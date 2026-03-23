Otra multinacional deja de producir en la Argentina: cierra su planta de herramientas de Santa Fe y afecta a 40 trabajadores

La planta de Santo Tomé dejó de fabricar herramientas y pasó a enfocarse en distribución y ventas

En un contexto en el que cada vez más empresas dejan de fabricar en la Argentina, distintos sectores industriales registraron en los últimos meses decisiones similares, con firmas que optaron por reconfigurar sus operaciones y pasar de la producción local a esquemas centrados en la importación y distribución. En ese escenario, una multinacional del rubro herramientas anunció el cierre de su actividad industrial en Santa Fe y un cambio en su modelo operativo.

Se trata de la empresa Bahco, que anunció en los últimos días el cese de la fabricación en su planta de Santo Tomé y confirmó que mantendrá operativas sus áreas de distribución, ventas y servicio. La decisión formó parte de una reorganización del modelo operativo de SNA Europe Argentina y redefinió el rol que cumplía el establecimiento dentro del esquema productivo del grupo.

La medida se conoció a través de un comunicado oficial en el que la compañía detalló el alcance de la decisión. “En SNA Europe Argentina informamos la decisión de discontinuar la actividad industrial en nuestra planta de fabricación de herramientas ubicada en la ciudad de Santo Tomé, provincia de Santa Fe”, indicó la firma. Según precisó la empresa, la planta dejará de producir herramientas y pasará a concentrarse exclusivamente en tareas comerciales y logísticas. De esta manera, el sitio continuará en funcionamiento, aunque con un perfil distinto al que sostuvo durante años.

El cambio alcanzó a aproximadamente 40 trabajadores, quienes recibieron la notificación sobre la reestructuración. “La medida afectará a aproximadamente 40 colaboradores, quienes tomaron conocimiento hoy, miércoles 18 de marzo”, señaló la compañía en el mismo comunicado.

La medida afectó a unos 40 trabajadores alcanzados por la reestructuración del modelo operativo

Desde la empresa indicaron que, pese a la salida de la producción, el establecimiento seguirá activo. “Nuestras operaciones de distribución, ventas y servicio continuarán funcionando con normalidad desde nuestro sitio en Santo Tomé, garantizando el abastecimiento de herramientas, soluciones de almacenamiento, accesorios y servicios de postventa en todo el territorio argentino”, afirmaron.

La firma explicó que el objetivo consistió en asegurar el abastecimiento de productos y servicios en todo el país. En ese sentido, la continuidad de las funciones comerciales y logísticas buscó sostener la presencia de la marca en el mercado local.

La decisión implicó el traslado de la producción a otras plantas del grupo, lo que marcó el fin de la actividad industrial en la sede santafesina. Este movimiento se enmarcó dentro de una estrategia más amplia de reorganización que la compañía llevó adelante a nivel operativo.

Garantizar la sustentabilidad del negocio

“La medida responde a la necesidad de adaptar nuestro modelo operativo para asegurar la sustentabilidad del negocio en el actual contexto económico”, expresaron desde la empresa. En ese marco, confirmaron que “la producción será transferida a otras plantas del grupo”.

Bahco forma parte de un grupo internacional con presencia global y una red de fábricas distribuidas en diferentes regiones. La planta de Santo Tomé integraba ese esquema productivo y cumplía funciones dentro del circuito de fabricación de herramientas. Con la nueva disposición, la producción se concentrará en otras instalaciones del grupo, mientras que la sede local mantendrá un rol orientado al mercado argentino.

El impacto en los trabajadores constituyó uno de los ejes centrales de la medida. Los aproximadamente 40 empleados afectados quedaron alcanzados por la reestructuración vinculada al cese de la fabricación. Desde la compañía aseguraron que cumplirán con las obligaciones legales correspondientes.

En ese sentido, el comunicado incluyó una referencia explícita a las condiciones en que se llevará adelante el proceso. “En SNA Europe creemos firmemente que el respeto por las personas y la integridad son valores fundamentales de nuestra compañía. Por ello, la empresa cumplirá con todas las obligaciones legales correspondientes y llevará adelante este proceso con el máximo respeto por sus colaboradores”, indicó la firma.

La planta de Santo Tomé operó durante años como parte del entramado industrial de la región. Con esta medida, su rol cambió de manera estructural, al abandonar la actividad productiva y enfocarse en funciones comerciales y logísticas. El anuncio generó preocupación en el ámbito local, especialmente por su impacto en el empleo y en la actividad industrial. La reducción de la producción en la planta representó una modificación relevante en el esquema económico de la zona.

La historia de Bahco

La historia de Bahco se inició en 1892, cuando Berndt August Hjort registró la marca comercial a partir de sus iniciales, BAH, y agregó “Co.” para indicar que se trataba de una empresa. En 1954 la firma adoptó el nombre AB Bahco. Con más de un siglo de trayectoria, la compañía desarrolló una amplia presencia en el mercado de herramientas.

Su actual administrador, SNA Europe Argentina, es uno de los principales fabricantes europeos de herramientas de mano y sierras, y forma parte de Snap-on Incorporated. Los productos Bahco se fabrican mayoritariamente en plantas propias en Europa. En sus redes sociales, la compañía recordó un hito en su trayectoria: en 1892 inventó la llave ajustable, una de las herramientas manuales más esenciales.