Economía

Cien meses de salarios e inflación: cómo le fue a los ingresos frente a los precios

Entre 2017 y 2025, tanto los precios como los ingresos se multiplicaron por más de 70 veces. Sin embargo, hubo un claro ganador y el resultado se siente en el bolsillo

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En cien meses, los sueldos
En cien meses, los sueldos de los trabajadores formales del sector privado se ajustaron 7.529%. (Reuters)

Cualquier país con inflación es testigo de la carrera que cada año corren los precios con los salarios, pero en Argentina la competencia es tan vertiginosa que a veces se pierden noción de quién va ganando. De acuerdo a los datos oficiales, tanto el Índice de Precios al Consumidor (IPC) como los sueldos han crecido de manera exponencial en los últimos años, llegando a multiplicarse en más de 70 veces en los en sólo 100 meses.

Ahora bien, ¿qué ha subido a mayor ritmo? Para responder a esa pregunta, es necesario conocer qué dicen los números publicados por el Gobierno. Comenzando por los salarios, las estadísticas históricas del Ministerio de Capital Humano muestran que en septiembre de 2017 un trabajador registrado del sector privado ganaba en promedio $25.271 brutos por mes, lo que equivale a $20.974 de bolsillo (remuneración promedio sin estacionalidad). Cien meses más tarde, en diciembre de 2025 (último dato disponible), la remuneración bruta alcanzó los $1.928.028 y la neta llegó a $1.600.263. Eso quiere decir que en el transcurso de los 100 meses los ingresos de los trabajadores aumentaron un 7.529% nominal.

Sobre ese resultado hay dos cosas que aclarar. Por un lado, se debe tener en cuenta que se trata del ingreso promedio “sin estacionalidad”, por lo que el aguinaldo de diciembre de 2025 no desvirtúa el cálculo, como sí ocurriría con la remuneración “con estacionalidad”. Por otro lado, hay que considerar que la serie histórica presentada por el Ministerio de Capital Humano se centra en el sector asalariado privado formal, por lo que sólo se tiene en cuenta a los actores del mercado laboral que mejor sueldo reciben. No se tiene en cuenta a los trabajadores informales ni a los estatales.

Qué pasó con los precios

En los últimos cien meses, la dinámica de los precios ha sido muy cambiante, pero con el denominador común que de que tanto con Macri, como con Alberto Fernández y Milei, se mantuvo siempre en dos dígitos anuales.

La inflación se mantiene en
La inflación se mantiene en los dos dígitos anuales y obliga a los salarios a acelerar su ritmo de actualización para no quedarse atrás. (Shutterstock)

Tomando el total del período analizado (septiembre de 2017 a diciembre de 2025), se encuentra que el IPC registró una variación del 8.509%, según los datos publicados por el Indec. Eso quiere decir que en 100 meses, la inflación avanzó 980 puntos porcentuales por encima de los ingresos de los trabajadores.

Esa diferencia refleja lo ocurrido a nivel nacional con el promedio de los trabajadores, pero está claro que no todas las actividades económicas tuvieron el mismo nivel de ajuste salarial, por lo que en la práctica algunos sectores sufrieron una diferencia menor con el IPC y otros, una superior a los 980 puntos.

El impacto en el poder adquisitivo

La diferencia entre los salarios y la inflación es más que significativa, pero puede resultar engañosa al momento de hablar de “pérdida del poder adquisitivo”. Para conocer cuánto poder de compra perdieron realmente los sueldos de los trabajadores, se debe aplicar una fórmula matemática que explica qué impacto tuvieron las subas de precios sobre los pesos en el bolsillo de los asalariados.

Sin entrar en mayores detalles técnicos, se debe señalar que los 980 puntos porcentuales de diferencia entre el IPC y los salarios representan una pérdida de poder adquisitivo del 11,38%. Para que un trabajador no hubiera perdido ni un solo peso de poder adquisitivo en el transcurso de los 100 meses, el ingreso actual debería ser de $2.175.580 brutos o $1.805.731 netos.

Con un sueldo promedio del
Con un sueldo promedio del sector privado hoy se pueden comprar un 17,4% menos de productos básicos que hace 100 meses. (Reuters)

No obstante, la pérdida del poder de compra es mayor si se considera el incremento de precios de los bienes de primer necesidad. Tomando en consideración la canasta de bienes que releva mensualmente el Indec, se puede calcular fácilmente cómo los salarios se deterioran fuertemente frente al avance de los precios de los alimentos y de algunos productos de limpieza.

En septiembre de 2017, los 58 productos que mide mensualmente el Indec, tenían un costo total de $3.520,76 (sumándolos todos). Como en ese momento el salario neto de un trabajador del sector privado formal era de $20.974, le alcanzaba para comprar 5,96 veces el total de los productos de la canasta.

Cien meses más tarde, los mismos 58 productos tienen un costo final de $325.370,30. Por lo tanto, con un ingreso medio de $1.600.263 netos, se pueden adquirir 4,92 veces todos estos productos. Así, se concluye que hoy se puede comprar un 17,4% menos que en septiembre de 2017.

La canasta que releva el Indec incluye alimentos básicos como azúcar, harina, fideos, carne y verduras, así como productos de higiene personal, como desodorante, jabón, lavandina y pañales descartables.

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