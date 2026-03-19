Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 19 de marzo

El dólar al público es ofrecido a $1.415 para la venta en el Banco Nación. El BCRA compró ayer USD 58 millones en el mercado

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13:32 hsHoy

¿A cuánto se vende el dólar al público?

El dólar al público es ofrecido por cuarto día seguido a $1.415 para la venta en el Banco Nación, para reiterar su precio más bajo desde el 25 de febrero. El dólar blue también sigue estable a $1.435 para a venta.

13:32 hsHoy

El peso sigue fuerte pese a la volatilidad global: cuánto debería subir el dólar para ganarle a las tasas

El conflicto en Medio Oriente tensiona los mercados internacionales pero Argentina absorbe el golpe de mejor manera, en medio de un fortalecimiento mundial de la moneda estadounidense

A pesar de la volatilidad,
A pesar de la volatilidad, producto de la guerra en Medio Oriente, el peso argentino sigue fuerte frente al dólar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para entender la madeja en que se han convertido los mercados internacionales hay que entrelazar datos. Mientras los objetivos de la guerra con Irán siguen siendo las fuentes de producción de gas y petróleo, el dólar se fortalece, a pesar de que su economía se debilita, porque la Reserva Federal mantuvo la tasa de referencia en el rango de 3,5% – 3,75% por la amenaza inflacionaria.

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13:31 hsHoy

El dólar volvió a caer y un dato clave del mercado ratificó la baja expectativa de devaluación

El tipo de cambio oficial cedió a $1.394, un mínimo desde el 24 de febrero y a 17,3% del techo de las bandas. También bajó el precio en los contratos de cobertura. En el Banco Nación cerró a $1.415 por tercer día

Las compras cotidianas del BCRA
Las compras cotidianas del BCRA son el único sostén del dólar.

Con un monto operado de USD 389,7 millones operados en el segmento de contado (spot) del mercado mayorista, la oferta torció la inicial tendencia alcista del del dólar, que sobre el cierre descontó dos pesos (-0,1%) a 1.394 pesos.

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13:31 hsHoy

La fuerte caída del oro le juega una mala pasada a las reservas, pese a las continuas compras del Banco Central

Los mercados descuentan que las tasas seguirán altas por la suba del petróleo y perjudican al metal precioso. Ayer el BCRA compró USD 58 millones, pero no alcanzó para compensar

La caída del precio del
La caída del precio del oro incide negativamente en el nivel de reservas internacionales del BCRA. REUTERS/Alexander Manzyuk

El Banco Central mantuvo la racha compradora y ayer se alzó con otros 58 millones de dólares. Sin embargo, las reservas brutas mostraron una caída de 226 millones de dólares. El motivo principal fue la fuerte disminución en la cotización del oro, que ayer derrapó 3,8% para finalizar en su valor más bajo del año.

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13:31 hsHoy

El BCRA compró USD 58 millones en el mercado

El Banco Central absorbió USD 58 millones con su intervención cambiaria en la plaza mayorista, para encadenar 51 ruedas consecutivas con saldo a favor por esta operatoria y acumular compras por USD 760 millones en marzo.

Las reservas internacionales brutas cedieron USD 226 millones a USD 44.495 millones, un mínimo desde el 9 de enero de este año, principalmente por el retroceso de la cotización del oro (-3,6%, a USD 4.827 la onza), que integra los activos.

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