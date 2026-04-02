Economía

Monotributo: cuánto se paga según cada categoría en abril de 2026 y cómo son las escalas

La estructura vigente suma recategorizaciones periódicas y fiscalización sobre billeteras virtuales. Los valores vigentes fueron actualizados en febrero

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Las manos de una mujer adulta mientras hace cuentas de finanzas y economía - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Más de dos millones de contribuyentes tributan bajo las escalas actualizadas del monotributo en 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El monotributo representa uno de los instrumentos tributarios fundamentales para quienes desarrollan actividades independientes, pequeños comercios y trabajadores autónomos en Argentina. Desde febrero de 2026, las escalas y cuotas mensuales se encuentran actualizadas conforme a la variación semestral del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el (INDEC), con vigencia hasta julio del mismo año. El mecanismo automático de actualización surge de la normativa vigente, que establece ajustes periódicos en función de la inflación registrada en el semestre anterior.

Más de dos millones de contribuyentes integran este régimen, que define once categorías activas según los ingresos brutos anuales declarados. Cada escala determina el monto máximo de facturación permitido y la cuota mensual correspondiente. La correcta categorización resulta esencial para evitar problemas ante la autoridad fiscal, mantener los beneficios del sistema y cumplir con las obligaciones impositivas.

Las nuevas escalas del monotributo desde febrero de 2026 quedan establecidas de la siguiente manera:

  • Categoría A: límite de ingresos brutos anuales de $10.277.988,13. Cuota mensual: $42.386,74 para locaciones, servicios y venta de cosas muebles.
  • Categoría B: límite de ingresos brutos anuales de $15.058.447,71. Cuota mensual: $48.250,78.
  • Categoría C: límite de ingresos brutos anuales de $21.113.696,52. Cuota mensual: $56.501,85 para locaciones y servicios, $48.320,22 para venta de cosas muebles.
  • Categoría D: límite de ingresos brutos anuales de $26.212.853,42. Cuota mensual: $72.414,10 para locaciones y servicios, $61.824,18 para venta de cosas muebles.
  • Categoría E: límite de ingresos brutos anuales de $30.833.964,37. Cuota mensual: $102.537,97 para locaciones y servicios, $81.070,26 para venta de cosas muebles.
  • Categoría F: límite de ingresos brutos anuales de $38.642.048,36. Cuota mensual: $129.045,32 para locaciones y servicios, $97.291,54 para venta de cosas muebles.
  • Categoría G: límite de ingresos brutos anuales de $46.211.109,37. Cuota mensual: $197.108,23 para locaciones y servicios, $118.920,05 para venta de cosas muebles.
  • Categoría H: límite de ingresos brutos anuales de $70.113.407,33. Cuota mensual: $447.346,93 para locaciones y servicios, $238.038,48 para venta de cosas muebles.
  • Categoría I: límite de ingresos brutos anuales de $78.479.211,62. Cuota mensual: $824.802,26 para locaciones y servicios, $355.672,64 para venta de cosas muebles.
  • Categoría J: límite de ingresos brutos anuales de $89.872.640,30. Cuota mensual: $999.007,65 para locaciones y servicios, $434.895,92 para venta de cosas muebles.
  • Categoría K: límite de ingresos brutos anuales de $108.357.084,05. Cuota mensual: $1.381.687,90 para locaciones y servicios, $525.732,01 para venta de cosas muebles.
ARCA afip
El control digital sobre pagos electrónicos y billeteras virtuales incide en la recategorización de los usuarios

El proceso de recategorización resulta fundamental dentro del régimen. La instancia voluntaria más reciente culminó el 5 de febrero de 2026. Durante los meses previos, se registraron casos de recategorizaciones automáticas asociadas a movimientos en billeteras virtuales. Algunos monotributistas manifestaron que la autoridad fiscal modificó su escala por considerar transferencias que no reflejaban ingresos reales de la actividad comercial. El organismo responsable aclaró que solo se consideran operaciones comerciales efectivas, como cobros con QR o tarjetas, para determinar la categoría.

Mayor fiscalización

El control de la facturación digital se consolidó como uno de los principales ejes de fiscalización. Las billeteras virtuales y los nuevos métodos de pago electrónicos se integran al cálculo de ingresos de los últimos doce meses, lo que determina la escala correspondiente para cada contribuyente. Este sistema busca reducir la evasión y asegurar que cada persona tribute según su capacidad económica real.

La inscripción al monotributo se realiza en línea y de forma gratuita. El portal oficial solicita datos de la actividad, información previsional y cobertura médica. Además, existe un simulador digital para calcular la categoría adecuada y estimar la cuota mensual, lo que facilita la correcta inscripción y evita errores en el proceso.

La fiscalización sobre los monotributistas se incrementó en los últimos años, especialmente a partir de la incorporación de tecnología en la recaudación y el uso de información proveniente de billeteras virtuales. El cumplimiento correcto de la categorización permite evitar sanciones y conservar los beneficios del régimen, que incluyen el acceso a prestaciones sociales y cobertura de salud.

El ajuste semestral de las escalas, basado en la inflación, se convirtió en una práctica regular. Este mecanismo permite que los límites de facturación y los montos mensuales se mantengan actualizados frente a la evolución de los precios, evitando desfasajes entre la realidad económica y el sistema tributario.

El monotributo funciona como una herramienta clave para la formalización de actividades independientes y la inclusión en el sistema fiscal. Los contribuyentes tienen la posibilidad de actualizar su categoría dos veces al año, en función de sus ingresos, garantizando un aporte acorde a su situación económica.

La transparencia en la publicación de las escalas y la disponibilidad de simuladores digitales facilita que los usuarios conozcan su situación y cumplan con sus obligaciones. La administración tributaria utiliza cruces de datos electrónicos para detectar inconsistencias y promover la equidad en el régimen.

La fiscalización electrónica y el seguimiento de movimientos digitales forman parte de una tendencia global que busca mejorar la recaudación y reducir la informalidad. La actualización continua de los parámetros del monotributo responde a la necesidad de adaptar el sistema a un contexto económico cambiante y a la dinámica de los nuevos medios de pago.

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