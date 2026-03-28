Economía

Prepagas, alquileres, transporte y tarifas: uno por uno, cuáles son los aumentos que se vienen en abril

El cuarto mes del año comienza con ajustes en el transporte público, la medicina prepaga, los alquileres y las tarifas de electricidad y agua. El impacto de los precios regulados y la quita de subsidios profundiza la presión sobre los ingresos familiares

Guardar
Manos de una persona sacando billetes de 10.000 y 20.000 pesos argentinos de una billetera de cuero marrón.
Los aumentos programados para abril generarán una mayor presión sobre el poder de compra de los salarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El inicio del cuarto mes del año estará marcado por una nueva serie de ajustes en los precios regulados y servicios básicos. A partir del 1 de abril, los esquemas tarifarios de los servicios públicos, el transporte en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), las cuotas de la medicina prepaga y los contratos de alquiler presentarán variaciones que impactarán de manera directa en el presupuesto de los hogares. A eso se le deben sumar otras posibles subas en los precios de los combustibles, que se vienen ajustando de forma periódica y pronunciada, apalancados por la disparada del barril de crudo y la guerra en Medio Oriente.

Esta dinámica de incrementos se produce en un marco donde la inflación de febrero se ubicó en el 2,9% y las proyecciones de las consultoras privadas para marzo anticipan una cifra que podría situarse en torno al 3 por ciento. Los incrementos programados para el mes entrante responden, en gran medida, a la aplicación de fórmulas de indexación mensual y a la continuidad del proceso de reducción de subsidios estatales.

El impacto en el transporte público del AMBA

Uno de los rubros con mayor incidencia en el gasto cotidiano es el transporte. En abril, el cuadro tarifario de los colectivos que circulan por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense experimentará cambios significativos.

Para los usuarios que cuenten con la tarjeta SUBE debidamente registrada, los valores en la provincia de Buenos Aires se distribuirán de la siguiente manera: el boleto mínimo, correspondiente al tramo de 0 a 3 kilómetros, pasará a costar $873,37 (4,90% de ajuste). Para los recorridos de 3 a 6 kilómetros, la tarifa se ubicará en $972,93, mientras que el segmento de 6 a 12 kilómetros alcanzará los 1.047,14 pesos. En los trayectos más extensos, de 12 a 27 kilómetros, el precio será de $1.122,90 y para los viajes que superen los 27 kilómetros, el costo ascenderá a 1.197,39 pesos.

El boleto mínimo de colectivo en la provincia de Buenos Aires sube a $873,37 para usuarios con SUBE registrada.
El boleto mínimo de colectivo en la provincia de Buenos Aires sube a $873,37 para usuarios con SUBE registrada.

En la Ciudad de Buenos Aires, el esquema para usuarios con tarjeta nominada fija el pasaje mínimo en $715,26. Los tramos siguientes tendrán valores de $794,76 (3 a 6 km), $856 (6 a 12 km) y $917,28 (12 a 27 km).

Es fundamental destacar la brecha tarifaria para quienes no han realizado el registro de su tarjeta. En estos casos, el boleto mínimo en territorio bonaerense saltará a $1.388,66, pudiendo llegar hasta los $1.903,85 en los recorridos más largos. Esta diferenciación busca centralizar los beneficios sociales directamente en el usuario identificado.

Actualización en las facturas de electricidad y agua

Los servicios energéticos también forman parte de la agenda de aumentos. Las empresas distribuidoras de energía eléctrica, Edenor y Edesur, aplicarán los nuevos valores correspondientes a los cargos fijos y variables.

En el área de concesión de Edesur, los usuarios residenciales de altos ingresos (Nivel 1) enfrentarán un cargo fijo de $1.393,73 para consumos básicos de hasta 150 kWh, con un valor variable de $115,29 por unidad. Para aquellos hogares con un consumo de 400 kWh, el cargo fijo se eleva a 2.925,47 pesos. Por su parte, los sectores que mantienen subsidios verán un cargo variable de $44,46, siempre que no excedan los límites de consumo base establecidos.

En el caso de Edenor, el cargo fijo para el primer escalafón de consumo se sitúa en $1.414,93, con un variable de 115,28 pesos. Los hogares con subsidios mantendrán el cargo variable reducido en $44,29 hasta un tope de 300 kWh mensuales.

Un mujer sostiene en sus manos una factura de servicios - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Las facturas de electricidad de Edenor y Edesur reflejarán los nuevos cargos fijos y variables vigentes desde este mes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto al servicio de agua potable y saneamiento, la empresa AySA completará en abril el último tramo de la actualización tarifaria del 4% que se inició a comienzos de año. Este ajuste técnico llevará el valor del costo promedio del servicio a los 23.648,56 pesos.

Medicina prepaga y copagos

El sector de la salud privada implementará su cuarto ajuste anual en las cuotas. De acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), las empresas de medicina prepaga aplicarán un incremento del 2,9% en sus planes de cobertura.

Este porcentaje de actualización se traslada también a los valores de los copagos que los afiliados deben abonar por consultas médicas y prácticas de diagnóstico. Según el marco normativo vigente, las variaciones en las cuotas de las prepagas se vinculan directamente con la medición inflacionaria del segundo mes previo, lo que en este caso toma como referencia el dato oficial de febrero.

Según fuentes oficiales, estas serán las en la principales empresas del sector:

  • Hospital Italiano: 2,7%
  • OSDE: 2,9%
  • Galeno: 2,9%
  • Swiss Medical: 2,9%
  • Omint: 2,9%
  • Avalian: 2,9%
  • Hospital Alemán: 2,9%
  • Sancor Salud: 2,9%

El mercado de alquileres

Para los inquilinos que mantienen contratos bajo la legislación anterior (Ley 27.551), el mes de abril representa un desafío financiero debido a la aplicación del Índice de Contratos de Locación (ICL). Aquellos contratos que deban cumplir con su actualización anual sufrirán un incremento del 33,3 por ciento.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los inquilinos con contratos anuales atados al ICL enfrentarán una actualización del 33,3% en abril. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este índice, elaborado por el Banco Central, combina en partes iguales la variación de la inflación y de los salarios. Por otro lado, los contratos más recientes, celebrados tras la desregulación del mercado inmobiliario, suelen pactar actualizaciones trimestrales o cuatrimestrales basadas en el IPC o en otros indicadores acordados entre las partes, lo que genera una dispersión de precios según el momento de la firma y las condiciones particulares del acuerdo.

Combustibles

Además de los incrementos mencionados, no pueden descartarse nuevos aumentos en los precios de los combustibles. El valor de la nafta súper en las estaciones de servicio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires subió 20,04% desde el inicio de la guerra en Medio Oriente y superó por primera vez los $2.000 por litro en una serie de puntos de venta seleccionados. De continuar la misma dinámica, podrían registrarse nuevas subas en los próximos días. Claro está, que un cambio en el panorama internacional podría provocar el resultado contrario (baja de precios). Todo depende de la evolución del precio internacional del barril de crudo (Brent) y de las expectativas sobre los niveles de oferta de crudo.

Temas Relacionados

AumentosInflaciónTransporte públicoLuzAguaMedicinaAlquileresCombustiblesÚltimas noticiasAbrilPrepagas

Últimas Noticias

“Era nuestra única oportunidad para ganar”: funcionarios de la Procuración Tesoro contaron cómo fue la estrategia que anuló la condena por YPF

Los subprocuradores Juan Ignacio Stampalija y Julio Pablo Comadira detallaron en Infobae al Regreso cómo planificaron la defensa argentina que logró revertir en la justicia de Estados Unidos una condena de USD 18.000 millones por la expropiación de YPF

“Era nuestra única oportunidad para ganar”: funcionarios de la Procuración Tesoro contaron cómo fue la estrategia que anuló la condena por YPF

Ley de expropiaciones: cuáles son los cambios que propone el Gobierno para que no vuelva a pasar un caso como el de YPF

El presidente Javier Milei anunció un proyecto que busca limitar los proceso de expropiación a casos estrictamente excepcionales y dispone indemnizaciones superiores para quienes resulten afectados

Ley de expropiaciones: cuáles son los cambios que propone el Gobierno para que no vuelva a pasar un caso como el de YPF

Jornada financiera: las acciones petroleras salvaron a la Bolsa del pesimismo global y el riesgo país superó los 600 puntos

El crudo Brent saltó 6% a USD 114 el barril y los índices de Wall Street cedieron hasta 2%. YPF ganó 3,4% tras un fallo a favor de la Argentina en los EEUU. El riesgo país volvió a superar los 600 puntos y el dólar subió a $1.405 en el Banco Nación

Jornada financiera: las acciones petroleras salvaron a la Bolsa del pesimismo global y el riesgo país superó los 600 puntos

El Gobierno colocó un nuevo bono en dólares a una tasa de 8,5% y refuerza el plan para pagar los vencimientos de julio

La Secretaría de Finanzas tomó USD 150 millones a una tasa anual de 8,5% mediante el AO28. Además, adquirió el mismo monto con el A027, aunque a una rendimiento menor, y refinanció toda los vencimientos en pesos

El Gobierno colocó un nuevo bono en dólares a una tasa de 8,5% y refuerza el plan para pagar los vencimientos de julio

Burford aseguró que el fallo por YPF es “muy decepcionante” y que analiza llevar el caso a la Corte Suprema de EEUU y al Ciadi

El bufete inglés emitió un comunicado luego de la resolución adversa de la Cámara de Apelaciones de Nueva York. Acusaciones y reconocimiento de posibles complicaciones financieras

Burford aseguró que el fallo por YPF es “muy decepcionante” y que analiza llevar el caso a la Corte Suprema de EEUU y al Ciadi
DEPORTES
Antes de la clasificación, Franco Colapinto no encontró el ritmo y quedó 17° en la última práctica del Gran Premio de Japón

Antes de la clasificación, Franco Colapinto no encontró el ritmo y quedó 17° en la última práctica del Gran Premio de Japón

Racing debutará en la Copa Argentina ante San Martín de Formosa: hora, TV y formaciones

La contundente sentencia de Lionel Scaloni tras el amistoso de Argentina ante Mauritania: “El equipo no estuvo en ningún momento bien”

El gol de Mauritania en la última jugada que perjudicó al Dibu Martínez en su carrera por alcanzar el récord que lo obsesiona

El mensaje de Enzo Fernández a Joaquín Panichelli tras la lesión que lo dejó afuera del Mundial: “Estamos golpeados”

TELESHOW
El enigmático comunicado de Santiago del Moro que promete revolucionar la casa de Gran Hermano: “La puerta se abre”

El enigmático comunicado de Santiago del Moro que promete revolucionar la casa de Gran Hermano: “La puerta se abre”

La tajante postura de Sofía La Reini Gonet sobre los mandatos de belleza: “Yo no me depilo”

La reacción de Eugenia Ruiz, exparticipante de Gran Hermano, tras la detención de su hermano por violencia de género

Sofía Aldrey, la ex de Fede Bal, confirmó su embarazo y contó cómo atraviesa esta nueva etapa: “Paris con mami y bebito”

Emiliano Brancciari, de No Te Va Gustar, reveló cuál es su sueño más grande: “Queremos tocar en Japón”

INFOBAE AMÉRICA

Donald Trump aseguró que “Cuba será la siguiente” una vez que finalice el conflicto en Medio Oriente

Donald Trump aseguró que “Cuba será la siguiente” una vez que finalice el conflicto en Medio Oriente

Cómo influyó Borges en ‘El Eternauta’ y viceversa: una sorprendente conexión literaria

Kim Gordon ataca el capitalismo tecnológico con un sonido que la desmarca del rock alternativo

Un Russell Crowe escalofriante descuella en “Nuremberg”, una película imperfecta pero esencial

Panamá eliminará 26 mil sociedades este 31 de marzo