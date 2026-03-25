Economía

El Gobierno avanza con la privatización de Intercargo: cómo será el proceso de venta de la empresa pública

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que en las próximas horas se darán a conocer las condiciones para la venta de las acciones de la operadora estatal

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La operadora estatal continúa como la única proveedora de la actividad a aerolíneas comerciales en Argentina. (Intercargo)
La operadora estatal continúa como la única proveedora de la actividad a aerolíneas comerciales en Argentina. (Intercargo)

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que el Gobierno avanzará en las próximas horas con la presentación de las condiciones para privatizar Intercargo, la compañía de servicios de rampas que opera en los aeropuertos argentinos. La medida apunta a desprenderse de una compañía pública deficitaria y, en paralelo, sumar dólares.

Mañana se presentarán las bases y condiciones para la privatización de Intercargo, la empresa de servicios de asistencia en tierra a aeronaves y aerolíneas en aeropuertos del país”, informó Caputo a través de su cuenta oficial de la red X.

Según el funcionario nacional, se trata de “un paso más en el proceso de transformación del sector aerocomercial, que ya incluyó importantes medidas como la desregulación del mercado aerocomercial y las iniciativas que permiten incorporar nuevos prestadores de servicios de asistencia en tierra en aeropuertos del país, para generar mayor competencia, eficiencia y mejora en la calidad de los servicios”.

De acuerdo a los parámetros fijados por la administración libertaria, la privatización se llevará a cabo con la empresa funcionando, lo que implica la transferencia total de la compañía, la desvinculación completa del Estado Nacional como accionista y la continuidad de la firma como operadora, conservando sus contratos, licencias y operaciones en los aeropuertos donde actualmente presta servicios.

Aeroparque paro controladores
En el marco de la privatización de empresa públicas deficitarias, el Gobierno busca desprenderse de las acciones de Intercargo. (Foto: NA)

En tanto, Caputo aseguró que con la venta del paquete accionario de la empresa estatal “reafirmamos que el Estado debe concentrarse en garantizar reglas de juego claras, promover la libertad económica y generar condiciones para la inversión privada”.

Apertura y privatización

El aumento récord del movimiento aéreo de los últimos dos años estuvo estrechamente vinculado con la apertura del mercado promovida por el Gobierno, que facilitó la llegada de nuevas compañías en un sector tradicionalmente restringido.

El proceso de liberalización comenzó a mediados de 2024, tras la reforma del Código Aeronáutico y la puesta en marcha de la desregulación del sector. Uno de los focos principales fue el segmento de servicios de rampa, fundamental para el funcionamiento cotidiano de los aeropuertos. Estas tareas abarcan desde la asistencia en tierra y el soporte durante despegues y aterrizajes hasta la manipulación de equipaje y la provisión de equipos de embarque y desembarque.

Actualmente, Intercargo concentra la mayor parte de estas actividades y depende del Ministerio de Economía. La empresa presta servicios a la mayoría de las aerolíneas comerciales y tiene una presencia dominante en Aeroparque, donde incluso las compañías que cuentan con su propio sistema de asistencia dependen, en buena medida, de su infraestructura.

La apertura de este segmento estuvo contemplada en la agenda oficial para fomentar la competencia, mientras se discutía el porvenir de la empresa estatal. En marzo del año pasado, el Poder Ejecutivo habilitó la venta completa de compañía a través de una licitación pública, tanto nacional como internacional, alineándose con la política de limitar la participación estatal en empresas de servicios.

Entre 2020 y 2023, la firma recibió asistencia financiera por $6.700 millones para sostener sus operaciones y mantener los estándares de calidad y seguridad
Entre 2020 y 2023, la firma recibió asistencia financiera por $6.700 millones para sostener sus operaciones y mantener los estándares de calidad y seguridad

Entre 2020 y 2023, Intercargo obtuvo $6.700 millones en aportes para sostener su funcionamiento y garantizar los niveles de calidad y seguridad requeridos. El inicio de 2024 marcó el final de estos apoyos financieros, como parte de las medidas de ajuste fiscal. Ante la falta de inversiones para modernizar la compañía, el Gobierno evaluó que su operación bajo administración estatal resultaba inviable.

El plan original preveía concretar la privatización antes de terminar 2025, aunque el avance fue más lento de lo esperado. Fuentes del sector indicaron que el ministro Luis Caputo estimaba recaudar alrededor de USD 30 millones por la venta, cifra que aún no se ha materializado.

Al mismo tiempo, el Ejecutivo permitió la entrada de nuevas compañías al mercado de asistencia en tierra, con el objetivo de terminar con el monopolio de Intercargo. La regulación vigente establece que cada aerolínea puede seleccionar a su prestador de servicios de rampa o gestionar estas tareas por sí misma.

Actualmente, hay 11 empresas habilitadas para brindar este servicio: American Jet, Global Protection Service, Fly Seg, Air Class Cargo, Handyway Cargo, Escalum Investment, MNZS, Jet Handling FBO, Swissport Argentina, Acciona Servicios Argentina y Crossracer Ramp.

Entre ellas, Swissport (de origen suizo) y la filial local de MNZS (británica) ya contaban con experiencia previa en el país. Algunas firmas, como Jet Handling FBO y Global Protection Service, se especializan en nichos como vuelos privados o de carga. El resto, aunque figura en los registros oficiales, aún no ha comenzado a operar en los aeropuertos del país con servicios de rampa regulares.

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