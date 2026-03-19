Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 19 de marzo

El dólar al público es ofrecido por cuarto día seguido a $1.415 para la venta en el Banco Nación, para reiterar su precio más bajo desde el 25 de febrero. El dólar blue también sigue estable a $1.435 para a venta.
Para entender la madeja en que se han convertido los mercados internacionales hay que entrelazar datos. Mientras los objetivos de la guerra con Irán siguen siendo las fuentes de producción de gas y petróleo, el dólar se fortalece, a pesar de que su economía se debilita, porque la Reserva Federal mantuvo la tasa de referencia en el rango de 3,5% – 3,75% por la amenaza inflacionaria.
Con un monto operado de USD 389,7 millones operados en el segmento de contado (spot) del mercado mayorista, la oferta torció la inicial tendencia alcista del del dólar, que sobre el cierre descontó dos pesos (-0,1%) a 1.394 pesos.
El Banco Central mantuvo la racha compradora y ayer se alzó con otros 58 millones de dólares. Sin embargo, las reservas brutas mostraron una caída de 226 millones de dólares. El motivo principal fue la fuerte disminución en la cotización del oro, que ayer derrapó 3,8% para finalizar en su valor más bajo del año.
El Banco Central absorbió USD 58 millones con su intervención cambiaria en la plaza mayorista, para encadenar 51 ruedas consecutivas con saldo a favor por esta operatoria y acumular compras por USD 760 millones en marzo.
Las reservas internacionales brutas cedieron USD 226 millones a USD 44.495 millones, un mínimo desde el 9 de enero de este año, principalmente por el retroceso de la cotización del oro (-3,6%, a USD 4.827 la onza), que integra los activos.