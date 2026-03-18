Nuevo aumento en la medicina privada: cuánto subirán las prepagas desde abril

Las empresas de medicina prepaga en Argentina anunciaron un aumento de hasta 3,2% en las cuotas que regirá desde marzo (Yeyehepl)

Las empresas de medicina prepaga anunciaron un nuevo aumento en las cuotas, que rondará el 2,9% y entrará en vigor desde los primeros días de abril.

El ajuste será notificado a todos los afiliados, aunque el porcentaje varía según la compañía. “Como viene pasando los últimos meses, los aumentos están relacionados a la evolución del Índice de Precios al Consumidor general”. La inflación de febrero fue de 2,9% según informó el Indec la semana pasada.

Cada usuario recibirá el monto actualizado correspondiente para el próximo período, ya que las empresas del sector enviaron comunicaciones oficiales informando los valores según el plan o la empresa de medicina prepaga elegida.

El aumento no es uniforme, como ocurre cada mes.

Según fuentes oficiales, estas serán las en la principales empresas del sector

Hospital Italiano: 2,7%

OSDE: 2,9%

Galeno: 2,9%

Swiss Medical: 2,9%

Omint: 2,9%

Avalian: 2,9%

Hospital Alemán: 2,9%

Sancor Salud: 2,9%

Cómo consultar los valores de la obra social

Este incremento en las cuotas se suma a otros gastos habituales que deberán afrontar los usuarios durante abril . En ese contexto, desde el Gobierno destacan la utilidad de herramientas oficiales que permiten consultar información actualizada para comparar opciones frente a los aumentos.

El incremento en la medicina privada no será uniforme y dependerá del plan contratado y la compañía de prepaga elegida (Freepik)

Entre estas opciones, la web de la Superintendencia de Salud permite consultar tanto los valores de las cuotas como los servicios que ofrece cada empresa. Allí se comenzó a publicar no solamente el costo de cada una de las cuotas de medicina prepaga, sino también cada uno de los servicios que estas empresas están brindando a sus afiliados.

Esta información oficial facilita la comparación para quienes evalúan la conveniencia de mantenerse en la empresa actual o buscar alternativas en el sistema privado. Así, los afiliados a la medicina prepaga del sector privado, puede entrar a este sitio web oficial que se va actualizando mes a mes, y entonces ver si le conviene continuar con la medicina prepaga que está abonando en este contexto o si prefiere cambiar de servicio.

De baja

Día atrás, la Superintendencia de Servicios de Salud de Argentina resolvió inscribir a la Obra Social de Comisarios Navales en el registro oficial de entidades de medicina prepaga y, en paralelo, desvincular a otras 10 empresas del sistema, como parte de un plan de fiscalización del sector.

Según fuentes oficiales, se trató de una medida que responde al nuevo marco de fiscalización oficial, donde se busca que solo operen entidades que demuestren actividad real, cumplan requisitos legales y fortalezcan la transparencia y la competencia en el mercado argentino.

La norma se fundamenta en la reactivación de inscripciones, tras una suspensión implementada en 2020 por emergencia sanitaria. El procedimiento para las nuevas altas, a su vez, exige la presentación de documentación completa y el cumplimiento de varios requisitos.

En cuanto a la exclusión de diez empresas de medicina prepaga, las entidades desvinculadas son:

Círculo Médico de San Luis

Círculo Médico de Bragado

Policlínico Lomas Medicina Prepaga Sociedad Anónima

Protección Médica SRL

ECSA Salud

Obra Social de la Federación de Cámaras y Centro Comerciales Zonales de la República Argentina

And the Yellow Too S.A.

Asociación Mutual de Trabajadores Municipales de Rosario

Asociación Española de Socorros Mutuos-Villa Constitución

Mutual Odontológica Argentina

Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, más de 162 entidades fueron excluidas en este proceso regulatorio. A finales de enero, la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) ya había dado 13 bajas. “Las auditorías realizadas detectaron que se trataba de agentes ´fantasmas´, inscriptos en el registro, pero sin actividad, sin afiliados y sin documentación respaldatoria“, afirmaron fuentes oficiales a Infobae en aquel momento.