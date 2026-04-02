YPF estabiliza el precio de la nafta: no trasladará al surtidor la suba del petróleo por 45 días

YPF anunció que no trasladará la suba del petróleo los precios de los combustibles durante 45 días. REUTERS/Agustin Marcarian/

En medio del incremento del petróleo a nivel global por el conflicto en Medio Oriente, YPF anunció que no trasladará al surtidor el aumento del precio del crudo por 45 días para reducir el impacto directo en el bolsillo de los argentinos. “Se van a moderar los aumentos”, indicaron desde la compañía.

En la compañía lo definen como un buffer de precios, o un “amortiguador”, ante la baja de consumo que tuvo lugar sobre todo en el interior del país. La medida comenzó a regir este miércoles 1° de abril y estará vigente por el período de tiempo mencionado. Una vez concluido ese período, la empresa analizará como recuperar las subas dentro del precio si éstas se dan el contexto de conflicto bélico y la inestabilidad energética global.

El precio de la nafta y el gasoil está compuesto por una variable que incluye el valor internacional del barril de petróleo Brent -la referencia local-, el tipo de cambio e impuestos, como el de los Combustibles Líquidos y el del Dióxido de Carbono. “Amortiguamos los precios en lo que corresponde al barril internacional. Si suben los impuestos y se aplican o si hay movimientos del tipo de cambio, no son variables que manejamos nosotros y ahí sí habría traslado. Pero son variables que no debería moverse tanto. Es un gesto para nuestros clientes”, aclararon desde la firma.

“Cuándo esta situación se tranquilice, nos volvemos a sentar a hacer números y se verá cómo se recuperan las eventuales subas, pero cuando los precios globales se encaucen”, agregaron las mismas fuentes a Infobae.

El valor de la nafta súper en YPF llegó a $1.999 por litro en la Ciudad de Buenos Aires, tras una suba semanal de 4% ( Adrian Escandar)

Según pudo saber este medio, fuentes oficiales esperan que las principales compañías del sector también adopten la medida. Entre ellas figuran Axion Energy, propiedad de Pan American Energy (familia Bulgheroni), y Shell, cuya operación local está en proceso de venta y es gestionada por la brasileña Raizen junto a la petrolera angloholandesa.

Desde YPF aseguraron que los movimientos de precios tuvieron mayor impacto en el interior de país, donde ya registran un cambio en algunas conductas de la demanda. Es decir, que empezó a bajar la venta por la suba de precios.

En concreto, sin importar si el precio del Brent sube o baja, los valores se mantendrán constantes en la petrolera con participación estatal. Así lo anunció el titular de YPF, Horacio Marín, en sus redes sociales oficiales.

“Desde hemos decidido realizar un buffer de precios de combustibles por hasta 45 días, comenzando a partir del día de hoy. Esto nos permitirá mantener aproximadamente estables los precios en el surtidor. Durante este periodo, desde YPF no trasladaremos a los consumidores el impacto de las nuevas variaciones del Brent”, aseguró.

En tal sentido, el ejecutivo remarcó que desde el inicio del conflicto en Irán, “no buscamos especular con la alta volatilidad del precio internacional del petróleo, siendo nuestro objetivo generar valor en el largo plazo para nuestra compañía”.

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, explicó que la medida busca estabilizar los precios durante 45 días.

“Mediante este acuerdo buscamos renovar el compromiso honesto y moral con nuestros consumidores cuidando la demanda en un contexto de incertidumbre global. Operamos en una economía de libre mercado: las empresas observamos la oferta y la demanda y definimos las mejores estrategias comerciales para acompañar a nuestros clientes”, concluyó.

El Gobierno nacional ya había implementado acciones adicionales para intentar contener el aumento de los precios de los combustibles. El viernes 27 de marzo, se comunicó la aprobación de un mayor porcentaje de bioetanol en las naftas, con el objetivo de ampliar la variedad de insumos utilizados y disminuir la exposición a los valores internacionales. Fuentes oficiales señalaron a Infobae que esta iniciativa busca preservar el poder de compra de los consumidores y mantener la competitividad en el mercado interno.

La variación de los precios en la Ciudad de Buenos Aires muestra el rol de YPF como referente en la formación de precios del mercado local. Con una participación de mercado superior al 50%, la petrolera estatal suele establecer los valores más bajos en los surtidores, lo que lleva a otras compañías a ajustar su estrategia comercial. De este modo, el precio de la nafta súper ronda los $2.000 y se mantiene por debajo del de sus principales competidoras.

Un relevamiento de la consultora Romano Group determinó que YPF, en promedio y a nivel nacional, “aumentó 19% el gasoil, 15% la Infinia y 17% la súper, medido punta a punta”, desde el 28 de febrero hasta el 28 de marzo.

A propósito del impacto en la inflación, los analistas remarcaron que los combustibles tienen una ponderación del 3,8% en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). A modo ilustrativo, un aumento del 10% impacta en el índice un 0,38 por ciento. En promedio, estimaron que los combustibles aumentaron en marzo de 2026 un 7,3% en todo el país, y proyectaron que sería esperable que agregue al menos un 0.3 puntos porcentuales al índice.

“Además, como gran parte del aumento se dio en la segunda quincena de marzo, de mantenerse estos precios deja un arrastre estadístico (último precio de marzo vs precio promedio de marzo) de 0,36 puntos porcentuales ya que el último dato contra el promedio marca un aumento del 9,45%”, agregaron.