Qué hay que tener en cuenta al usar Telepase para evitar estafas y gastos inesperados

Ante el surgimiento de sitios y plataformas engañosas que confuden a los usuarios, es importanta saber cómo funciona Telepase

La ola de denuncias referidas a posibles estafas y gastos desconocidos por parte de muchos usuarios disparó una alerta sobre el sistema de pago electrónico de peajes, el Telepase.

El momento no pudo ser más inoportuno, ya que luego de la promulgación de la reforma a la Ley de Tránsito del año pasado, todas las autopistas nacionales se encuentran en pleno proceso de transformación, migrando del sistema tradicional de pago manual con cabina y barrera, hacia los peajes conocidos como free flow, en los cuales los vehículos pasan debajo de un portal sin variaciones en la velocidad o flujo del tránsito y abonan el peaje con la sola lectura del dispositivo que está colocado en cada automóvil.

Sin embargo, gran parte de los problemas detectados parecen tener que ver más con errores de los usuarios que con fallas de seguridad del sistema. Para evitar inconvenientes o eventuales estafas, es importante conocer cada aspecto del sistema Telepase.

Por ese motivo se promueve la utilización exclusiva del portal oficial (www.telepase.com.ar), para evitar caer en engaños de sitios web fraudulentos que simulan ser el canal legítimo con la sola finalidad de obtener datos personales y bancarios de los usuarios. Las estafas también avanzan a través de redes sociales y mensajes directos en plataformas como Facebook, Instagram y X, lo que refuerza la recomendación de no ingresar credenciales en canales no verificados.

Un dispositivo Telepase, el sticker para el cobro automático de peajes en Argentina, se observa adherido al parabrisas de un vehículo, un sistema digital que simplifica el paso por las cabinas de cobro. (Infobae)

Funcionamiento del sistema

Telepase opera mediante un pequeño dispositivo que se coloca sobre el parabrisas y queda vinculado a la patente del vehículo. La adhesión se realiza de manera digital a través del sitio oficial, donde el usuario debe completar el registro y asociar el método de pago deseado. El pago de los peajes de este sistema puede efectuarse mediante tarjeta de crédito, débito o a través de la plataforma digital Mercado Pago.

Cuando el lector no identifica el dispositivo al pasar por la estación, un sistema de cámaras con tecnología OCR (reconocimiento óptico de caracteres) registra la patente del vehículo. Este método actúa como un respaldo para validar la transacción y resulta fundamental en casos de reclamos, ya que permite verificar si la pasada corresponde efectivamente al titular registrado en la plataforma.

En determinadas situaciones, como patentes adulteradas o errores de lectura, el sistema contempla la posibilidad de reintegro para el usuario afectado.

También es importante conocer el método de facturación del servicio, que se realiza de manera quincenal, por lo cual es normal que los usuarios observen uno o dos débitos mensuales en sus resúmenes bancarios dependiendo del uso del dispositivo o no en ambas quincenas.

Otra de las ventajas que tiene estar adherido a Telepase en lugar de utilizar el sistema manual, es que tiene una tarifa diferenciada con menores valores respecto a los de la ventanilla tradicional. Esto es debido a la clara intención de incentivar el uso del sistema digital y automático de pago de peajes.

La facturación de Telepase es quincenal, por lo que es normal que lleguen dos cargos en el resumen bancario mensual

Controles de seguridad

El sitio oficial utiliza conexiones seguras y barreras tecnológicas para impedir accesos no autorizados y minimizar riesgos de ciberataques. Además, los equipos de trabajo de Telepase implementan monitoreos continuos, controles internos y auditorías periódicas, para asegurar que el servicio se mantenga confiable y los datos de los clientes estén resguardados.

Más allá de estas medidas internas, y de la recomendación de utilizar el portal oficial, los administradores de Telepase recomiendan controlar de manera frecuente los consumos a través del homebanking, ya que ante la aparición de cargos desconocidos en los resúmenes bancarios, el usuario cuenta con un plazo de 30 días para desconocer el cargo y denunciar la situación ante el equipo de atención al usuario de la empresa.

Al vender un auto es importante desvincular el débito del Telepase para evitar que sigan llegando cargos. (iStock)

Desvinculación de un dispositivo

Otro error que suele cometerse, y que también puede generar cargos inesperados en la cuenta de Telepase es olvidar hacer una desvinculación del dispositivo respecto a la patente al momento de vender el automóvil.

Para evitar este inconveniente, el sistema permite solicitar la baja de manera digital, a través de la sección de autogestión del sitio, o contactando a los centros de atención de las empresas concesionarias. Es importante saber que una vez gestionada la baja, la información se comparte automáticamente con todas las autopistas de la red en un plazo de 72 a 96 horas hábiles, por lo cual existe ese período en el que pueden llegar cargos, a menos que la desvinculación se realice antes de entregar la unidad a su nuevo propietario.

Las empresas concesionarias de autopistas que están adheridas al sistema son Autopistas del Sol, Autopistas del Oeste, Autopistas Urbanas (AUSA), Corredores Viales S.A., AUBASA, CEAMSE, Autopista Santa Fe, Telepeaje Plus, Camino de las Sierras y Autovía del Mercosur.