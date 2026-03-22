Una fintech chilena desembarca en Argentina con la mirada puesta en el negocio de las apuestas en línea

La compañía proyecta procesar USD 1.000 millones en Argentina para 2027, apalancada por la alta demanda de transacciones en el sector de las apuestas en línea y eventos de gran escala como el Mundial de Fútbol 2026.

El ecosistema de servicios financieros en Argentina sumará un nuevo jugador, con el arribo de ProntoPaga, una paytech de origen chileno que anunció una inversión inicial de USD 2,5 millones para establecer sus operaciones en el país.

La firma, especializada en el procesamiento de pagos de alto volumen, busca capitalizar la madurez del mercado local y posicionarse como un socio estratégico para la industria del entretenimiento digital y el juego en línea, un sector que demanda estándares de cumplimiento y capacidad transaccional superiores al promedio.

Según informaron desde la compañía, la decisión de ingresar al mercado argentino responde a una estrategia de consolidación en el Cono Sur, donde la empresa ya tiene presencia operativa en Chile y Perú. Este desembarco es un paso en un plan de expansión que incluirá a México, Colombia y Paraguay hacia el cierre de 2026.

El capital invertido se destinará principalmente a desarrollar infraestructura tecnológica local, conformar un equipo especializado y cumplir la normativa vigente ante los organismos reguladores.

El negocio de la sincronía y el procesamiento

El diferencial técnico que la firma trae al mercado local se centra en resolver ineficiencias críticas en la infraestructura de pagos, especialmente en lo que respecta a la velocidad y seguridad de las transacciones. En el sector de las apuestas en línea, uno de los puntos más sensibles es el proceso de “payout” o retiro de fondos por parte de los usuarios.

Sebastián Salazar, CEO de ProntoPaga, habló con Infobae y explicó que en Argentina existe una inestabilidad en los sistemas de pago que afecta la sincronía de estos procesos. Para mitigar este problema, la plataforma implementará un sistema de “encolado” de transacciones. “Esta solución técnica permite que, ante una eventual caída de los sistemas externos, las órdenes de pago no se pierdan, sino que se mantengan en fila para ser procesadas automáticamente una vez restablecido el servicio, garantizando la continuidad de la operación”, explicó el empresario.

La plataforma implementará un sistema de "encolado" de transacciones diseñado para garantizar que los pagos no se interrumpan ante eventuales caídas de los sistemas externos, una solución clave para el mercado de apuestas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La capacidad operativa de la plataforma ha sido escalada para soportar picos de demanda extrema, como los que se prevén para el Mundial de Fútbol 2026. Actualmente, la infraestructura puede procesar 1,2 millones de transacciones por hora, pero el objetivo de la firma es triplicar esa cifra antes del Mundial, alcanzando una capacidad de 20.000 transacciones por segundo. A nivel regional, la paytech ya gestiona un volumen de 9 millones de transacciones mensuales, lo que representa un flujo de pagos superior a los USD 250 millones al mes.

Alianzas estratégicas y cumplimiento regulatorio

Uno de los pilares del desembarco de la fintech chilena en Argentina es la integración con los métodos de pago locales de mayor adopción. En este sentido, la empresa confirmó un contrato con MODO para proveer servicios específicos a la industria del juego. Esta alianza permitirá utilizar herramientas de gestión de riesgo avanzadas y soluciones innovadoras para el segmento del gambling (apuestas).

El cumplimiento normativo es otro eje central de la operación. Salazar destacó que “Argentina posee una de las legislaciones fintech más desarrolladas” y mencionó específicamente el marco para Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) y las recientes actualizaciones en materia de ciberseguridad. “Para nosotros, empezar a operar en este mercado es muy positivo, porque nos ayuda a entender cómo funcionan economías que están más desarrolladas a nivel de tecnología financiera”, señaló el ejecutivo en referencia al ecosistema local.

“Argentina no es un experimento para nosotros, sino una pieza estratégica dentro de nuestra expansión regional. Es uno de los ecosistemas fintech más sofisticados de América Latina y tiene un rol clave en nuestra consolidación en el Cono Sur”.

Además, la plataforma incorpora un sistema de validación de identidad diseñado para impedir transacciones de menores de edad, un requerimiento crítico para operar en mercados regulados de apuestas. Esta capa de seguridad se complementa con una arquitectura antifraude y una gestión experta en temas tributarios para pagos transfronterizos, permitiendo que grandes comercios internacionales operen con la agilidad de un actor local.

Proyecciones y talento local

Las ambiciones de la firma en el país son elevadas. El objetivo de ProntoPaga es procesar USD 1.000 millones exclusivamente en el mercado argentino durante el año 2027. A nivel regional, la meta para 2028 es alcanzar un volumen de procesamiento de USD 5.000 millones.

Frente a las recientes actualizaciones normativas en el país, la firma implementa una arquitectura antifraude y herramientas de gestión de riesgo orientadas a garantizar la seguridad en entornos financieros de alto volumen transaccional. (Mitto)

“Nos preparamos para procesar 20.000 transacciones por segundo. Nuestra expectativa es triplicar ese número antes del mundial; el crecimiento en volumen es lo que apalanca nuestra ambición”, sostuvo Salazar.

Para sustentar este crecimiento, la empresa está apostando por el talento argentino. Actualmente, ya cuentan con once personas trabajando en áreas de tecnología y finanzas, y planean contratar al menos quince profesionales adicionales durante el transcurso de 2026. Aunque el equipo se encuentra distribuido en diversas localidades como San Antonio de Areco, Córdoba y Entre Ríos, la firma contempla la apertura de una oficina física en Buenos Aires.

Fundada en Chile en 2021, la compañía nació para cerrar brechas en la infraestructura de pagos de sectores con altos niveles transaccionales. Con el inicio de sus trámites para obtener licencias como PSP agregador y aceptador en Argentina, la firma busca consolidarse como un socio de largo plazo en una de las economías con mayor adopción de tecnologías financieras de la región.