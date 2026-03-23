Se dispararon las ventas de gas licuado de petróleo argentino a la India como resultado de la Guerra en Medio Oriente

Un hombre que habla por teléfono pasa junto a cilindros de GLP en un depósito, en medio de interrupciones en el suministro tras el conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, en Mumbai, India, el 11 de marzo de 2026 (Reuters)

El impacto de la crisis energética en India generó cambios inmediatos en el comercio global de gas licuado de petróleo (GLP), abriendo una oportunidad inédita para Argentina como proveedor de este combustible. El país sudamericano envió 50.000 toneladas de GLP a India en el primer trimestre de 2026, más del doble de las 22.000 toneladas exportadas en todo 2025. Este salto en los envíos responde a una demanda urgente de la economía asiática, que enfrentó una emergencia de abastecimiento tras la interrupción de sus rutas habituales por el conflicto en Medio Oriente.

La situación de India es particular: tras superar a China en población en 2023, el país necesita importar cerca de 21 millones de toneladas de GLP al año para abastecer a sus hogares y comercios, especialmente restaurantes, que dependen en un 85% de este combustible. En marzo de 2026, las reservas internas indias alcanzaron apenas para diez días de consumo, lo que impulsó la búsqueda de proveedores alternativos y disparó los precios internacionales. Empresas estatales indias pagaron primas de hasta 400 dólares por tonelada sobre los valores de referencia, según reportes de la industria.

En ese contexto, Argentina emergió como un socio estratégico inesperado. Hasta 2024, no existían registros de exportaciones de GLP argentino a India. El salto se consolidó a partir de 2025, cuando el país sudamericano exportó 22.000 toneladas, cifra que superó ampliamente en apenas tres meses de 2026. Parte de estos cargamentos salió del puerto de Bahía Blanca, donde operan las principales plantas de procesamiento de gas y líquidos del país.

A drone picture shows the Singapore-flagged LPG tanker Chrysopigi Lady, chartered by Trafigura, carrying the first shipment of Venezuelan liquefied petroleum gas to the United States, in Barcelona, Venezuela, January 29, 2026. Miraflores Palace/Handout via REUTERS. ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

El crecimiento de la industria argentina de GLP está vinculado a la producción de gas natural en Vaca Muerta, una de las reservas no convencionales más grandes del mundo. El aumento de la oferta de “gas rico” permitió incrementar la producción de propano y butano, componentes clave del GLP. En enero de 2026, la producción local de GLP alcanzó 259.000 toneladas, con una proyección anual de 3,45 millones de toneladas para ese año, frente a los 3,12 millones de 2025 y los 2,85 millones de 2024.

Esta expansión productiva estuvo acompañada por inversiones en infraestructura. Compañía Mega y Transportadora de Gas del Sur (TGS), las dos principales empresas del sector, ejecutaron proyectos para ampliar la capacidad de procesamiento en Bahía Blanca. La planta de Compañía Mega incrementó su capacidad de fraccionamiento de 4.800 a 7.200 toneladas diarias, mientras que TGS anunció una inversión de 3.000 millones de dólares para desarrollar una nueva instalación de procesamiento en Tratayén, Neuquén, y un poliducto de 573 kilómetros hasta Bahía Blanca.

La decisión de la administración argentina de desregular el mercado de GLP a partir de 2025, junto con la Resolución 64/2026, incentivó una mayor eficiencia y aumentó el saldo exportable. Por primera vez, el volumen exportado superó de forma significativa al consumo doméstico, que ronda 1,3 millones de toneladas anuales.

El comercio bilateral entre Argentina e India se expandió en este nuevo escenario. Entre enero y noviembre de 2025, el intercambio total entre ambos países creció un 36,77%, alcanzando 6.340 millones de dólares. India se consolidó como el quinto socio comercial y destino de exportaciones para la economía argentina. Además de GLP, el país sudamericano exporta aceite de soja, girasol, cereales, cuero terminado y productos químicos, y mantiene acuerdos en hidrocarburos y minerales críticos.

La planta compresora de Tratayen

En el campo energético, la cooperación avanzó con la firma de acuerdos entre ONGC Videsh Ltd y la estatal argentina YPF en 2023, y con la participación de Khanij Bidesh India Ltd en la exploración y desarrollo de litio en Catamarca desde 2024. El sector de hidrocarburos, junto con el de minerales, adquirió así un peso creciente en la agenda bilateral.

El desarrollo del negocio del GLP en Argentina depende en gran medida de la capacidad para procesar y fraccionar los líquidos asociados al gas natural. El proceso técnico incluye la separación en las plantas de Loma La Lata y el traslado por poliducto hasta Bahía Blanca, donde se obtienen los diferentes componentes: etano, propano, butano y gasolina natural. El etano abastece la industria petroquímica, el butano se destina principalmente al mercado doméstico y el propano a las distribuidoras de gas envasado. La gasolina natural se comercializa como combustible industrial y se exporta, en parte, a Estados Unidos.

Las exportaciones de GLP argentino solían dirigirse a países sudamericanos como Brasil, Uruguay y Chile, pero la crisis internacional abrió un nuevo destino en Asia. India no solo aparece como nuevo cliente, sino que la magnitud de su demanda y los precios excepcionales que está dispuesta a pagar transforman la ecuación de rentabilidad para los productores argentinos.

La llegada de cargamentos de GLP argentino a puertos indios, como el de Haldia, al sur de Calcuta, se aceleró en los últimos meses. Datos de plataformas de monitoreo marítimo confirman el envío de buques cargados en Bahía Blanca durante el primer trimestre de 2026. El segmento de gas asociado a la producción de petróleo, antes considerado un subproducto difícil de colocar, pasó a ser una fuente de ingresos relevante. TGS estimó que la exportación de estos líquidos puede generar más de 1.200 millones de dólares anuales.

El mercado internacional observa la reconfiguración de las rutas de abastecimiento de GLP. La guerra en Medio Oriente, el aumento de la demanda asiática y la mayor competitividad argentina, impulsada por su nueva infraestructura, modifican el mapa global de este combustible. El impacto se refleja tanto en el saldo exportable como en la estrategia de largo plazo de las empresas del sector en la región.