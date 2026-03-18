Economía

El dólar volvió a caer y un dato clave del mercado ratificó la baja expectativa de devaluación

El tipo de cambio oficial cedió a $1.394, un mínimo desde el 24 de febrero y a 17,3% del techo de las bandas. También bajó el precio en los contratos de cobertura. En el Banco Nación cerró a $1.415 por tercer día

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Las compras cotidianas del BCRA
Las compras cotidianas del BCRA son el único sostén del dólar.

Con un monto operado de USD 389,7 millones operados en el segmento de contado (spot) del mercado mayorista, la oferta torció la inicial tendencia alcista del del dólar, que sobre el cierre descontó dos pesos (-0,1%) a 1.394 pesos.

“En los tres primeros días de esta semana el dólar mayorista acumula una baja de 6 pesos, bastante por debajo de la caída de 20 pesos registrada en idéntico lapso de la semana anterior”, afirmó Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio.

Con esta caída marginal, el tipo de cambio oficial tocó un nuevo mínimo desde el 24 de febrero. En lo que va de este mes el dólar mayorista mantiene una leve caída nominal de tres pesos en marzo y amplía a 61 pesos o 4,2% el descenso en 2026.

En el mismo sentido, el dólar oficial volvió a distanciarse del techo de las bandas cambiarias del BCRA, hoy en los $1.635,50, con una brecha ahora de 241,50 pesos o 17,3%, un máximo desde el 2 de julio del año pasado (17,4%).

Para el economista Gustavo Ber, se trató de “otra rueda donde el dólar mayorista exhibe apenas ligeras oscilaciones en torno a los $1.400 mientras el BCRA continúa impulsando sucesivas compras a partir del contexto de exceso de oferta, el cual debería acelerarse por el campo en los próximos meses. Frente a dicho panorama que se descuenta, la atención se centra en que organismo logre acumular reservas y en el efecto monetario de las compras de divisas, en especial en la capacidad de avanzar en una remonetización -sin presiones en inflación- que permita ir expandiendo la mejora en la actividad”.

“En materia cambiaria, el dólar mayorista opera estable cerca de los $1.400 y la brecha MEP–CCL (“contado con liquidación”) se encuentra en 3,5%, por encima del promedio de la gestión Milei. Por su parte, el Banco Central mantiene una racha sólida de compras en el mercado, aunque la acumulación de reservas enfrenta límites por pagos de deuda", aportaron los analistas de Rava Bursátil.

El dólar al público quedó sin variación y cerró por tercer día seguido a $1.415 para la venta en el Banco Nación, para reiterar su precio más bajo desde el 25 de febrero. El blue también quedó estable a $1.435 para a venta.

La nula expectativa de devaluación se reflejó de modo más gráfico en el comportamiento del dólar futuro, con nuevas caídas en la mayoría de los contratos operados y un volumen de negocios creciente, por el equivalente a casi USD 1.500 millones, según datos de la plataforma A3 Mercados.

Las posturas más negociadas, para el cierre de marzo, restaron dos pesos o 0,1%, a $1.406,50, para quedar a 247,09 pesos o 17,6% del techo previsto para las bandas cambiarias a fin de mes ($1.653,59). En la misma línea, los contratos para fines de abril se pactaron a $1.437 (-0,1%), a 264,55 pesos o 18,4% de la banda superior ($1.701,55 para fin del mes que viene).

Desde el inicio del nuevo esquema cambiario, el BCRA compró divisas todos los días excepto el 2 de enero, con un promedio diario de 67 millones de dólares.

Emilio Botto, jefe de Estrategia de Mills Capital, comentó que “el mercado va a estar mirando principalmente tres frentes: el ritmo de compras de dólares del Banco Central para ver si mantiene el sesgo comprador, la tasa de caución como termómetro del estrés de liquidez en pesos y algunos datos macro relevantes”, entre ellos, un índice de precios mayoristas del INDEC que reflejó en febrero una auspiciosa desaceleración a 1% respecto del 1,7% mensual de enero.

No obstante, Max Capital observó que “la inflación mayorista suele actuar como indicador líder del IPC del mes siguiente, aunque el dato de marzo estará fuertemente influido por el aumento en los precios de la gasolina, que ya acumulan una suba cercana al 10%. Los precios mayoristas se relevan mayormente hacia el día 15 del mes, período en el cual el tipo de cambio se apreció, por lo que constituye una referencia ruidosa para la inflación de marzo”.

“Creemos que la tendencia desinflacionaria debería continuar luego de abril, una vez que se absorba el impacto de la suba de combustibles, aunque la inflación anual terminaría cerca de 26%”, acotaron desde la ALyC.

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