunque desde el arranque del año experimenta un descenso de 61 pesos o 4,2 por ciento.

El BCRA dispuso un techo para las bandas cambiarias en los $1.656,80, que dejó al dólar mayorista a 262,80 pesos o 18,9% de ese límite. Hay que recordar que en base a IPC de febrero medido por el INDEC, del 2,9%, la banda cambiaria superior aumentará progresivamente hasta los $1.703,22 a fin de abril. En este sentido, los contratos de dólar futuro para fin de mes operaron a $1.416, a 287,22 pesos o 20,3% de esa marca.

El dólar al público ganó diez pesos o 0,7% desde el viernes anterior, a $1.415 para la venta, según la referencia del Banco Nación. El billete minorista conserva una baja de 65 pesos o un 4,4% en 2026.

Banco Central anotó un saldo comprador de 424 millones, para hilvanar 59 sesiones operativas con saldo a favor por su intervención. Las reservas internacionales brutas crecieron en USD 715 millones, a 44.427 millones de dólares.

A contramano del oficial, el dólar blue descontó diez pesos o 0,7%, a $1.405 para la venta, tras haberse negociado por la mañana del miércoles a $1.400, El dólar al público ganó diez pesos o 0,7%, a $1.415 para la venta, según la referencia del Banco Nación. El billete minorista conserva una baja de 65 pesos o un 4,4% en 2026.El