El mensaje incómodo que dejaron las grandes petroleras globales en Houston: la preocupación ya no es el precio del crudo

El conflicto en Medio Oriente vuelve a poner presión sobre el suministro global (Ilustración: Movant Connection)

A casi un mes del comienzo del conflicto bélico en Medio Oriente, epicentro del mercado del petróleo y sus derivados, la preocupación de las grandes petroleras del mundo ya no pasa por el valor del crudo. Es más, se trata de un dilema estructural que afecta a todas las latitudes del planeta: el abastecimiento energético.

La reunión anual CERAWeek by S&P Global, realizada esta semana en Houston, Estados Unidos, exhibió que el foco de la industria está puesto en si el sistema global se encuentra en condiciones de garantizar el suministro. Si bien se trata de un interrogante que arrancó hace unos años con la guerra entre Rusia y Ucrania, se volvió a encender poco tiempo después con la guerra en Irán.

A lo largo del evento, varios ejecutivos y funcionarios coincidieron en que la provisión energética global volvió a entrar en una fase crítica y que los esfuerzos de los gobiernos para compensar la caída de la oferta ya no alcanzan. El conflicto en Medio Oriente ya empezó a afectar los flujos reales de petróleo y gas y el impacto se está sintiendo primero en Asia, mientras que Europa podría empezar a sentirlo en cuestión de semanas.

De hecho, en su discurso de apertura de la conferencia, el secretario de Energía de los Estados Unidos, Chris Wright, puso el foco directamente en la necesidad de producir más energía en un contexto de creciente tensión global. “Nuestra misión sigue siendo clara cada día: aumentar la producción de energía, mejorar la vida de los estadounidenses, fortalecer la seguridad de Estados Unidos y fortalecer el mundo”, dijo.

El funcionario también hizo referencia al comportamiento de los mercados energéticos en medio del conflicto. “Los mercados hacen lo que hacen los mercados. Los precios subieron para enviar una señal a todos aquellos que pueden producir más: por favor, produzcan más. Los precios aún no han subido lo suficiente como para provocar una destrucción significativa de la demanda", sumó.

La industria advierte que las tensiones en el mercado podrían sentirse primero en el diésel y la nafta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las petroleras vuelven a hablar de escasez energética

Por su parte, Wael Sawan, director ejecutivo de Shell subrayó que “lo que importa hoy son los flujos físicos”. En su presentación, ante un auditorio repleto, insistió en que la atención sobre el precio quedó en un “segundo plano” frente a la urgencia de garantizar el movimiento efectivo de combustibles y electricidad a través de “arterias de transporte, almacenamiento y producción”.

Según el propio Sawan, el fenómeno hoy se concentra en Asia, con un “efecto dominó” que primero impactó en el sur del continente y ahora se expande hacia el sudeste, el noreste asiático y, a medida que se acerque el mes de abril, empezará por alcanzar a Europa.

El ejecutivo habló de sobre necesidad de activar “palancas relacionadas con la demanda, el almacenamiento y la adquisición de reservas”, en un contexto en el que los países tienden cada vez más a priorizar el resguardo de sus propios recursos energéticos. Esa dinámica, advirtió, puede intensificar los cuellos de botella.

De cara al verano en el hemisferio norte, aseguró que Shell ya detectó tensiones en el mercado de combustible para aviones, prevé que el diésel será el siguiente en mostrar escasez y anticipa que los combustibles como la nafta sentirán la presión poco tiempo después.

El caso del gas natural licuado (GNL) fue uno de los ejemplos más claros. Para Shell, proyectos como LNG Canadá, iniciados hace más de una década para diversificar el acceso a Asia, hoy aparecen como inversiones estratégicas frente a la fragmentación geopolítica. “La diversidad de suministro y diferentes puntos de acceso serán ahora, lamentablemente, una necesidad estructural”, explicó Sawan. Y agregó: “La seguridad nacional ya no es posible sin seguridad energética”.

La guerra acelera la transición energética

Otro de los puntos que atravesó los debates fue el giro que empieza a tener la transición energética. Según analizaron los diferentes actores que se presentaron en la conferencia, ya no se trata solamente de objetivos climáticos, sino de garantizar el acceso a energía en un mundo cada vez más inestable.

La energía renovable aparece como una alternativa para asegurar el abastecimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La lección de los últimos años es que el precio importa. La combinación de energía eólica, solar y baterías se está convirtiendo en una oferta económica cada vez más atractiva, y los países la están adoptando no como un objetivo climático, sino para obtener acceso económico a la energía, e irónicamente, cada vez más como una opción de seguridad energética”, dijo Geoffrey Pyatt, ex subsecretario de Estado para Recursos Energéticos.

Según una nota de Reuters, la ministra federal alemana de Asuntos Económicos y Energéticos, Katherina Reiche, declaró que si la guerra en Irán no finaliza en el corto plazo, podrían producirse escasez de energía a finales de abril o en mayo, y añadió que la eliminación gradual de la energía nuclear fue un grave error.

En tal sentido, expuso que, en Francia, por ejemplo, la energía nuclear representa alrededor del 44% de la matriz de generación eléctrica, algo que, “hoy le da una ventaja clara en términos de seguridad del suministro”.

“Francia tiene una de las huellas de carbono más bajas del mundo, y no lo logró porque quisiera salvar el planeta, sino para evitar precisamente lo que está sucediendo”, dijo Jeff Currie, director de estrategia de Energy Pathways en Carlyle, al referirse a la preocupación por el suministro energético en medio de la guerra con Irán.

“Una de las predicciones más importantes que se pueden hacer a partir de lo que está sucediendo actualmente es que va a impulsar enormemente la transición energética”, concluyó Currie.