Ajuste fiscal: en 26 meses el gobierno acumuló USD 67.000 millones de reducción del gasto público

El presidente de Argentina, Javier Milei, con una motosierra a su llegada a la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en el Centro de Convenciones Gaylord National Resort, el jueves 20 de febrero de 2025, en Oxon Hill, Maryland, Estados Unidos. (AP Foto/Jose Luis Magana)

La reducción del gasto público y la obtención de superávit fiscal ha sido hasta ahora la piedra basal de la política económica del gobierno de Javier Milei.

¿De cuánto fue, durante los primeros 26 meses de gestión, la reducción acumulada del gasto (esto es, la diferencia con el gasto que hubiera tenido lugar de mantenerse el ritmo mensual de gasto del año 2023)?

¿Y cuáles fueron los principales destinos de ese ahorro de recursos públicos, además del más inmediato, que fue la eliminación del déficit?

A esas preguntas buscó responder un estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), del economista Nadin Argañaraz, que planteó cinco preguntas o ejes, a saber:

1- ¿Cuánto bajó el peso relativo del gasto público nacional?

Entre el acumulado de los últimos doce meses (a febrero 2026) y lo que el estado nacional gastó en los doce meses de 2023 hay una caída neta equivalente a 5,2 puntos porcentuales, pues el gasto pasó de 19,5 al 14,32% del PBI, lo que supuso un ajuste del 26,5% en el gasto. “Que esta enorme caída se haya dado en tan solo dos años implica un gran ajuste económico de corto plazo sobre el flujo económico”, dice el trabajo. A eso debe sumarse, prosigue, una baja del peso relativo del gasto anual en intereses de deuda.

Más allá de controversias sobre esa medición, “lo real hoy en día es que el gasto anual en intereses (sobre la línea) pasó de representar un 1,7% del PBI en el acumulad a diciembre de 2023 a1,2% del PBI en el acumulado de los últimos 12 meses. “Entonces, si a la baja de 5,2 puntos porcentuales del PBI del gasto público primario se suma la baja de 0,5 puntos del gasto en intereses, la baja del gasto total fue de 5,7% del PBI.

2. ¿A qué baja de presión tributaria equivale la reducción del gasto ejecutada hasta ahora?

La baja efectiva anual del gasto público primario realizada hasta ahora equivale a la suma de la eventual eliminación impuesto al cheque, de las retenciones a la exportación, del 50% de la recaudación de ingresos brutos de las provincias y de la efectiva eliminación del impuesto PAIS. Otra forma de decirlo, señala el estudio, es que la baja acumulada del gasto “equivale al 70% de la recaudación de los impuestos más distorsivos que existen en la Argentina”. Eso implica, agrega, que la reducción ejecutada, “más allá de su grado de sostenibilidad, es muy significativa”.

3. ¿A qué se destinó la baja del peso del gasto público nacional de los últimos dos años?

De los 5,7 puntos porcentuales en que se redujo el gasto público, 4,6 puntos se destinaron a eliminar el déficit y a generar un superávit de 0,2 puntos. Al respecto, dice el Iaraf, el 78% de la reducción del gasto financió la eliminación del déficit, el 4% a generar superávit, el 9% a financiar la pérdida de ingresos no tributarios y el 9% restante a financiar la baja de la presión tributaria.

4. ¿Qué surge del análisis de la evolución del peso del gasto durante los últimos 26 meses?

El cálculo de la reducción acumulada del peso relativo del gasto público primario nacional en 26 meses arroja una baja equivalente a 10,4 puntos del PBI, que sumando la baja en intereses llega a 11,1 puntos porcentuales acumulados.

5. ¿Cuál fue, en dólares y en pesos, la reducción acumulada de gasto público?

Aquí, el análisis más revelador es la reducción del gasto total nacional durante los últimos 26 meses (diferencia mensual acumulada entre el gasto promedio mensual de 2023 y el gasto mensual de los últimos 26 meses). Ese ejercicio arroja un ahorro del gasto de 121,8 billones (millones de millones) de esos en moneda , en pesos de febrero de este año y en dólares en USD 67.000 millones de reducción acumulada del gasto.