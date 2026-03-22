Cuál es la empresa familiar más antigua de la Argentina, a qué se dedica y quiénes son los dueños

La conducción de Delfino S.A. permanece en manos de la familia fundadora; actualmente el mando operativo y estratégico es ejercido por Julio José Delfino, Santiago Delfino y Julio Delfino. (Freepik)

La supervivencia en el tiempo es uno de los mayores desafíos de quienes deciden iniciar un negocio. Según un reciente informe de la consultora Payroll Prices, aunque el 82% de los nuevos emprendimientos logra superar su primer año de vida, la cifra cae drásticamente al 35% al alcanzar la primera década de actividad.

En este contexto de volatilidad, las empresas familiares que logran traspasar el mando generacional durante siglos se convierten en casos de estudio de resiliencia y adaptación.

La investigación, basada en un relevamiento manual de informes y registros de propiedad en todo el mundo, buscó identificar los negocios que permanecen operativos y bajo el control mayoritario de la familia fundadora.

Los resultados arrojan un mapa de longevidad empresarial donde la Argentina ocupa un lugar destacado a través de una firma vinculada estrechamente al desarrollo del comercio exterior nacional: Delfino S.A..

188 años de logística y navegación

Fundada en 1838, Delfino S.A. es la empresa familiar más antigua del país en operación. De acuerdo a la historia que cuenta la propia compañía, su origen se remonta a la figura de Bernardo Delfino, un inmigrante genovés que comenzó su actividad en el puerto de Buenos Aires recibiendo embarcaciones sardas y estableciendo un tráfico de mercaderías mediante goletas con la actual República Oriental del Uruguay.

A través de su división de agentes de carga, la compañía gestiona el transporte marítimo internacional y coordina la logística en los principales puertos turísticos y comerciales del Cono Sur. (Delfino S.A.)

Tras la etapa fundacional, la conducción pasó a manos de su hijo, Antonio Delfino, el primero de la familia nacido en suelo argentino. Durante su gestión, la firma consolidó su posición en el mercado al captar el interés de la compañía alemana Hamburg Süd, convirtiéndose en su agencia local para la recepción de buques. Un hito que marca la escala de la empresa en el siglo XIX ocurrió en 1874; a pesar de los bloqueos portuarios y la inestabilidad política de la época, la firma llegó a concentrar la atención del 60% de las naves que arribaban al puerto porteño.

A finales del siglo XIX, la empresa acompañó la expansión económica hacia la Patagonia. Ante el auge de la producción lanar, Antonio M. Delfino impulsó la creación de la “Línea Nacional del Sud”, una estructura que prestaba servicios regulares a los puertos del sur bajo pabellón nacional y que luego derivaría en la Argentina Compañía General de Navegación.

Diversificación y presencia regional

A lo largo del siglo XX, la estructura de la compañía se adaptó a las nuevas demandas del transporte y el turismo. En 1922 incorporó la organización de cruceros y eventos, lo que llevó a la firma a protagonizar eventos históricos como la asistencia a la aeronave Graf Zeppelin tras su cruce transatlántico en 1934.

La modernización del grupo continuó en 1960 con la creación de una división de cargas aéreas, estableciendo oficinas permanentes en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza para agilizar el transporte internacional. Hacia la década de 1980, la empresa fortaleció su red de agentes internacionales y se integró formalmente a instituciones sectoriales como el Centro de Navegación, la Asociación Argentina de Agentes de Carga Internacional (AAACI) y la Cámara de Comercio de los Estados Unidos (AmCham).

En 1934, la empresa fue la encargada de asistir a la aeronave alemana LZ-127 tras su cruce transatlántico. (American Stock/Getty Images)

En la actualidad, el Grupo Delfino opera bajo la marca unificada Delfino Global y mantiene una presencia física estratégica en el Cono Sur, con oficinas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, San Pablo (Brasil) y Montevideo (Uruguay). La conducción de la firma sigue siendo estrictamente familiar, encabezada hoy por Julio José Delfino en calidad de presidente, junto a Santiago Delfino y Julio Delfino.

A qué se dedica la empresa hoy

La operatividad actual de la compañía se diversifica en unidades de negocio que cubren los eslabones críticos de la cadena de suministros y la infraestructura portuaria. A través del área de Tramp & Chartering, la firma gestiona el transporte de cargas que no utilizan contenedores, como productos a granel, ganado en pie y sustancias líquidas o sólidas, actuando como nexo técnico entre armadores y fletadores.

En el segmento de “Cruceros", funciona como agente local en puertos estratégicos como Buenos Aires, Montevideo, Puerto Madryn y Ushuaia, donde coordina desde trámites ante Aduana y Migraciones hasta el suministro de provisiones y combustible para líneas internacionales.

Por otro lado, la división de Cargas de Proyecto se especializa en la logística de piezas extra pesadas o sobredimensionadas, con un enfoque reciente en el traslado de componentes para la industria de energías renovables, tales como aerogeneradores y palas eólicas. Esta estructura se complementa con la unidad de IT Solutions, dedicada al desarrollo de herramientas informáticas que permiten la trazabilidad y automatización de procesos operativos y contables para sus clientes.

La unidad de Cargas de Proyectos Especiales se especializa en la logística de componentes sobredimensionados, con un enfoque actual en la industria de energías renovables, minería y el sector de Oil & Gas. (Delfino S.A.)

De acuerdo con la compañía, durante toda su trayectoria han trabajado con más de 20.000 empresas en todo el mundo.

Empresas milenarias

El informe de Payroll Prices permite poner en perspectiva la longevidad de la empresa argentina frente a otros casos internacionales. La empresa familiar más antigua del mundo es el Hōshi Ryokan, un hotel y spa ubicado en Japón que fue fundado en el año 718 d.C..

En Europa, la antigüedad de las firmas familiares suele estar ligada a la producción de bienes tradicionales y la herencia de propiedades. Ejemplos notables incluyen:

Pontificia Fonderia Marinelli (Italia): Una fundición de campanas que opera desde el año 1000.

Château de Goulaine (Francia): Un viñedo y bodega establecido en el siglo XI.

RJ Balson & Son (Inglaterra): Una carnicería fundada en 1515, durante el reinado de Enrique VIII.

The Coatinc Company (Alemania): Dedicada a la industria del acero desde 1502.

Las empresas más antiguas de Latinoamérica

En el contexto regional, el mapa de longevidad corporativa muestra una fuerte presencia de compañías surgidas durante los periodos coloniales o en los albores de las independencias nacionales. El caso más extremo de permanencia en Sudamérica se encuentra en Chile con la Hacienda Los Lingues, una explotación vinculada al agro y el turismo que data del año 1599. Le sigue en antigüedad la mexicana Jose Cuervo, firma emblemática del sector de destilerías fundada en 1758, y el Grupo Kersten en Surinam, que mantiene operaciones desde 1768.

Ya entrado el siglo XIX, el registro de Payroll Prices identifica a la compañía Braillard en Perú, activa desde 1821, año de la independencia de ese país. En la década de 1840, coincidiendo con la consolidación de las estructuras comerciales modernas en el Cono Sur, surgen casi en simultáneo el Grupo Telles en Brasil y la firma Carrau & Cia en Uruguay, ambas fundadas en 1843.

Finalmente, el informe destaca otros casos de especialización técnica y artesanal que han perdurado por más de un siglo y medio, como es el caso de Guitarras Ensueño en Colombia, una empresa de luthería que ha mantenido su producción ininterrumpida desde 1860.

El estudio concluye que el cierre de un negocio suele estar motivado por bajas ventas o el retiro de sus dueños sin un plan de sucesión, por lo que la continuidad de firmas como Delfino S.A. en Argentina o Hōshi Ryokan en Japón resalta la capacidad de estas estructuras para profesionalizar el mando familiar y adaptarse a los cambios tecnológicos y sociales de sus respectivas épocas.