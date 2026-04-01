A cuánto llegó la inflación en marzo según las mediciones privadas

Distintas consultoras privadas relevaron variaciones de precios en marzo que oscilan entre 2,7% y 3,0% (Reuters)

Las mediciones de distintas consultoras privadas sobre la inflación de marzo presenta resultados que oscilan entre el 2,7% y el 3,0% mensual. Cada una utiliza su propia metodología, lo que explica algunas diferencias en los porcentajes reportados. Estas mediciones se difunden antes de que se conozcan los datos oficiales, y aportan una referencia para analizar la dinámica inflacionaria mientras se espera la publicación del índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional por parte del Indec.

Orlando J. Ferreres & Asociados (IPC-OJF) calculó una suba de precios de 2,7% en marzo. Según el informe de la consultora, este resultado refleja una desaceleración frente a los registros de meses anteriores y muestra una tendencia a la moderación de los aumentos en los distintos rubros. Ferreres destaca que la suba de precios en marzo se distribuyó de manera heterogénea en los diferentes sectores de consumo, aunque el nivel general se mantuvo por debajo del 3%. Esta cifra se ubica en la base del rango de estimaciones privadas para el mes.

Por su parte, la Fundación Libertad y Progreso (IPC LyP) estimó que la inflación de marzo alcanzó el 2,9%. El informe de la entidad señala que, aunque se observa una moderación en la velocidad del alza de precios, el proceso inflacionario continúa afectando a los distintos segmentos de la economía. El reporte resalta la importancia de seguir de cerca la evolución mensual de la inflación para anticipar el impacto sobre el poder adquisitivo.

La consultora LCG también publicó su medición para marzo, con un resultado de 2,9%. En su último análisis semanal, la firma analizó la evolución de la actividad económica en el período reciente. El documento advierte: “Si miramos la actividad con una lente más panorámica, lo cierto es que luego de la caída de la actividad que fue de junio de 2022 a abril de 2024, y la recuperación posterior hasta febrero de 2025, desde entonces la actividad total se mostró estancada.” LCG plantea que este estancamiento persiste desde fines de 2007, ya que “desde allí la economía creció al 0,8% anual, por debajo del crecimiento poblacional”. Además, detalla que la inflación dejó de bajar y se ubica de nuevo en 33% anual, según los últimos datos relevados.

En cuanto al recorrido de la inflación en los años previos, LCG recuerda: “Del año 2008 al año 2013, la inflación estuvo en los 20. Del 2014 al 2018, en los 30%. Luego pasamos a 50% (2019-2021), 100% (2022) y 200% en 2023”. El informe sostiene que el ordenamiento macroeconómico de 2024 evitó “lo que hubiese sido un desastre mayor”, al tiempo que la recuperación resultó más rápida de lo que muchos suponían. No obstante, la consultora subraya que “tenemos que preguntarnos si el resultado de todo esto es sólo haber evitado un desenlace peor y volver a un punto de partida no muy diferente al de años anteriores”. El documento concluye: “Creemos que el ordenamiento fiscal es una condición necesaria fundamental para iniciar el ansiado crecimiento sostenido, pero no parece claro que sea una condición suficiente”.

Otra consultora que difundió su estimación fue Analytica, que reportó una inflación de 3% en marzo. El dato se encuentra en el límite superior del rango privado y coincide con el resultado informado por la firma Eco Go en su Relevamiento de Precios Minoristas (RPM), que también detectó una variación de 3,0% en el nivel general de precios para el mes. Ambas consultoras subrayan la persistencia de ciertas presiones inflacionarias, pese a la desaceleración respecto de los picos observados en años recientes.

El relevamiento de C&T Asesores Económicos mostró una suba de 2,7% en marzo. Es relevante aclarar que este indicador no corresponde al total nacional, sino que se refiere al Gran Buenos Aires (GBA), según especifica la propia consultora. El informe de C&T compara la variación mensual con el índice nacional y otros regionales, y destaca el comportamiento de los precios en el área metropolitana, que frecuentemente muestra dinámicas distintas respecto de otras regiones del país.

Al analizar el panorama que trazan las mediciones privadas, se observa una coincidencia en la estabilización de la inflación mensual en torno al 3%. Si bien cada consultora utiliza metodologías y coberturas geográficas propias, los resultados se agrupan en un rango estrecho. Este fenómeno sugiere una tendencia a la moderación de los aumentos de precios tras los saltos significativos de años anteriores.

La publicación del índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional del Indec está prevista para el 14 de abril, mientras que el IPCBA (índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires) se dará a conocer el 10 de abril. Hasta entonces, los informes privados constituyen la principal referencia para el seguimiento de la inflación.

Las mediciones de las consultoras, sin embargo, no deben ser entendidas como intentos de predicción del dato oficial ya que tienen detrás sus propios relevamientos de precios.