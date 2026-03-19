Economía

El dólar se mantuvo estable debajo de $1.400 pese a la extrema volatilidad financiera

La divisa mayorista quedó en $1.394,50 y con fuerte volumen negociado de casi USD 600 millones. La cotización al público cerró a $1.415 en el Banco Nación por cuarta rueda seguida

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El dólar en la Argentina
El dólar en la Argentina mantiene una caída nominal de 4,2% en 2026.

El mercado de cambios doméstico operó este jueves con un importante volumen de USD 590,6 millones en el segmento de contado. El dólar mayorista finalizó con un alza marginal de apenas 50 centavos respecto del miércoles, a $1.394,50, para mantener en el recorrido de marzo una baja de 2,50 pesos.

“Con solo una rueda por delante para terminar esta semana el tipo de cambio mayorista acumula una baja de 5,50 pesos, lejos por ahora de la caída de 16 pesos registrada en la semana anterior”, precisó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

El Banco Central estableció para la fecha un límite superior de su régimen de las bandas cambiarias en $1.637,01, lo que dejó al tipo de cambio oficial a 242,51 pesos o un 17,4% de esa banda, la distancia más amplia desde, un máximo desde el 1 de julio del año pasado (18%).

“En una jornada marcada por la volatilidad de los mercados internacionales, el segmento mayorista de cambios en Argentina logró exhibir señales de solidez al revertir la presión alcista inicial“, explicó Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital.

“La abundancia de divisas -motorizada tanto por la actividad financiera como por la inminente liquidación del sector agroexportador- permitió que el tipo de cambio oficial profundice su tendencia bajista, acumulando una retracción de $61 (4,2%) en lo que va de 2026. Este comportamiento ha provocado que la cotización se aleje del techo de la banda cambiaria fijado por el Banco Central", agregó Morales.

“El dólar mayorista continúa planchado en torno a los $1.400 ante la continuidad del contexto de exceso de oferta y compras del BCRA, el cual debería profundizarse en el segundo trimestre. Todos los pronósticos se centran en la dinámica de la política monetaria, siendo el mejor escenario que el BCRA pueda acumular reservas, con un Tesoro más corrido de la compra de dólares, y que la demanda de dinero permita -sin presionar a la inflación- una remonetización, lo cual se lograría con mayor capacidad de roll-over de deuda en dólares y confianza en el ciclo económico", comentó Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

El dólar al público quedó ofrecido por cuarto día seguido a $1.415 para la venta en el Banco Nación, para reiterar su precio más bajo desde el 25 de febrero. Por la mañana llegó a estar negociado a $1.420, pero no logró sostener la tendencia debido a la estabilización del tipo de cambio mayorista.

El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.416,66 para la venta y $1.366,10 para la compra.

La cotización blue del dólar descuenta cinco pesos o 0,4% este jueves, a $1.430 para la venta. Esta cotización informal mantiene un retroceso de 100 pesos o 6,5% en lo que va de 2026.

En el plano internacional, las tasas sostenidas por la Fed (Reserva Federal de los EEUU) le aportaron impulso a la divisas norteamericana, tendencia que no se observó en el mercado local, aunque sí impactó en las reservas internacionales del Central, por el desplome del precio del oro, que cedió cerca de 8% o unos USD 400 por onza en las últimas 48 horas, a la zona de los 4.600 dólares.

“Los mercados financieros globales entran en una fase de alta tensión tras la decisión de la Reserva Federal de mantener las tasas de interés en el rango de 3,50% a 3,75%, acompañada de un giro restrictivo que reduce las expectativas de recortes e incluso abre la puerta a nuevas subidas.Este cambio se produce en un contexto de presiones inflacionarias persistentes”, expresó Felipe Mendoza, analista de mercados de EBC Financial Group.

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