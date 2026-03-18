El Banco Central aprovechó la calma cambiaria para volver a comprar dólares: cuánto acumula en el año

El BCRA hilvanó 51 jornadas consecutivas con saldo comprador de divisas. REUTERS/Enrique Marcarian

En un escenario marcado por la estabilidad cambiaria, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) mantuvo una seguidilla de 51 ruedas consecutivas con compras de dólares. Este miércoles, la entidad oficializó la adquisición de USD 58 millones, lo que llevó el consolidado anual a más de 3.400 millones de dólares.

Desde el inicio de la cuarta etapa del programa monetario en enero, el BCRA acumuló USD 3.479 millones, cifra que representa algo más de un tercio de la meta anual establecida para 2026. Para financiar estas operaciones, la autoridad monetaria emitió pesos sin implementar medidas de esterilización, mientras que el Tesoro absorbió parte de este dinero mediante la colocación de deuda interna. En las últimas licitaciones, el Ministerio de Economía priorizó no expandir la base monetaria para evitar presiones inflacionarias y cambios en la cotización del dólar.

Las proyecciones oficiales apuntan a una acumulación neta de reservas para 2026 en un rango de 10.000 a 17.000 millones de dólares, sujeto a la demanda de pesos y a la oferta de divisas. De acuerdo con declaraciones de Santiago Bausili, presidente del BCRA, el ritmo de compras dependerá fundamentalmente de la demanda de moneda local y el ingreso de dólares. Hasta el momento, el monto acumulado en el año representa el 34% del objetivo fijado.

El BCRA estableció un tope diario para las compras de dólares, equivalente al 5% del volumen operado en el Mercado Libre de Cambios, y formalizó acuerdos con empresas y entidades para canalizar transacciones fuera del segmento mayorista, con el fin de contener eventuales presiones sobre el mercado cambiario.

Las reservas internacionales cerraron el día en USD 44.495 millones, con una disminución de USD 226 millones respecto a la jornada anterior por una caída de las cotizaciones de activos que integran el stock del organismo monetario. Al finalizar el mes pasado, el stock de reservas se situaba en USD 46.905 millones, el nivel más elevado desde el inicio de la actual administración y el mayor de los últimos seis años, cuando alcanzó los 47.448 millones de dólares. Los pagos de deuda y las variaciones en la valuación de activos incidieron sobre estas cifras.

El proceso de acumulación de reservas se vio condicionado por las obligaciones financieras del Tesoro, que recurrió al BCRA para adquirir divisas destinadas a cancelar vencimientos, lo que incidió en el resultado final y limitó el crecimiento del stock. El flujo de dólares que habilitó la intervención oficial provino principalmente de la liquidación de exportaciones agrícolas y de emisiones de deuda realizadas por empresas y provincias. Desde las legislativas de octubre de 2025, las colocaciones de obligaciones negociables y bonos provinciales sumaron 11.000 millones de dólares.

El dólar volvió a bajar

La operatoria del segmento mayorista arrojó un volumen de USD 389,7 millones en la rueda de contado (spot), lo que permitió que la oferta modificara la tendencia alcista inicial del dólar. Sobre el final de la jornada, la cotización retrocedió dos pesos, ubicándose en $1.394, una baja del 0,1%.

Esta leve caída llevó al tipo de cambio oficial a registrar su valor más bajo desde el 24 de febrero. En el transcurso de marzo, el dólar mayorista acumula una baja nominal de tres pesos y amplía a 61 pesos la disminución total en lo que va de 2026, equivalente a un descenso del 4,2 por ciento.

El dólar oficial también se alejó del techo de las bandas cambiarias establecidas por el Banco Central, que actualmente se encuentra en 1.635,50 pesos. La diferencia entre la cotización y ese límite se estiró a 241,50 pesos o 17,3%, el mayor nivel desde el 2 de julio del año pasado, cuando la brecha alcanzó el 17,4 por ciento.