Un ex viceministro de Caputo pidió que se libere completamente el mercado cambiario: “Hay un cepo a las empresas”

El ex viceministro de Economía, Joaquín Cottani, consideró que es necesario levantar los controles cambiarios que quedan vigentes.

En una entrevista exclusiva para Infobae en Vivo, el exviceministro de Economía, Joaquín Cottani, analizó la coyuntura monetaria del país y planteó la necesidad de eliminar los controles cambiarios vigentes. Para el economista, el esquema actual agotó su capacidad de traccionar la actividad económica y es imperativo avanzar hacia una liberalización definitiva para evitar nuevos escenarios de inestabilidad y fomentar la llegada de inversiones genuinas. Según su visión, el mantenimiento de restricciones bajo una administración que profesa ideales liberales resulta contradictorio y perjudicial para la credibilidad a largo plazo.

El eje central de la preocupación de Cottani reside en la gestión del mercado de cambios y la persistencia de mecanismos de intervención. El exfuncionario sostuvo que, si bien el Gobierno pudo haber considerado el esquema actual como óptimo dadas las condiciones iniciales, la realidad actual exige un cambio de régimen hacia la ortodoxia.

En ese sentido, remarcó que ante la escasez de reservas internacionales, la única alternativa técnica viable es la liberación total del precio del dólar. “Si no hay reservas, el único esquema monetario compatible con la ortodoxia es el tipo de cambio libre”, sentenció Cottani, añadiendo que la permanencia de controles alimenta la incertidumbre sobre el valor futuro de la moneda.

Joaquín Cottani analizó la coyuntura económica en una entrevista exclusiva para Infobae en Vivo.

La trampa del esquema cambiario y el cepo corporativo

A la vez, el ex funcionario nacional describió un escenario donde el temor a una depreciación del tipo de cambio actúa como un ancla para el desarrollo financiero. A su juicio, al intentar evitar que el valor de la divisa se desplace, el Gobierno incurre en intervenciones que mantienen las tasas de interés en niveles elevados, lo cual impacta directamente en la morosidad y retrae la oferta de crédito bancario. Para el economista, este círculo se rompe únicamente con un “sinceramiento” que elimine la desconfianza de los actores económicos.

Al profundizar en las restricciones vigentes, el exviceministro hizo especial hincapié en la situación de las empresas, señalando que el “cepo corporativo” sigue siendo un obstáculo insalvable para la normalización económica. “Hay un cepo a las empresas. El Gobierno no deja que las multinacionales remesen dividendos desde hace años”, explicó. Aunque recientemente se autorizó el giro de utilidades correspondientes al ejercicio 2025, Cottani advirtió que el problema de fondo persiste: las compañías no tienen libertad para adquirir divisas para sus operaciones habituales, lo que mantiene viva la brecha cambiaria.

Para Cottani, ante la escasez de reservas, el único esquema compatible con la ortodoxia es el tipo de cambio libre. (Reuters)

A diferencia de las personas físicas, que gozan de mayores libertades, el sector productivo y financiero se encuentra limitado en el manejo de sus cajas en pesos y dólares. Esta asimetría, según el entrevistado, impide que el capital entre al país, ya que los inversores temen quedar atrapados por las restricciones a la salida. “El miedo a que se deprecie el tipo de cambio lo que hace es mantener altas las tasas de interés y eso hace que aumente la morosidad y, además, hacen que los bancos no presten”, precisó el especialista.

Las reservas y el rol del Estado en el mercado

Uno de los puntos más críticos del análisis de Cottani fue la contabilidad de las reservas internacionales y la capacidad real del Banco Central para intervenir en el mercado. El economista desglosó las cifras oficiales para advertir sobre la fragilidad del respaldo monetario actual. Explicó que, de un bruto de aproximadamente USD 44.000 millones, unos USD 13.000 millones corresponden al swap con China, un recurso que no es “dinero constante” y cuya disponibilidad depende de factores políticos externos.

Al restar esos conceptos y considerar que más de la mitad de los USD 31.000 millones restantes pertenecen a los encajes de los bancos, la capacidad de intervención neta es prácticamente nula. “Si un país no puede intervenir para manejar el dólar, es mejor que trate de manejar la tasa de interés, como hacen todos los países, y que deje que flote el dólar hasta encontrar su valor de equilibrio”, sugirió. Para Cottani, el proceso de acumulación de reservas solo será exitoso si primero se sincera la economía desde el punto de vista monetario, permitiendo que el mercado encuentre su propio precio sin distorsiones artificiales.

El economista advirtió que gran parte de las reservas brutas del BCRA corresponden al swap con China y a encajes bancarios. (Reuters)

El exviceministro argumentó que la estabilidad basada en controles es precaria y que la confianza de la sociedad y los mercados depende de la convicción de que existe una convertibilidad real entre el peso y el dólar. En su análisis histórico, recordó que durante el período de convertibilidad de los años 90, la ausencia de controles permitió el crecimiento de las exportaciones y la entrada sostenida de capitales. “A nadie le conviene que un presidente libertario siga controlando el mercado cambiario”, afirmó, subrayando la paradoja de mantener una economía intervenida bajo una gestión que busca la desregulación.

El freno a la recuperación y la situación social

Respecto a la evolución de la actividad económica, Cottani identificó una ruptura en la tendencia positiva que se observó durante 2024 y la primera parte de 2025. Según su diagnóstico, ese crecimiento fue impulsado por una remonetización de la economía en pesos que permitió una expansión del crédito. Sin embargo, este proceso se detuvo cuando el Ejecutivo, en su afán por acelerar la reducción de la inflación, endureció la política monetaria.

A pesar de que la baja de la inflación ha mejorado las expectativas y brindado previsibilidad a las pequeñas y medianas empresas, Cottani advirtió que la economía argentina permanece estancada. “No crece desde 2012”, remarcó, señalando que el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita se sitúa actualmente un 8% por debajo de los niveles de aquel año. Esta situación de estancamiento prolongado por 14 años es, para el economista, el principal desafío que el gobierno de Javier Milei debe resolver mediante reformas estructurales que aún no han dado los resultados esperados.

Disparidad sectorial y el impacto del ajuste

El análisis de Cottani también puso de relieve una marcada diferencia en el desempeño de los distintos sectores de la economía. Mientras que actividades como el petróleo, el gas, la minería y la agricultura muestran capacidad de generar divisas y sostener niveles de actividad, los sectores que más empleo generan atraviesan una fase de contracción. “Los sectores que no están en crecimiento y que caen, como la construcción, la industria y el comercio, son justamente los que generan empleo y ahí está la preocupación”, detalló.

Cottani señaló su preocupación por la caída en sectores que generan empleo, como la construcción y la industria.

Si bien calificó como “saludable” el proceso de apertura económica que busca la administración actual, Cottani advirtió que el impacto social del ajuste es todavía muy profundo. En su visión, la mayoría de la sociedad continúa sufriendo las consecuencias de las medidas fiscales y monetarias. Por ello, instó a discutir soluciones que hagan que la transición hacia una economía abierta sea “más digerible” para los sectores más vulnerables y para la industria nacional que debe reconvertirse.

Finalmente, el economista recalcó la importancia de aprovechar el actual período de relativa calma cambiaria para ejecutar las reformas pendientes antes de que el calendario electoral de 2027 comience a generar nuevas dudas sobre la continuidad del rumbo económico. “La desconfianza va a aparecer el día que el Gobierno se complique y piense que no va a ser reelegido”, concluyó, insistiendo en que la entrada de capitales a largo plazo solo se producirá cuando se eliminen definitivamente las restricciones que hoy impiden el libre flujo de fondos en el país.