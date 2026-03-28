Prepagas, alquileres, transporte y tarifas: uno por uno, cuáles son los aumentos que se vienen en abril

Los aumentos programados para abril generarán una mayor presión sobre el poder de compra de los salarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El inicio del cuarto mes del año estará marcado por una nueva serie de ajustes en los precios regulados y servicios básicos. A partir del 1 de abril, los esquemas tarifarios de los servicios públicos, el transporte en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), las cuotas de la medicina prepaga y los contratos de alquiler presentarán variaciones que impactarán de manera directa en el presupuesto de los hogares. A eso se le deben sumar otras posibles subas en los precios de los combustibles, que se vienen ajustando de forma periódica y pronunciada, apalancados por la disparada del barril de crudo y la guerra en Medio Oriente.

Esta dinámica de incrementos se produce en un marco donde la inflación de febrero se ubicó en el 2,9% y las proyecciones de las consultoras privadas para marzo anticipan una cifra que podría situarse en torno al 3 por ciento. Los incrementos programados para el mes entrante responden, en gran medida, a la aplicación de fórmulas de indexación mensual y a la continuidad del proceso de reducción de subsidios estatales.

El impacto en el transporte público del AMBA

Uno de los rubros con mayor incidencia en el gasto cotidiano es el transporte. En abril, el cuadro tarifario de los colectivos que circulan por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense experimentará cambios significativos.

Para los usuarios que cuenten con la tarjeta SUBE debidamente registrada, los valores en la provincia de Buenos Aires se distribuirán de la siguiente manera: el boleto mínimo, correspondiente al tramo de 0 a 3 kilómetros, pasará a costar $873,37 (4,90% de ajuste). Para los recorridos de 3 a 6 kilómetros, la tarifa se ubicará en $972,93, mientras que el segmento de 6 a 12 kilómetros alcanzará los 1.047,14 pesos. En los trayectos más extensos, de 12 a 27 kilómetros, el precio será de $1.122,90 y para los viajes que superen los 27 kilómetros, el costo ascenderá a 1.197,39 pesos.

El boleto mínimo de colectivo en la provincia de Buenos Aires sube a $873,37 para usuarios con SUBE registrada.

En la Ciudad de Buenos Aires, el esquema para usuarios con tarjeta nominada fija el pasaje mínimo en $715,26. Los tramos siguientes tendrán valores de $794,76 (3 a 6 km), $856 (6 a 12 km) y $917,28 (12 a 27 km).

Es fundamental destacar la brecha tarifaria para quienes no han realizado el registro de su tarjeta. En estos casos, el boleto mínimo en territorio bonaerense saltará a $1.388,66, pudiendo llegar hasta los $1.903,85 en los recorridos más largos. Esta diferenciación busca centralizar los beneficios sociales directamente en el usuario identificado.

Actualización en las facturas de electricidad y agua

Los servicios energéticos también forman parte de la agenda de aumentos. Las empresas distribuidoras de energía eléctrica, Edenor y Edesur, aplicarán los nuevos valores correspondientes a los cargos fijos y variables.

En el área de concesión de Edesur, los usuarios residenciales de altos ingresos (Nivel 1) enfrentarán un cargo fijo de $1.393,73 para consumos básicos de hasta 150 kWh, con un valor variable de $115,29 por unidad. Para aquellos hogares con un consumo de 400 kWh, el cargo fijo se eleva a 2.925,47 pesos. Por su parte, los sectores que mantienen subsidios verán un cargo variable de $44,46, siempre que no excedan los límites de consumo base establecidos.

En el caso de Edenor, el cargo fijo para el primer escalafón de consumo se sitúa en $1.414,93, con un variable de 115,28 pesos. Los hogares con subsidios mantendrán el cargo variable reducido en $44,29 hasta un tope de 300 kWh mensuales.

Las facturas de electricidad de Edenor y Edesur reflejarán los nuevos cargos fijos y variables vigentes desde este mes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto al servicio de agua potable y saneamiento, la empresa AySA completará en abril el último tramo de la actualización tarifaria del 4% que se inició a comienzos de año. Este ajuste técnico llevará el valor del costo promedio del servicio a los 23.648,56 pesos.

Medicina prepaga y copagos

El sector de la salud privada implementará su cuarto ajuste anual en las cuotas. De acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), las empresas de medicina prepaga aplicarán un incremento del 2,9% en sus planes de cobertura.

Este porcentaje de actualización se traslada también a los valores de los copagos que los afiliados deben abonar por consultas médicas y prácticas de diagnóstico. Según el marco normativo vigente, las variaciones en las cuotas de las prepagas se vinculan directamente con la medición inflacionaria del segundo mes previo, lo que en este caso toma como referencia el dato oficial de febrero.

Según fuentes oficiales, estas serán las en la principales empresas del sector:

Hospital Italiano: 2,7%

OSDE: 2,9%

Galeno: 2,9%

Swiss Medical: 2,9%

Omint: 2,9%

Avalian: 2,9%

Hospital Alemán: 2,9%

Sancor Salud: 2,9%

El mercado de alquileres

Para los inquilinos que mantienen contratos bajo la legislación anterior (Ley 27.551), el mes de abril representa un desafío financiero debido a la aplicación del Índice de Contratos de Locación (ICL). Aquellos contratos que deban cumplir con su actualización anual sufrirán un incremento del 33,3 por ciento.

Los inquilinos con contratos anuales atados al ICL enfrentarán una actualización del 33,3% en abril. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este índice, elaborado por el Banco Central, combina en partes iguales la variación de la inflación y de los salarios. Por otro lado, los contratos más recientes, celebrados tras la desregulación del mercado inmobiliario, suelen pactar actualizaciones trimestrales o cuatrimestrales basadas en el IPC o en otros indicadores acordados entre las partes, lo que genera una dispersión de precios según el momento de la firma y las condiciones particulares del acuerdo.

Combustibles

Además de los incrementos mencionados, no pueden descartarse nuevos aumentos en los precios de los combustibles. El valor de la nafta súper en las estaciones de servicio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires subió 20,04% desde el inicio de la guerra en Medio Oriente y superó por primera vez los $2.000 por litro en una serie de puntos de venta seleccionados. De continuar la misma dinámica, podrían registrarse nuevas subas en los próximos días. Claro está, que un cambio en el panorama internacional podría provocar el resultado contrario (baja de precios). Todo depende de la evolución del precio internacional del barril de crudo (Brent) y de las expectativas sobre los niveles de oferta de crudo.