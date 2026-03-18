Economía

El Banco Central aprovechó la calma cambiaria para volver a comprar dólares: cuánto acumula en el año

La autoridad monetaria adquirió otros USD 58 millones y encadenó 51 jornadas consecutivas con saldo comprador. Las reservas internacionales volvieron a retroceder

Guardar
El BCRA hilvanó 51 jornadas
El BCRA hilvanó 51 jornadas consecutivas con saldo comprador de divisas. REUTERS/Enrique Marcarian

En un escenario marcado por la estabilidad cambiaria, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) mantuvo una seguidilla de 51 ruedas consecutivas con compras de dólares. Este miércoles, la entidad oficializó la adquisición de USD 58 millones, lo que llevó el consolidado anual a más de 3.400 millones de dólares.

Desde el inicio de la cuarta etapa del programa monetario en enero, el BCRA acumuló USD 3.479 millones, cifra que representa algo más de un tercio de la meta anual establecida para 2026. Para financiar estas operaciones, la autoridad monetaria emitió pesos sin implementar medidas de esterilización, mientras que el Tesoro absorbió parte de este dinero mediante la colocación de deuda interna. En las últimas licitaciones, el Ministerio de Economía priorizó no expandir la base monetaria para evitar presiones inflacionarias y cambios en la cotización del dólar.

Las proyecciones oficiales apuntan a una acumulación neta de reservas para 2026 en un rango de 10.000 a 17.000 millones de dólares, sujeto a la demanda de pesos y a la oferta de divisas. De acuerdo con declaraciones de Santiago Bausili, presidente del BCRA, el ritmo de compras dependerá fundamentalmente de la demanda de moneda local y el ingreso de dólares. Hasta el momento, el monto acumulado en el año representa el 34% del objetivo fijado.

El BCRA estableció un tope diario para las compras de dólares, equivalente al 5% del volumen operado en el Mercado Libre de Cambios, y formalizó acuerdos con empresas y entidades para canalizar transacciones fuera del segmento mayorista, con el fin de contener eventuales presiones sobre el mercado cambiario.

Las reservas internacionales cerraron el día en USD 44.495 millones, con una disminución de USD 226 millones respecto a la jornada anterior por una caída de las cotizaciones de activos que integran el stock del organismo monetario. Al finalizar el mes pasado, el stock de reservas se situaba en USD 46.905 millones, el nivel más elevado desde el inicio de la actual administración y el mayor de los últimos seis años, cuando alcanzó los 47.448 millones de dólares. Los pagos de deuda y las variaciones en la valuación de activos incidieron sobre estas cifras.

El proceso de acumulación de reservas se vio condicionado por las obligaciones financieras del Tesoro, que recurrió al BCRA para adquirir divisas destinadas a cancelar vencimientos, lo que incidió en el resultado final y limitó el crecimiento del stock. El flujo de dólares que habilitó la intervención oficial provino principalmente de la liquidación de exportaciones agrícolas y de emisiones de deuda realizadas por empresas y provincias. Desde las legislativas de octubre de 2025, las colocaciones de obligaciones negociables y bonos provinciales sumaron 11.000 millones de dólares.

El dólar volvió a bajar

La operatoria del segmento mayorista arrojó un volumen de USD 389,7 millones en la rueda de contado (spot), lo que permitió que la oferta modificara la tendencia alcista inicial del dólar. Sobre el final de la jornada, la cotización retrocedió dos pesos, ubicándose en $1.394, una baja del 0,1%.

Esta leve caída llevó al tipo de cambio oficial a registrar su valor más bajo desde el 24 de febrero. En el transcurso de marzo, el dólar mayorista acumula una baja nominal de tres pesos y amplía a 61 pesos la disminución total en lo que va de 2026, equivalente a un descenso del 4,2 por ciento.

El dólar oficial también se alejó del techo de las bandas cambiarias establecidas por el Banco Central, que actualmente se encuentra en 1.635,50 pesos. La diferencia entre la cotización y ese límite se estiró a 241,50 pesos o 17,3%, el mayor nivel desde el 2 de julio del año pasado, cuando la brecha alcanzó el 17,4 por ciento.

Temas Relacionados

Banco CentralBCRAReservasDólarCompra de divisasAcumulaciónSantiago BausiliÚltimas noticias

Últimas Noticias

Cerró una fábrica que producía un insumo eléctrico clave y hay cautela en el sector

Tras el cierre de FAPA, que abastecía de aisladores eléctricos a gran parte del mercado, el Gobierno suspendió por seis meses los aranceles para importar estos insumos clave y evitar fallas en la red eléctrica

Cerró una fábrica que producía

El dólar volvió a caer y un dato clave del mercado ratificó la baja expectativa de devaluación

El tipo de cambio oficial cedió a $1.394, un mínimo desde el 24 de febrero y a 17,3% del techo de las bandas. También bajó el precio en los contratos de cobertura. En el Banco Nación cerró a $1.415 por tercer día

El dólar volvió a caer

“Decisión histórica y sin precedentes”: Milei celebró el fallo de la justicia de EEUU en la demanda por la expropiación de YPF

Por medio de un comunicado oficial, el Presidente destacó que se trata de un “hito para el país” y que por primera vez desde que se inició el juicio, la estrategia jurídica tiene “rigor técnico y responsabilidad institucional”

“Decisión histórica y sin precedentes”:

Aumentó la desocupación y llegó al 7,5% en el cierre de 2025

Según datos del Indec, la tasa de desempleo creció 0,9 puntos porcentuales en el cuarto trimestre del año pasado respecto al anterior y afecta a más de 1,6 millones de personas

Aumentó la desocupación y llegó

El Tano Pasman protagonizó un video contra las tasas municipales en créditos: “Comprás un auto para vos y otro para el Estado”

Una campaña de una ONG que involucra a entidades bancarias busca visibilizar el impacto tributario municipal y provincial sobre los servicios financieros

El Tano Pasman protagonizó un
DEPORTES
El Atlético de Madrid de

El Atlético de Madrid de Simeone y Julián Álvarez busca el pase a cuartos de la Champions League ante Tottenham: la agenda completa

El exabrupto de Neymar contra Carlo Ancelotti en vivo al no ser convocado para la selección brasileña

El Inter Miami de Lionel Messi buscará el pase a los cuartos de final de la Concachampions ante Nashville SC: hora, TV y formaciones

Fernando Gago asumirá como entrenador de un grande de Sudamérica

La historia de Gabriel Rojas y Tomás Palacios, las dos sorpresas de Lionel Scaloni en la lista de la selección argentina

TELESHOW
Una participante de Ahora Caigo

Una participante de Ahora Caigo contó que se distanció de sus amigas y Darío Barassi la aconsejó: “Puliendo las amistades”

Antonela Roccuzzo y Valentina Cervantes dejaron de seguir a Emilia Mernes tras la actitud de Tini Stoessel

La salida de Sabrina Rojas y José Chatruc que alimentó rumores de romance: “Hacen muchas cosas”

Marta Fort contó detalles inéditos de la vida con su padre Ricardo: “Mi casa era un circo”

Benjamín Vicuña habló de su paternidad a distancia y contó si conversó con Mauro Icardi

INFOBAE AMÉRICA

El Alzheimer podría originarse por

El Alzheimer podría originarse por una “competencia” entre proteínas en el cerebro

La Fundación FESA anuncian nueva edición de Cancha de Oportunidades para la formación deportiva de niños salvadoreños

Samanta Schweblin for export: el largo camino de la escritora argentina, cada vez más premiada en el mundo

Amenaza del líder supremo iraní: dijo que los “asesinos criminales” de Ali Lariyani pagarán con sangre

El régimen de Irán confirmó la muerte de su jefe de Inteligencia, Ismail Khatib