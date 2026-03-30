La AGIP eliminará las boletas de papel: desde cuándo regirá y qué cambia para los contribuyentes

La AGIP dejará de enviar boletas en papel a partir de abril y los contribuyentes deberán consultarlas únicamente de forma digital

A partir del 30 de abril de 2026, la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) eliminará de manera definitiva el envío de boletas en papel para el pago de impuestos en la Ciudad de Buenos Aires.

La medida, que busca optimizar recursos y fortalecer la modernización del Estado completa la despapelización del sistema tributario porteño.

La reducción del uso de papel generará un impacto directo en la estructura de gastos de la Ciudad. Según datos informados por la AGIP, el reemplazo total de las boletas físicas por versiones digitales representa un ahorro anual estimado en $3.900 millones, solo en conceptos de impresión y distribución.

El acceso digital será obligatorio para todos los contribuyentes desde la cuarta cuota del ABL, disponible en la web el 1° de abril y con vencimiento único para todas las partidas el 21 de abril.

Cómo operará el nuevo sistema de boletas

El proceso de despapelización iniciará en la cuarta cuota de 2026 del Impuesto Inmobiliario/ABL, para luego ser implementado de manera progresiva en el resto de los tributos administrados por la AGIP.

Esta etapa marca un punto de inflexión en la digitalización de los servicios públicos de la Ciudad, una tendencia respaldada por la penetración previa de los sistemas en línea: el 66% de los contribuyentes de Patentes y el 63% de los de Impuesto Inmobiliario/ABL ya gestionan sus boletas digitalmente, datos confirmados por la propia AGIP.

A partir del 1° de abril, las boletas electrónicas estarán accesibles desde la página web oficial de AGIP en la sección “Pagos-Consulta de Boletas”, y podrán descargarse o abonarse mediante los canales habituales.

Qué tienen que hacer los usuarios

Los usuarios pueden adherir su partida al sistema de envío por correo electrónico desde el Portal del Contribuyente, lo que garantiza la recepción automática mes a mes. La opción de solicitar asistencia presencial en las sedes de la AGIP, así como la visibilidad de las boletas en los portales de Home Banking, buscan acompañar a quienes presentan menos familiaridad tecnológica, particularmente adultos mayores. Los métodos y plazos de pago continúan sin cambios, según confirmó la AGIP.

La eliminación definitiva del papel forma parte del proceso de digitalización del sistema tributario de la Ciudad de Buenos Aires

El tránsito hacia la obligatoriedad digital contempla desafíos, especialmente para aquellos contribuyentes que siguen dependiendo del formato en papel. La AGIP reforzó los canales de atención e información, rediseñado su portal web y ampliado la oferta de trámites virtuales para facilitar la transición.

La experiencia previa de la reliquidación digital del Impuesto a las Patentes, realizada en febrero y que prescindió completamente del papel, funcionó sin inconvenientes en cuanto a acceso y cumplimiento de pagos, de acuerdo con el balance presentado por la AGIP.

La despapelización como parte de la modernización estatal

La nueva disposición, enmarcada en la estrategia de modernización y simplificación administrativa que impulsa la Ciudad, responde a la expansión generalizada de los trámites digitales en los organismos públicos y empresas de servicios. La AGIP destaca que estas medidas abren un escenario de gestión más eficiente y sustentable, alineado con el desarrollo de plataformas digitales y canales virtuales de atención permanente.

La transición elimina el soporte papel en las notificaciones tributarias, relegando la consulta y gestión de los impuestos a entornos digitales.

Para el acceso a las nuevas boletas electrónicas, el usuario debe ingresar al sitio oficial, seleccionar el impuesto y, con su número de partida, visualizar, descargar o pagar la obligación. El alta a la boleta electrónica se realiza desde el portal, habilitando la entrega mensual por correo electrónico y reduciendo intervenciones manuales.

Con estos cambios, la AGIP completa la digitalización de la administración tributaria en la Ciudad de Buenos Aires: un avance que no solo reduce los costos asociados a la emisión y distribución de documentos, sino que sienta bases para una mayor eficiencia y acceso a los servicios públicos.